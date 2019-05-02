Создатели платформ MetaTrader запустили новый рекламно-аналитический сервис Finteza

Новый комментарий
 

Система позволяет отслеживать события, контролировать конверсию и эффективно откручивать рекламу. Зарегистрироваться в сервисе может любой — полученный аккаунт даст возможность бесплатно анализировать входящий трафик и управлять рекламными кампаниями.

Finteza решает практические задачи, стоящие перед маркетологами, мобильными разработчиками и владельцами сайтов. Система собирает детальную статистику о поведении пользователей и автоматически формирует на основе этих данных real-time отчеты. Полученная информация поможет точнее определить портрет аудитории и скорректировать рекламную политику — отказаться от неработающих каналов и распределить бюджет в пользу более эффективных.

Рекламно-аналитический сервис Finteza

Особый интерес Finteza представляет для мобильной разработки — система анализирует количество и источники установок, процент повторных использований и ключевые действия пользователей. Как находят ваше приложение? Сколько раз его установили? Как часто открывают и что в нем делают? Сколько целей достигнуто? Получив ответы на эти вопросы, можно распространять продукт эффективнее и дешевле — снизить стоимость привлечения и увеличить вовлеченность пользователей.

Также в сервисе можно эффективно управлять откруткой рекламы на своих и чужих сайтах. Делается это просто и без подключения IT-специалистов. На выходе вы получите подробные отчеты по баннерам и лендингам:

  1. Количество увидевших конкретный креатив людей и его CTR
  2. Информация по устройствам, операционным системам и браузерам
  3. География и языки пользователей
  4. Статистика отдельных сайтов, страниц и рекламных зон на них.

От популярных приложений для веб-аналитики "Финтезу" отличают три важные особенности.

  1. Отсутствие сэмплирования данных. Известный недостаток распространенных сервисов — аппроксимация данных на больших объемах. Зачастую такие решения анализируют лишь часть вашего трафика, а остальное экстраполируют. В Finteza таких проблем нет, механизмы семплирования отсутствуют как класс.
  2. Хардкорные realtime отчеты — вы получаете данные без задержек и видите именно то, что сейчас происходит на сайте и в рекламных кампаниях.
  3. Автоматическая оценка качества трафика.

Заведите аккаунт в Finteza прямо сейчас и получите мощный инструмент интернет-маркетолога.

Регистрация в Finteza>>

 

Интерфейс не на Русском.

Зачем нам тутошним этот сервис ?

 
Vladimir Pastushak:

Интерфейс не на Русском.

Зачем нам тутошним этот сервис ?

В настройках меняется.
Правый верхний угол (имя пользователя) ==> Profile ==> Language

 
To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website:

<script type="text/javascript"> (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],c.async=!0, c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))}) (window,document,"script","https://content.mql5.com/core.js","fz"); fz("register","website","ncqyasjojrrjpubmgcdnlvsjiofctdtsiy"); </script>

И куда этот код пихать в профиле? в новости чтоли?

 
Vladimir Gribachev:
To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website:


И куда этот код пихать в профиле? в новости чтоли?

и я так понял что без этого кода статистики не будет


 
Vladimir Gribachev:
To launch analytics, embed this HTML code into all pages of your website:


И куда этот код пихать в профиле? в новости чтоли?

Это не в профиле. Если у вас есть сайт, то скрипт нужно разместить на главной.

 
Andrei Novichkov:

Это не в профиле. Если у вас есть сайт, то скрипт нужно разместить на главной.

я хотел статистику отслеживать на этом сайте а не на своем, поэтому и спросил

 
Vladimir Gribachev:

я хотел статистику отслеживать на этом сайте а не на своем, поэтому и спросил

Статистику по своему сайту компания и так знает )) А это сервис для сайтов, для владельцев сайтов, если быть точнее.

 
Ihor Herasko:

Статистику по своему сайту компания и так знает )) А это сервис для сайтов, для владельцев сайтов, если быть точнее.

я имел ввиду, что хотел попробовать отслеживать статистику посещения своего профиля, скачивания своих продуктов и т.д.

короче ввел сам себя в заблуждение

ну да ладно...

 
Письма рассылает на иностранном языке, хотя в профиле выбран Русский..
 
Документы не проверяются для верификации...
12345
Новый комментарий