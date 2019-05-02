Создатели платформ MetaTrader запустили новый рекламно-аналитический сервис Finteza - страница 3

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Alexey Volchanskiy:
При попытке получить трекинг-код вываливается красное окошко с текстом "Не удалось сохранить сайт". Короче, пока все слишком сырое.
Покажите полный скриншот, пожалуйста.
 
Я создал баннер, но как его размешать так и не понял, ни кода ни инструкции ничего нет...
 
MetaQuotes Software Corp.:
Покажите полный скриншот, пожалуйста.

Пожалуйста. Сейчас залез в почту и обнаружил письмо от Fitneza, судя по времени, пришло после создания аккаунта:

Success 

https://forexscalping.ru website has been successfully added to your account 

To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website: 

Упоминания, что после регистрации будет выслан код на почту, точно не было, случайно обнаружил. Я так понимаю, повторно получить трекинг-код нет возможности, только при создании сайта. Хорошо бы добавить такую возможность, если я прав.


 
Завтра пофиксим

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О
Alexey Volchanskiy:

Пожалуйста. Сейчас залез в почту и обнаружил письмо от Fitneza, судя по времени, пришло после создания аккаунта:

Success 

https://forexscalping.ru website has been successfully added to your account 

To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website: 

Упоминания, что после регистрации будет выслан код на почту, точно не было, случайно обнаружил. Я так понимаю, повторно получить трекинг-код нет возможности, только при создании сайта. Хорошо бы добавить такую возможность, если я прав.

Ошибка была в неправильной ссылке, которая вела из письма.

Зайдите из самого интерфейса сайта в раздел настроек и все будет доступно.

 
так а как интегрировать банер в свой сайт ?
 
Renat Fatkhullin:
Завтра пофиксим

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Пробовал и с пустым - не помогает. 

 
Vladimir Pastushak:
так а как интегрировать банер в свой сайт ?
Создайте рекламную зону на сайте из Финтезы, а в ней рекламную кампанию.
 
Alexey Volchanskiy:

Пробовал и с пустым - не помогает. 

Попробуйте еще раз, все работает.

 

При регистрации необходимо указать название компании, в личном кабинете можно ли название изменить? какие критерия в названии, ооо " " или просто название, какие нагрузки это несет?

Я просто сейчас зарегистрировал доменное + хостинг, а документы на изменения в уставе и названия организации только подготавливаются, еще точно не известно какое именно будет название ооо

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