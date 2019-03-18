Написал торгового робота,а тест прошел с отрицательным балансом.... - страница 7

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Serqey Nikitin:

Пункт 1 - просто сказка, зная направление цены, да еще и развороты без задержек, больше ничего и не надо - прибыль гарантирована!

А вот п.3 противоречит п.1, так как убыточных позиций, при выполнении п.1, просто не может быть...

Наверно, не все так просто с п.1 , раз понадобился п.3 ...?

Я имел в виду направление цены в микротрендах, недописал. Это как раз просто. А вот про развороты я ничего не писал. Но в наборе каналов их можно определить с вероятностью более 50%. Вот сегодня ночью запустил на демке MQ. Я не хвастаю, там еще работы много, просто пример.

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