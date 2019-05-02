Создатели платформ MetaTrader запустили новый рекламно-аналитический сервис Finteza
Интерфейс не на Русском.
Зачем нам тутошним этот сервис ?
Интерфейс не на Русском.
Зачем нам тутошним этот сервис ?
В настройках меняется.
Правый верхний угол (имя пользователя) ==> Profile ==> Language
|To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website:
И куда этот код пихать в профиле? в новости чтоли?
|To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website:
И куда этот код пихать в профиле? в новости чтоли?
Это не в профиле. Если у вас есть сайт, то скрипт нужно разместить на главной.
Это не в профиле. Если у вас есть сайт, то скрипт нужно разместить на главной.
я хотел статистику отслеживать на этом сайте а не на своем, поэтому и спросил
я хотел статистику отслеживать на этом сайте а не на своем, поэтому и спросил
Статистику по своему сайту компания и так знает )) А это сервис для сайтов, для владельцев сайтов, если быть точнее.
Статистику по своему сайту компания и так знает )) А это сервис для сайтов, для владельцев сайтов, если быть точнее.
я имел ввиду, что хотел попробовать отслеживать статистику посещения своего профиля, скачивания своих продуктов и т.д.
короче ввел сам себя в заблуждение
ну да ладно...
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Система позволяет отслеживать события, контролировать конверсию и эффективно откручивать рекламу. Зарегистрироваться в сервисе может любой — полученный аккаунт даст возможность бесплатно анализировать входящий трафик и управлять рекламными кампаниями.
Finteza решает практические задачи, стоящие перед маркетологами, мобильными разработчиками и владельцами сайтов. Система собирает детальную статистику о поведении пользователей и автоматически формирует на основе этих данных real-time отчеты. Полученная информация поможет точнее определить портрет аудитории и скорректировать рекламную политику — отказаться от неработающих каналов и распределить бюджет в пользу более эффективных.
Особый интерес Finteza представляет для мобильной разработки — система анализирует количество и источники установок, процент повторных использований и ключевые действия пользователей. Как находят ваше приложение? Сколько раз его установили? Как часто открывают и что в нем делают? Сколько целей достигнуто? Получив ответы на эти вопросы, можно распространять продукт эффективнее и дешевле — снизить стоимость привлечения и увеличить вовлеченность пользователей.
Также в сервисе можно эффективно управлять откруткой рекламы на своих и чужих сайтах. Делается это просто и без подключения IT-специалистов. На выходе вы получите подробные отчеты по баннерам и лендингам:
От популярных приложений для веб-аналитики "Финтезу" отличают три важные особенности.
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