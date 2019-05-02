Создатели платформ MetaTrader запустили новый рекламно-аналитический сервис Finteza - страница 4
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Создайте рекламную зону на сайте из Финтезы, а в ней рекламную кампанию.
Все перепробовал, но так кода баннера для сайта не нашел, что я делаю не так ?
Я создавал компании добавлял сайты делал рекламные зоны создавал баннеры но кода баннера так и не нашел...
Все перепробовал, но так кода баннера для сайта не нашел, что я делаю не так ?
Я создавал компании добавлял сайты делал рекламные зоны создавал баннеры но кода баннера так и не нашел...
Благодарю, а как удалить компании ?
Я в тестах наделал их несколько и теперь хочу удалить, но как это сделать не могу найти.
Скажите пожалуйста как удалить компании ?
Есть ли подробный мануал по работе с сервисом ?
Почему нет плагина для Битрикс управление сайтом ?
Скажите пожалуйста как удалить компании ?
Есть ли подробный мануал по работе с сервисом ?
Почему нет плагина для Битрикс управление сайтом ?
https://www.finteza.com/ru/integrations/bitrix24
https://www.finteza.com/ru/integrations/bitrix24
Вопрос по битрикс: Может есть код который можно разместить в шаблон сайта? В приведенном Вами примере код нужно размещать на каждую страницу.
Если вставить в шаблон сайта принципиально где должен быть код ? В body или в head ?
Вопрос по компаниям: Разве нельзя просто удалить компании без удаления сайта? Удаление сайта и создание заново приведет к формированию нового ID который нужно будет прописывать заново в шаблоне сайта.
Было бы намного комфортнее иметь возможность удалять компании без удаления сайта, с сохранением статистики...
https://www.finteza.com/ru/integrations/bitrix24
Я удалил сайты и потерял всю статистику, а компании остались ....
Я весьма негодую.........
Я удалил сайты и потерял всю статистику, а компании остались ....
Я весьма негодую.........
Вы весьма странно себя ведете.
Просите команду удалить сайты, удаляете их, а потом удивляетесь, что статистику потеряли.
Благодарю, а как удалить компании ?
Я в тестах наделал их несколько и теперь хочу удалить, но как это сделать не могу найти.
Вопрос по битрикс: Может есть код который можно разместить в шаблон сайта? В приведенном Вами примере код нужно размещать на каждую страницу.
Если вставить в шаблон сайта принципиально где должен быть код ? В body или в head ?
Вопрос по компаниям: Разве нельзя просто удалить компании без удаления сайта? Удаление сайта и создание заново приведет к формированию нового ID который нужно будет прописывать заново в шаблоне сайта.
Было бы намного комфортнее иметь возможность удалять компании без удаления сайта, с сохранением статистики...
Получил ответ
Где я просил команду удалить сайты ??? Я спрашивал как удалить компании.