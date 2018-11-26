Какой тип торговых стратегий является самым прибыльным на форекс? - страница 3
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С чего бы это ??? Прибыльных 20%, а с учетом нестабильности - и вовсе единицы.
Но, речь не о том, что прибыльная или убыточная, а в том, что из 700 ТС нет ни одной, которая бы укладывалась в опрос. Ни скальперов, ни "дэйтрейдинга", ни свинга, ни арбитража, ни корзин... Простейшие ТС на часовках.А число - оно получается само собой. В Лиге ТС - я не раз рассказывал, откуда берется 24 ТС на символ. С учетом того, что Лига знакома с 28 символами - получаем 672 ТС. Все они работают, мое дело - выбирать лучших.
Ну снимаю шляпу) Основательный подход! Ни чего не скажешь
Ну снимаю шляпу) Основательный подход! Ни чего не скажешь
В понедельник - очередной отчет о работе лучших ТС.
Я не так сказал,.Ручная торговля на Форекс это утопия. Бинарники это вообще чудо какое-то. Сделайте скальпер, чтобы зарабатывал 1 % в день и все, довольно просто
Проще некуда
У меня кстати на компе валяется платный курс выпускника академии ******форекс, который пошёл по собственному пути, усомнившись в тамошней философии торговли, и сформировал свой метод. Я охренел и у меня чуть не лопнула голова. Не то, чтобы волновой Элиота, не, всё наоборот - он исключил Эллиота, как идиотию современного форекса и технически поделил цену на трёхволновку. Волновая разметка, волновые уровни, линии тренда, уровни С/П трёх видов, уровни Фибо, АО, уникальный метод высоты волн в машках, синтез таймфреймов, 7 или 8 условий для одного входа, поддержка пар-союзников и в результате - СЛ всего в 10 пунктов и ТП равной целой волне пунктов в 60-90 (и больше), которую осознанно ведёшь до конца.
Лично у меня так и не хватило мозгов освоить это, но подкупает явный негатив и отрицание пятиволновки, а также комплексный подход. В том смысле, что есть основания полагать, что торговля руками может быть самой прибыльной и самой качественной.
Да и время нужно, чтобы "мозговать" весь этот анализ в реале. Не, мне ближе советники.
можно описание чего он там придумал?
Самой прибыльной стратегией является стратегия следования за трендом.
Главное при этом подобрать ПЛАВНЫЙ трендовый индикатор, но реагирующий на сильное движение.
Пример такой стратегии:
Самые прибыльные это разгонные стратегии.
Скалпинг на втором месте пожалуй.
При сильном запаздывании - арбитраж. Но могут не отдать честно заработанное.
Самые прибыльные это разгонные стратегии.
Не вижу причин почему не совместить разгонные стратегии с трендследящими стратегиями?
К тому же разгонные стратегии не являются самостоятельными стратегиями, так как они не завязаны на какую то отдельную закономерность рынка, а просто являются одним из механизмов управления капиталом ( ММ )...
можно описание чего он там придумал?
Там долго писать. А программа защищена от принскрининга, даже адобе скринер не помогает. Сфоткал пару скринов на телефон, примерно о чём. А там на каждой странице вниз листать ещё много, графики, примеры и прочее.
Свой вариант - "купил на минимуме, продал на максимуме". И "на всю катлету". Исключительно прибыльная стратегия.Опрос глупый - у меня в Лиге ТС без малого 700 ТС - и ни одна из них не подходит ни к одному из вариантов.
Да ну, неужели нет ни одной скальпинговой? Не верю.
Самые прибыльные это разгонные стратегии.
Скалпинг на втором месте пожалуй.
При сильном запаздывании - арбитраж. Но могут не отдать честно заработанное.
Что за разгонная стратегия такая, есть четко прописанный алгоритм? Или это из серии Граальные стратегии, Прибыльные стратегии, Убыточные стратегии и т.д. :))) Короче, из серии ля-ля-ля за кружкой пыва.