Создатели платформ MetaTrader запустили новый рекламно-аналитический сервис Finteza - страница 5
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#2324454 Как удалить компании?
Не видим такой заявки. Номер точный?
Не видим такой заявки. Номер точный?
Я не могу удалить две компании, я проделал все что мне сказали тут и удалил практически все, в том числе и накопленную статистику.
Со статистикой ладно, накопим новую, но вот функционал не позволяет удалить компании которые были созданы без использования сайта.
Я все проверил все обыскал но так нечего не нашел, я нашел как удалить все, банеры. Но с компаниями никак...
Так же я отправлял документы для верификации, но аккаунт до сих пор не верефицирован...
Ваш аккаунт давно имеет статус Продавца. О чем вы?
С какой страницы этот скриншот? Не видими такую заявку от https://www.mql5.com/ru/users/voldemar
Мы же с Вам в ветке обсуждения Finteza ?