Гадалка сказала, что надо мной повисла звезда банкротства - страница 3
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А как они добираются до высоких должностей?
как угодно, способы все известны, надо выбрать только тот, который подходит конкретно тебе.
Интересное мнение. Для меня целей особых нет. Поставил на первое место деньги, а цели их траты - это производное, само появится
Вот и ответ - у Вас нет реальной цели, ради которой Вы тратите время и здоровье, и есть более простые пути, поэтому мозгу это и не надо и целью его является скорейшее прекращение ненужной (неэффективной) деятельности, вопреки сознанию и декларированным сознанием желаниям.
Где-то неверное движение было сделано в начале пути или не та установка на достижение...если лезешь в воду с мыслью утонешь, то обязательно утонешь...так устроена жизнь, или карма - кто не хочет не имеет...а чтобы иметь нужно понимать как и делать правильно(спросите у товарища почему у него идет, а у вас нет), а не ждать манны небесной...меняйте парадигму мышления...поменяйте стиль на агрессивный, может это будет ваш стиль...Да, еще нужно понимать, что приобретая одно, теряешь что-то другое, может более ценное для тебя...за всё надо платить...((
вот есть такая молитва у Lesoruba, немного добавил от себя...))
Пусть деньги, сбившись в птичью стаю, летят ко мне как ураган,
пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман.
пусть никогда их не убудет, пусть вечно с ними фарт прибудет,
клянусь их в рост опять пустить, и размножать и возносить,
для пользы дела лишь потратить, и лишь добром их суть означить…
....
Несомненно, самовнушение на плохое не лучшие качества в человеке.
Думаю что этот ролик придаст вам силы воли в победе над своими страхами и сомнениями.
Страх в себе надо победить как девчёнка из ролика.
И что мне нельзя заниматься финансовой деятельностью, мол, любые начинания в скором времени рухнут. Т.е., работать за зарплату могу только, могу по лестнице продвинуться, а разбогатеть вне этой схемы (самостоятельно) - не смогу.
Если уж есть вера в негатив, сказанный гадалкой, то что мешает ее же, гадалку, попросить прочитать "заклинание на успех" (на худой конец к другой сходить если эта не умеет). По крайней мере появится вера и в позитив...а там как пойдет :)
девушке надоели "сливы", вот и пытается "вывести из запоя" )
девушке надоели "сливы", вот и пытается "вывести из запоя" )
Тоже вариант - если ей ничего, то хоть что-то останется, но вывести из этого "запоя" не реально, только если на другой запой перевести стрелки...так что "учиться, учиться, и еще раз учиться"(Лэнин еще сказал)... да, и всё время учиться, потому как в этом деле как ни в каком другом...зашел без анализа или не знаешь куда завтра пойдет цена хотя бы приблизительно на 50%, значит это не твое...