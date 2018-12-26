Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 3

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Vladimir Pastushak:

Основная задача очистить массив от заданных значений.

Это не может быть основной задачей. Что в этот массив собирается и как потом используется?

 
Stanislav Korotky:

Ну это не серьезно. Если притягивать слонов для решения конкретно этой мелкой задачи, то я бы упомянул STL::remove(array, value).

Это как раз очень серьёзно и фундаментально. MQL просто многословен. До ужаса.

Такие основополагающие операторы как filter (а у ТС это же он, фильтрация), map (отображение), fold (свёртка, суммарный итог) 
должны реализовываться на раз, и без вопросов. И быть оптимизированы.

 
Maxim Kuznetsov:

Это как раз очень серьёзно и фундаментально. MQL просто многословен. До ужаса.

Такие основополагающие операторы как filter (а у ТС это же он, фильтрация), map (отображение), fold (свёртка, суммарный итог) 
должны реализовываться на раз, и без вопросов. И быть оптимизированы.

Речь о том, что тянуть такую жирную ("фундаментальную") зависимость для мелкой задачки - нонсенс. Если писать всё по-уму и рефакторить весь проект целиком - тогда, конечно, но это не суть исходного вопроса.

 

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Очистка массива от заданного (ых) элементов

Dmitry Fedoseev, 2018.11.12 23:05

void DelEl(double & a[],double v){
   int sz=ArraySize(a);
   for(int i=sz-1;i>=0;i--){
      if(a[i]==v){
         sz--;
         for(int j=i;j<sz;j++){
            a[j]=a[j+1];
         }
      }
   }
   ArrayResize(a,sz);
}


Это какой-то позор... ©

1. Сравнивать переменные типа double через ==, мягко говоря, не комильфо;
2. Сложность кода O(n^2), при этом худшая сложность для данной задачи с не отсортированной входной последовательностью должна быть O(n);
3. Код не рабочий, так как при реальном использовании функции не возможно определить сколько действительных значений содержит возвращаемый массив:

void DelEl(double & a[],double v){
   int sz=ArraySize(a);
   for(int i=sz-1;i>=0;i--){
      if(a[i]==v){
         sz--;
         for(int j=i;j<sz;j++){
            a[j]=a[j+1];
         }
      }
   }
   ArrayResize(a,sz);
}


int OnStart(){
   double arr[] = {3, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 3};
   double v = 3;
   
   ArrayPrint(arr);
   DelEl(arr, v);
   ArrayPrint(arr);
   
   return INIT_SUCCEEDED;
}


Результат выполнения:

2018.11.13 00:35:33.355 Test123 (EURUSD,H1)     3.00000 5.00000 5.00000 3.00000 3.00000 5.00000 5.00000 3.00000
2018.11.13 00:37:08.495 Test123 (EURUSD,H1)     5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 5.00000 3.00000

Красным выделены недействительные значения, которые так и не были удаленны из массива.

 
Sergey Dzyublik:


Это какой-то позор... ©

1. Сравнивать переменные типа double через ==, мягко говоря, не комильфо;
2. Сложность кода O(n^2), при этом худшая сложность для данной задачи с не отсортированной входной последовательностью должна быть O(n);
3. Код не рабочий, так как при реальном использовании функции не возможно определить сколько действительных значений содержит возвращаемый массив:


Результат выполнения:

Красным выделены недействительные значения, которые так и не были удаленны из массива.

Дзюблик? Пусть так. Сравнивать переменные типа double очень даже комильфо, если они не вычислены перед сравнением. 

Учите матчасть. Что там, насчет позора? 

 
Sergey Dzyublik:


Это какой-то позор... ©

1. Сравнивать переменные типа double через ==, мягко говоря, не комильфо;
2. Сложность кода O(n^2), при этом худшая сложность для данной задачи с не отсортированной входной последовательностью должна быть O(n);
3. Код не рабочий, так как при реальном использовании функции не возможно определить сколько действительных значений содержит возвращаемый массив:


Результат выполнения:

Красным выделены недействительные значения, которые так и не были удаленны из массива.

Да не несите чушь. Объяснить вам вашу ошибку, или сами догадаетесь? Вообще не сложно...

Три пункта - три загона. Хотя, нет, только два загона.

ps но я в вас верю

ps2 вот какой результат если пользоваться функцией правильно:


 

Вот так лучше:

void DelEl2(double & a[],double v){
   int sz=ArraySize(a);
   int i=0;   
   int j=0;
   for(;i<sz;i++){ 
      if(a[i]!=v){
         a[j]=a[i];
         j++;
      }
   }
   ArrayResize(a,j);
}
 
Dmitry Fedoseev:

Вот так лучше:

Дмитрий, расстрою - v - тоже массив. 

И вообще, все это - полная ерунда. 

 
Алексей Тарабанов:

Дмитрий, расстрою - v - тоже массив. 

И вообще, все это - полная ерунда. 

Если v массив - это не проблема. А то, что ерунда - скорее да. У меня вот ни разу не возникало потребности в решении это задачи.

 

Ну если уж пошла такая пьянка-соревновалка по скорости, то предложу и свой вариант:

int ArrayDeleteVal(int &a[],const int val) // вариант Semko
  {
   int size=ArraySize(a);
   int i=0,start,s,count;
   while(i<size && a[i]!=val) i++; // ищем первый элемент массива со значением val
   start=i; i++;
   while(i<size && a[i]==val) i++; // ищем элемент массива со значением, не равным val
   s=i; i++;
   while(true)
     {
      while(i<size && a[i]!=val) i++; // ищем элемент массива со значением val
      count=i-s;
      if(count>6) { ArrayCopy(a,a,start,s,count); start+=count;} // если нужно скопировать более 6 элементов, то имеет смысл воспользоваться ArrayCopy
      else for(; s<i; start++,s++) a[start]=a[s];                // иначе простой цикл
      if(i==size) break;
      i++;
      while(i<size && a[i]==val) i++; // ищем элемент массива со значением, не равным val
      if(i<size) s=i; else break;
      i++;
     }
   if(start<size) ArrayResize(a,start); else start=size;
   return(start);
  }

Написал тестовый скрипт на все варианты.
Вот результат для массива размерностью в 1 000 000 элементов (лишних значений около 1000):

2018.11.12 19:50:02.965 ArrayDeleteValue (EURUSD,D1)    вариант Pastushak: Контрольная сумма = 495654091; элементов - 998983; время выполнения = 156457 микросекунд
2018.11.12 19:50:02.969 ArrayDeleteValue (EURUSD,D1)    вариант Korotky: Контрольная сумма = 495654091; элементов - 998983; время выполнения = 2319 микросекунд
2018.11.12 19:50:02.972 ArrayDeleteValue (EURUSD,D1)    вариант Fedoseev: Контрольная сумма = 495654091; элементов - 998983; время выполнения = 1810 микросекунд
2018.11.12 19:50:02.974 ArrayDeleteValue (EURUSD,D1)    вариант Semko: Контрольная сумма = 495654091; элементов - 998983; время выполнения = 785 микросекунд
Кто следующий? :))
Пётр, Ауууу....
Файлы:
ArrayDeleteValue.mq5  10 kb
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