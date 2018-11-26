Какой тип торговых стратегий является самым прибыльным на форекс?

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Опрос исключительно из любопытства.Хочу узнать мнение экспертов)
 
Andrey Vaganov:
Опрос исключительно из любопытства.Хочу узнать мнение экспертов)

Свой вариант - "купил на минимуме, продал на максимуме". И "на всю катлету". Исключительно прибыльная стратегия.

Опрос глупый - у меня в Лиге ТС без малого 700 ТС - и ни одна из них не подходит ни к одному из вариантов.
 
Как будто есть выбор. На самом-то деле - лишь бы хоть что-то получалось.
 

Нейросеть


 
Торговая стратегия "Свой Вариант" - Используешь все, что приносит прибыль. 
 
Dmitry Fedoseev:
Как будто есть выбор. На самом-то деле - лишь бы хоть что-то получалось.
Вот самое точное определение. Нужно сделать систему, чтобы хоть что-то умела зарабатывать стабильно из года в год. И там уже не важно какая она.
 
Georgiy Merts:

Свой вариант - "купил на минимуме, продал на максимуме". И "на всю катлету". Исключительно прибыльная стратегия.

Опрос глупый - у меня в Лиге ТС без малого 700 ТС - и ни одна из них не подходит ни к одному из вариантов.

И все 700 прибыльные? Если да то вы должно быть местный олигарх.Зачем 700??? Зачем так с ума сходить?

 
Забыл добавить всякие усреднялки, мартингейл,а так же различные комбинации индикаторов,известных и не очень).Возможно и в них секрет кроется)
 

нужно знать все виды стратегий и применять по ситуации

 
Vladislav Andruschenko:
Торговая стратегия "Свой Вариант" - Используешь все, что приносит прибыль. 

Не возможно поспорить! Просто мне интересно знать, что применяет местное сообщество.Банальное любопытство.)Понятно,что в деталях свой "грааль" ни кто не выдаст. Лично для себя я определился с торговой стратегией.Прибыльные стратегии,всегда на поверхности

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