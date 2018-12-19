Как Вы думаете, кем легче и быстрее стать: успешным трейдером или хорошим программистом ? - страница 7

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Да ладно вам всем. Главное убедительно навесить лапшу. Чтоб клиент поверил
[Удален]  
Dmitiry Ananiev:

Это ты так зависть выразил ? Не завидуй. Карма испортится и Шарп на тебя обидится ! 

Нет, просто посмотрел Ваш профиль. Шарп действительно бы обиделся. Но что нам мнение какого-то Нобелевского лауреата. То же мне умник нашелся, придумал тупую формулу и ещё миллион долларов за это дали! Мы то лучше знаем с неоконченным средним...
 
Vladislav Andruschenko:

Вообще не знаю, что такое хороший программист (трейдер) где эти рамки начинаются и заканчивается? 
Жить с программирования?  Ну там, единственный заработок,  интерес в программировании,  становится гиком )))

Чтобы жить с программирования, надо не на форумах пастись, а пока молодой, валить куда-нибудь в Австралию. Вид на жительство запросто и через четыре года гражданство.

Если не боишься кенгуру-людоедов ))

 
Alexey Volchanskiy:

Чтобы жить с программирования, надо не на форумах пастись, а пока молодой, валить куда-нибудь в Австралию. Вид на жительство запросто и через четыре года гражданство.

Если не боишься кенгуру-людоедов ))

Не пастись на форуме программистов?  
А почему Австралия? 
 
Sprut112:
Нет, просто посмотрел Ваш профиль. Шарп действительно бы обиделся. Но что нам мнение какого-то Нобелевского лауреата. То же мне умник нашелся, придумал тупую формулу и ещё миллион долларов за это дали! Мы то лучше знаем с неоконченным средним...

Ну здесь вообще взрослые самодостаточные дяди своими мнениями в области алготрейдинга обмениваются и никто не меряется тем чем ты в детстве меряться стеснялся. Ты сначала покажи свои результаты, а потом рассказывай про свое отношение к этой теме. Или ты думаешь я резко потеряю свой доход, если ты "выведешь меня на чистую воду" ? Так у меня помимо своего счета еще штук 15 в управлении. 

 
Vladislav Andruschenko:
Не пастись на форуме программистов?  
А почему Австралия? 

От прожигания времени на любом форуме денег больше не будет. А насчет Австралии - прочитал пост на хабре, вот нашел еще раз , на картинке как раз кенгуру-людоед после завтрака ))

Мой переезд и работа в Австралии
Мой переезд и работа в Австралии
  • habr.com
Много было постов про переезд, поросенок Петр не знает покоя в России, решил рассказать про свой опыт переезда и работы в Австралии, может это кому-то будет интересно. Мне тут очень нравится, надеюсь это поможет кому-то найти приятную страну, чтобы осесть, или просто получить клевый опыт работы. Так же думаю, рабочий процесс в моей компании...
 
Vladimir Baskakov:
Правильно, сделал на Фрилансе 10 работ, получил 300$. Попробуй на Форексе со 100$ сделать те же 300. Замучаешься...

Со 100 триста, с трех сот 5к, все это можно делать, вопрос всегда на что ты готов рисковать что бы зарабатывать. я на форексе терял и пол миллиона, только многие после потери одеваются и уходят, но сейчас только на форексе 100к работает без повышенного риска 5-8% месяц(это около 5-8 тысяч долларов в месяц, стабильный доход 300-500 тысяч в месяц), вполне нормально,  и я ежемесячно тестирую разные варианты дополнительно увеличить капитал. Я успешный трейдер?

 
Alexey Volchanskiy:

От прожигания времени на любом форуме денег больше не будет. А насчет Австралии - прочитал пост на хабре, вот нашел еще раз , на картинке как раз кенгуру-людоед после завтрака ))

На этом форуме я как раз подсмотерл несколько идей. Нашел единомышленников и повысил свой уровень. Несколько десятков раз мне помогли добрым советом и кодом.Так что на счет пустого время препровождения - это ты зря ! 

 
Konstantin Nikitin:
Да ладно вам всем. Главное убедительно навесить лапшу. Чтоб клиент поверил
Да нет их тут клиентов - на русскоязычной части форума. Лапшу надо на англоязычной части вешать.  
 
Aleksey Ivanov:
Да нет их тут клиентов - на русскоязычной части форума. Лапшу надо на англоязычной части вешать.  

Там тоже одни халявщики. Попробуйте что-то там написать - запарят в личке тупыми просьбами взломать .ex4

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