Написал торгового робота,а тест прошел с отрицательным балансом.... - страница 4
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У меня знакомый работал в патентном бюро, в советское время. Делал первичный разбор патентов на изобретения. Т.е. что сразу в ведро, а что читать еще надо.
Так он сказал, половина бреда отсеивалось по простейшему признаку - размер букв. Чем больше буквы, тем меньше вероятность, что это читать надо. Психи стараются придать значимость своим мыслям увеличивая шрифт в ключевых , по их мнению, местах. Или просто пишут все крупно, если патент в целом гениален.
Второй признак - использование псевдоумных слов, типа структурированная вода, торсионные волны и прочие, очень нужные в быту вещи.
Много интересных работ, по его словам, были написаны так неразборчиво, что не сразу и поймешь о чем спич.
В наше время по е-маил и телефону можно многое узнать о заказчике. Почитать, что пишет на форумах. Посмотреть на сайте ЖКХ , сколько он за коммуналку должен и т.п.
Интересные признаки.
Если в личку или на e-mail пишут, да и просто на форумах когда читаю, часто сразу смотрю на внешний вид текста. Если после каждого предложения многоточия или восклицательные знаки, да ещё и тройные, встречается капслок для не аббревиатур, множественные пробелы между словами, то обычно можно вообще не читать ни одного слова в таких сообщениях, чтобы время зря не терять.
Просмотрел видео как в MQL5 написать эксперта(торгового робота) видео понятное попробовал сам-написал! Но вот не задача- протестировал робота на торговле и тестер показал ,что робот будет торговать в сумасшедших убытках.....Что сделал не так и кто подскажет?? Хочу своего собственного робота....Пока финансов нет купить.....А бесплатный сыр только в мышеловке.....Найдись добрый человек,врозуми.....
Хочу немного заработать....но не знаю как
Просмотрел видео как в MQL5 написать эксперта(торгового робота) видео понятное попробовал сам-написал! Но вот не задача- протестировал робота на торговле и тестер показал ,что робот будет торговать в сумасшедших убытках.....Что сделал не так и кто подскажет?? Хочу своего собственного робота....Пока финансов нет купить.....А бесплатный сыр только в мышеловке.....Найдись добрый человек,врозуми.....
Скорее всего вы просто забыли дописать функцию запреты открытия убыточных сделок:
Где "-1" - это индекс БУДУЩИХ сделок.
Это всегда случается с новичками. Ну или тестер глючит.
А вопрос-то интересный!
Вот присматривался я к роботу Ninja Router MT5 разработки товарища Chutburin Nongnut, проживающего в Тайланде. Уж какие результаты показывал на тестере! Но слишком всё красиво было, аж страшно. Робот на нейросетях. В нейросетях кое-что понимаю. Решил подождать.
Оказалось, товарищ выпускает обновление раз в месяц. За этот месяц он прогоняет все сделки, которые сделал его робот и пересчитывает веса (обновляет-обучает) нейросеть, чтобы всё было в прибыль (ну, в общем и целом). А по факту, если взять текущую версию нейросети и поторговать месяц в реале - ты в пролёте. А потом, в конце месяца, он обучит сеть, предложит обновиться, ты прогонишь обновлённую версию в тестере и узнаешь, что оказывается, если бы ты месяц назад запустил этого робота с данными весами (коэффициентами нейросети) ты УЖЕ был бы миллионером (даже если до этого не был)! И ведь главное: он не врёт, что алгоритм робота каким был, таким и остался! Взял исходные данные -> подал на вход сети -> получил совет (-> продинамил -> подправил коэффициенты -> получил профит в истории -> обновил результаты в Маркете -> нашёл новых покупателей -> продержался ещё месяц)!
В итоге, его робот ВСЕГДА показывал отличный результат, но, может быть, с просадкой в последний реальный месяц! Ну-у-у, случаются и неудачные месяцы...
Как относиться к такому?
Это всё дело раньше меня вскрыл один чел из Германии. Респект ему и уважуха, поднял шум на форуме. Сегодня нет ни робота на Маркете, ни форума-обсуждения. Т.е. прямо сегодня и исчез! Только демо-версия v.3.3 у меня на ноуте. Хотите - скину!
А вопрос-то интересный!
Вот присматривался я к роботу Ninja Router MT5 разработки товарища Chutburin Nongnut, проживающего в Тайланде. Уж какие результаты показывал на тестере! Но слишком всё красиво было, аж страшно. Робот на нейросетях. В нейросетях кое-что понимаю. Решил подождать.
Оказалось, товарищ выпускает обновление раз в месяц. За этот месяц он прогоняет все сделки, которые сделал его робот и пересчитывает веса (обновляет-обучает) нейросеть, чтобы всё было в прибыль (ну, в общем и целом). А по факту, если взять текущую версию нейросети и поторговать месяц в реале - ты в пролёте. А потом, в конце месяца, он обучит сеть, предложит обновиться, ты прогонишь обновлённую версию в тестере и узнаешь, что оказывается, если бы ты месяц назад запустил этого робота с данными весами (коэффициентами нейросети) ты УЖЕ был бы миллионером (даже если до этого не был)! И ведь главное: он не врёт, что алгоритм робота каким был, таким и остался! Взял исходные данные -> подал на вход сети -> получил совет (-> продинамил -> подправил коэффициенты -> получил профит в истории -> обновил результаты в Маркете -> нашёл новых покупателей -> продержался ещё месяц)!
В итоге, его робот ВСЕГДА показывал отличный результат, но, может быть, с просадкой в последний реальный месяц! Ну-у-у, случаются и неудачные месяцы...
Как относиться к такому?
Это всё дело раньше меня вскрыл один чел из Германии. Респект ему и уважуха, поднял шум на форуме. Сегодня нет ни робота на Маркете, ни форума-обсуждения. Т.е. прямо сегодня и исчез! Только демо-версия v.3.3 у меня на ноуте. Хотите - скину!
Что я могу сказать "Во время золотой лихорадки продавай лопаты". Большинство людей на данном форуме, как я понимаю продают лопаты. Если нет собственной + стратегии,то купить чужого робота не выход из ситуации. Форекс это механизм перераспределения денег. И раз уж вы решили в него ввязаться, задайте себе вопрос почему я заберу чужие деньги, а не потеряю свои. Что я делаю лучше других, что получу их деньги? Поэтому решив купить чужой алгоритм за 30 $, нужно понимать, что денег он явно не принесет. Значит сам разработчик данную идею ценит так дешево. Вот например: я разработчик, у меня нет нормального депо чтобы торговать по своей стратегии, но если я решу разместить робота не маркете, то меньше 3000-4000$ я не поставлю ценник. И после 5 продаж я бы его удалил, получив недостающий мне капитал для собственной торговли.
В наше время по е-маил и телефону можно многое узнать о заказчике. Почитать, что пишет на форумах. Посмотреть на сайте ЖКХ , сколько он за коммуналку должен и т.п.
Серьезно?Ну скажи сколько я должен за коммуналку.
Серьезно?Ну скажи сколько я должен за коммуналку.
Нисколько.
Нисколько.
Он живет в картонной коробке? ))
Ребята, подскажите, написал робота, работает отлично, но не могу пройти проверку перед публикацией в маркете. Что делать ума не приложу и помощи никакой не нахожу на сайте.
А саппорту пыва купил? Без этого никак...