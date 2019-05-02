Создатели платформ MetaTrader запустили новый рекламно-аналитический сервис Finteza - страница 4

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MetaQuotes Software Corp.:
Создайте рекламную зону на сайте из Финтезы, а в ней рекламную кампанию.

Все перепробовал, но так кода баннера для сайта не нашел, что я делаю не так ?

Я создавал компании добавлял сайты делал рекламные зоны создавал баннеры но кода баннера так и не нашел...

 
Vladimir Pastushak:

Все перепробовал, но так кода баннера для сайта не нашел, что я делаю не так ?

Я создавал компании добавлял сайты делал рекламные зоны создавал баннеры но кода баннера так и не нашел...

 
MetaQuotes Software Corp.:

Благодарю, а как удалить компании ?

Я в тестах наделал их несколько и теперь хочу удалить, но как это сделать не могу найти.

 

Скажите пожалуйста как удалить компании ?

Есть ли подробный мануал по работе с сервисом ?

Почему нет плагина для Битрикс управление сайтом ?

 
Vladimir Pastushak:

Скажите пожалуйста как удалить компании ?

Есть ли подробный мануал по работе с сервисом ?

Почему нет плагина для Битрикс управление сайтом ?


https://www.finteza.com/ru/integrations/bitrix24

Bitrix24 - Плагины для CMS
Bitrix24 - Плагины для CMS
  • www.finteza.com
Finteza позволяет получать подробную статистику по сайтам, созданным на платформе Bitrix24 : просмотры страниц, уникальные и неуникальные...
 
MetaQuotes Software Corp.:


https://www.finteza.com/ru/integrations/bitrix24

Вопрос по битрикс: Может есть код который можно разместить в шаблон сайта? В приведенном Вами примере код нужно размещать на каждую страницу.

Если вставить в шаблон сайта принципиально где должен быть код ? В body или в head ?

Вопрос по компаниям: Разве нельзя просто удалить компании без удаления сайта? Удаление сайта и создание заново приведет к формированию нового ID который нужно будет прописывать заново в шаблоне сайта.

Было бы намного комфортнее иметь возможность удалять компании без удаления сайта, с сохранением статистики...

 
MetaQuotes Software Corp.:


https://www.finteza.com/ru/integrations/bitrix24

Я удалил сайты и потерял всю статистику, а компании остались ....

Я весьма негодую.........

 
Vladimir Pastushak:

Я удалил сайты и потерял всю статистику, а компании остались ....

Я весьма негодую.........

Вы весьма странно себя ведете.

Просите команду удалить сайты, удаляете их, а потом удивляетесь, что статистику потеряли.

 
Vladimir Pastushak:

Благодарю, а как удалить компании ?

Я в тестах наделал их несколько и теперь хочу удалить, но как это сделать не могу найти.

Vladimir Pastushak:

Вопрос по битрикс: Может есть код который можно разместить в шаблон сайта? В приведенном Вами примере код нужно размещать на каждую страницу.

Если вставить в шаблон сайта принципиально где должен быть код ? В body или в head ?

Вопрос по компаниям: Разве нельзя просто удалить компании без удаления сайта? Удаление сайта и создание заново приведет к формированию нового ID который нужно будет прописывать заново в шаблоне сайта.

Было бы намного комфортнее иметь возможность удалять компании без удаления сайта, с сохранением статистики...

Получил ответ

Где я просил команду удалить сайты ??? Я спрашивал как удалить компании.

 
#2324454 Как удалить компании?
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