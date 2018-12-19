Как Вы думаете, кем легче и быстрее стать: успешным трейдером или хорошим программистом ? - страница 7
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Это ты так зависть выразил ? Не завидуй. Карма испортится и Шарп на тебя обидится !
Чтобы жить с программирования, надо не на форумах пастись, а пока молодой, валить куда-нибудь в Австралию. Вид на жительство запросто и через четыре года гражданство.
Если не боишься кенгуру-людоедов ))
Чтобы жить с программирования, надо не на форумах пастись, а пока молодой, валить куда-нибудь в Австралию. Вид на жительство запросто и через четыре года гражданство.
Если не боишься кенгуру-людоедов ))
Нет, просто посмотрел Ваш профиль. Шарп действительно бы обиделся. Но что нам мнение какого-то Нобелевского лауреата. То же мне умник нашелся, придумал тупую формулу и ещё миллион долларов за это дали! Мы то лучше знаем с неоконченным средним...
Ну здесь вообще взрослые самодостаточные дяди своими мнениями в области алготрейдинга обмениваются и никто не меряется тем чем ты в детстве меряться стеснялся. Ты сначала покажи свои результаты, а потом рассказывай про свое отношение к этой теме. Или ты думаешь я резко потеряю свой доход, если ты "выведешь меня на чистую воду" ? Так у меня помимо своего счета еще штук 15 в управлении.
Не пастись на форуме программистов?
От прожигания времени на любом форуме денег больше не будет. А насчет Австралии - прочитал пост на хабре, вот нашел еще раз , на картинке как раз кенгуру-людоед после завтрака ))
Правильно, сделал на Фрилансе 10 работ, получил 300$. Попробуй на Форексе со 100$ сделать те же 300. Замучаешься...
Со 100 триста, с трех сот 5к, все это можно делать, вопрос всегда на что ты готов рисковать что бы зарабатывать. я на форексе терял и пол миллиона, только многие после потери одеваются и уходят, но сейчас только на форексе 100к работает без повышенного риска 5-8% месяц(это около 5-8 тысяч долларов в месяц, стабильный доход 300-500 тысяч в месяц), вполне нормально, и я ежемесячно тестирую разные варианты дополнительно увеличить капитал. Я успешный трейдер?
От прожигания времени на любом форуме денег больше не будет. А насчет Австралии - прочитал пост на хабре, вот нашел еще раз , на картинке как раз кенгуру-людоед после завтрака ))
На этом форуме я как раз подсмотерл несколько идей. Нашел единомышленников и повысил свой уровень. Несколько десятков раз мне помогли добрым советом и кодом.Так что на счет пустого время препровождения - это ты зря !
Да ладно вам всем. Главное убедительно навесить лапшу. Чтоб клиент поверил
Да нет их тут клиентов - на русскоязычной части форума. Лапшу надо на англоязычной части вешать.
Там тоже одни халявщики. Попробуйте что-то там написать - запарят в личке тупыми просьбами взломать .ex4