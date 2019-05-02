Создатели платформ MetaTrader запустили новый рекламно-аналитический сервис Finteza - страница 5

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Я так понимаю что сервис заглох и никому не нужен ни тут ни в сервис деске сервиса... Везде гробовая тишина...
 
Vladimir Pastushak:
#2324454 Как удалить компании?

Не видим такой заявки. Номер точный?

 
Rashid Umarov:

Не видим такой заявки. Номер точный?


Я не могу удалить две компании, я проделал все что мне сказали тут и удалил практически все, в том числе и накопленную статистику.

Со статистикой ладно, накопим новую, но вот функционал не позволяет удалить компании которые были созданы без использования сайта.

Я все проверил все обыскал но так нечего не нашел, я нашел как удалить все, банеры. Но с компаниями никак...

 
Так же я отправлял документы для верификации, но аккаунт до сих пор не верефицирован...
 
Vladimir Pastushak:
Так же я отправлял документы для верификации, но аккаунт до сих пор не верефицирован...

Ваш аккаунт давно имеет статус Продавца. О чем вы?

 
Vladimir Pastushak:


С какой страницы этот скриншот? Не видими такую заявку от https://www.mql5.com/ru/users/voldemar

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak
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Мы же с Вам в ветке обсуждения Finteza ?


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