Создатели платформ MetaTrader запустили новый рекламно-аналитический сервис Finteza - страница 3
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При попытке получить трекинг-код вываливается красное окошко с текстом "Не удалось сохранить сайт". Короче, пока все слишком сырое.
Покажите полный скриншот, пожалуйста.
Пожалуйста. Сейчас залез в почту и обнаружил письмо от Fitneza, судя по времени, пришло после создания аккаунта:
Success
https://forexscalping.ru website has been successfully added to your account
To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website:
Упоминания, что после регистрации будет выслан код на почту, точно не было, случайно обнаружил. Я так понимаю, повторно получить трекинг-код нет возможности, только при создании сайта. Хорошо бы добавить такую возможность, если я прав.
Пожалуйста. Сейчас залез в почту и обнаружил письмо от Fitneza, судя по времени, пришло после создания аккаунта:
Success
https://forexscalping.ru website has been successfully added to your account
To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website:
Упоминания, что после регистрации будет выслан код на почту, точно не было, случайно обнаружил. Я так понимаю, повторно получить трекинг-код нет возможности, только при создании сайта. Хорошо бы добавить такую возможность, если я прав.
Ошибка была в неправильной ссылке, которая вела из письма.
Зайдите из самого интерфейса сайта в раздел настроек и все будет доступно.
Завтра пофиксим
Пробовал и с пустым - не помогает.
так а как интегрировать банер в свой сайт ?
Пробовал и с пустым - не помогает.
Попробуйте еще раз, все работает.
При регистрации необходимо указать название компании, в личном кабинете можно ли название изменить? какие критерия в названии, ооо " " или просто название, какие нагрузки это несет?
Я просто сейчас зарегистрировал доменное + хостинг, а документы на изменения в уставе и названия организации только подготавливаются, еще точно не известно какое именно будет название ооо