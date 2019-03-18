Написал торгового робота,а тест прошел с отрицательным балансом.... - страница 3
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Так вроде же робот сам определяет при каких условиях это нужно сделать??? или я ошибаюсь?
нет не ошибаетесь. Конечно, сам - на то он и робот. Копите деньги на фриланс.
Тю, Алексей, да это - обычное дело.
Именно поэтому - я совершенно не хочу участвовать во Фрилансе. В реале - я много работал с клиентами, там быстро набираешься опыта, чтобы отличить неадеквата буквально с первых его фраз, и отказать под благовидным предлогом. А тут - ты ж человека не видишь, максимум, что можно получить - это разговор по Скайпу - а так далеко не всегда можно понять сходу, стоит ли возиться с задачей или нет.
Кроме того, в современном мире - народ в первую очередь старается перекинуть ответственность на других. И если что пойдет не так - крайним будешь ты... Нафига оно надо ?
Так я практически больше не занимаюсь писаниной на заказ, беру иногда интересные заказы. Вот например, взял заказ на работу с фьючерсами для МТ5. Но там человек по скайпу при мне делал сделки вручную по своей системе на Московской бирже, все успешно. С такими людьми интересно и приятно работать. А то столько кругом мечтателей. Ладно, ты все это знаешь, это я скорее для ТС написал ))
нет не ошибаетесь. Конечно, сам - на то он и робот. Копите деньги на фриланс.
Да и это может не помочь. Если нет своей разработанной ТС. То ни какие деньги во фрилансе не спасут от того что не получит такого-же сливающего эксперта
Просмотрел видео как в MQL5 написать эксперта(торгового робота) видео понятное попробовал сам-написал! Но вот не задача- протестировал робота на торговле и тестер показал ,что робот будет торговать в сумасшедших убытках.....Что сделал не так и кто подскажет?? Хочу своего собственного робота....Пока финансов нет купить.....А бесплатный сыр только в мышеловке.....Найдись добрый человек,врозуми.....
Не паникуйте, не расстраивайтесь и не торопитесь. (1) Поторгуйте сначала в ручном режиме, используя разные стратегии. (2) Выберете ту стратегию, что будет приносить какой-то профит и Вам понравится. (3) Потом запрограммируйте ее. (4) Потом долго и упорно исследуйте работу Вашего робота, грамотно (почитайте, как это делается) проведите различные оптимизации. Если все-равно сливает - возвращайтесь к пункту 1 и снова все повторите и т.д.
У меня один Заказчик собрал портфель из нескольких десятков сигналов, все время его анализирует, меняет, дополняет. Даже не он сам этим занимается, а сторонний человек по найму. Вполне доволен профитом. Правда, он долларовый миллионер и может себе позволить совокупные счета на сотни тысяч $.
У меня один Заказчик собрал портфель из нескольких десятков сигналов, все время его анализирует, меняет, дополняет. Даже не он сам этим занимается, а сторонний человек по найму. Вполне доволен профитом. Правда, он долларовый миллионер и может себе позволить совокупные счета на сотни тысяч $.
У меня был клиент, в программировании ноль. Я ему написал робота по его запутанным мыслям, естественно, слив. Так он не только бай на селл стал менять, а минусы на плюсы, а потом умножить на делить! Когда все рухнуло, виноватым оказался я.
Как бы научиться сразу определять прихопатов и дебилов? Помню, Рашид написал толковую статью, как правильно составить ТЗ. Надо бы еще статью, как правильно и преждевременно распознать психически больного заказчика.
Один недавно прислал ТЗ на 50 (!!!) страниц и стейты с тестера. Советник - голимый пипсовщик, тесты с МТ4 на М15, то есть ни о чем. Честно написал ему, что это муть и тратить время на подобное Г не буду. В ответ посыпались маты, что я не умею программировать, нифига не понимаю в торговле, не смог оценить глубины его мысли и т.д. И что он ко мне никогда-никогда более не обратится.
Какого же было мое изумление, когда через неделю присылает веселое письмо, - как дела идут, советник продвигается? У меня еще пара идей возникла, надо дополнить! Бухает и ничего не помнит? Галоперидол кончился? Хзззз.
Спасибо большое за советы.....Единственный человек который решил направить на истинный путь,а то одни советчики...я и так работаю на заводе....устал от мизерных зарплат...устроится в другое место нет возможности...а финансовая яма тянет в низ...я и ищу доброго человека....у меня очень много вопросов,а ответы наверное я ни когда не получу....Простите Алексей,а каковы Ваши финансовые услуги в сфере написания роботов( от.......и до скольких) ?Если конечно есть желание.....Я много и не нужно - писать не умею да и не хочу...(Мозг не выношу)
Просмотрел видео как в MQL5 написать эксперта(торгового робота) видео понятное попробовал сам-написал! Но вот не задача- протестировал робота на торговле и тестер показал ,что робот будет торговать в сумасшедших убытках.....Что сделал не так и кто подскажет?? Хочу своего собственного робота....Пока финансов нет купить.....А бесплатный сыр только в мышеловке.....Найдись добрый человек,врозуми.....
Как бы научиться сразу определять прихопатов и дебилов? Помню, Рашид написал толковую статью, как правильно составить ТЗ. Надо бы еще статью, как правильно и преждевременно распознать психически больного заказчика.
У меня знакомый работал в патентном бюро, в советское время. Делал первичный разбор патентов на изобретения. Т.е. что сразу в ведро, а что читать еще надо.
Так он сказал, половина бреда отсеивалось по простейшему признаку - размер букв. Чем больше буквы, тем меньше вероятность, что это читать надо. Психи стараются придать значимость своим мыслям увеличивая шрифт в ключевых , по их мнению, местах. Или просто пишут все крупно, если патент в целом гениален.
Второй признак - использование псевдоумных слов, типа структурированная вода, торсионные волны и прочие, очень нужные в быту вещи.
Много интересных работ, по его словам, были написаны так неразборчиво, что не сразу и поймешь о чем спич.
В наше время по е-маил и телефону можно многое узнать о заказчике. Почитать, что пишет на форумах. Посмотреть на сайте ЖКХ , сколько он за коммуналку должен и т.п.
Какого же было мое изумление, когда через неделю присылает веселое письмо, - как дела идут, советник продвигается? У меня еще пара идей возникла, надо дополнить! Бухает и ничего не помнит? Галоперидол кончился? Хзззз.
Он у другого заказал, просто потом мыло попутал :))