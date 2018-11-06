Гадалка сказала, что надо мной повисла звезда банкротства - страница 3

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Ivan Butko:
А как они добираются до высоких должностей?

как угодно, способы все известны, надо выбрать только тот, который подходит конкретно тебе.

 
Может стоит воспользоваться рецептами
 
Ivan Butko:
Интересное мнение. Для меня целей особых нет. Поставил на первое место деньги, а цели их траты - это производное, само появится

Вот и ответ - у Вас нет реальной цели, ради которой Вы тратите время и здоровье, и есть более простые пути, поэтому мозгу это и не надо и целью его является скорейшее прекращение ненужной (неэффективной) деятельности, вопреки сознанию и декларированным сознанием желаниям.

 

Где-то неверное движение было сделано в начале пути или не та установка на достижение...если лезешь в воду с мыслью утонешь, то обязательно утонешь...так устроена жизнь, или карма - кто не хочет не имеет...а чтобы иметь нужно понимать как и делать правильно(спросите у товарища почему у него идет, а у вас нет), а не ждать манны небесной...меняйте парадигму мышления...поменяйте стиль на агрессивный, может это будет ваш стиль...Да, еще нужно понимать, что приобретая одно, теряешь что-то другое, может более ценное для тебя...за всё надо платить...((

вот есть такая молитва у Lesoruba, немного добавил от себя...))

Пусть деньги, сбившись в птичью стаю, летят ко мне как ураган, 
пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман.

пусть никогда их не убудет, пусть вечно с ними фарт прибудет,

клянусь их в рост опять пустить, и размножать и возносить,

для пользы дела лишь потратить, и лишь добром их суть означить…

 

 
Ivan Butko:
....

Как думаете, самовнушение, или в этом есть какая-то правда?

Несомненно, самовнушение на плохое не лучшие качества в человеке.

Думаю что этот ролик придаст вам силы воли в победе над своими страхами и сомнениями.

Страх в себе надо победить как девчёнка из ролика. 


 
Ivan Butko:
И что мне нельзя заниматься финансовой деятельностью, мол, любые начинания в скором времени рухнут. Т.е., работать за зарплату могу только, могу по лестнице продвинуться, а разбогатеть вне этой схемы (самостоятельно) - не смогу.

И действительно, одни сливы и проблемы: ладно раньше синдром новичка - сливался на на мартинах и агрессии.
Но сейчас, за что не возьмусь, - либо прогорю (будь то вклад), либо буксую на месте (безопасный советник со стопами), либо солью чейнибудь сигнал (только похвалю прилюдно или на стене в профиле), тот в ближайшие дни или недели сольется, либо забуксует.

Но как только выхожу из сигнала, памма, либо перехожу на демо торговлю - сразу все они идут вверх. Даже мой сигнал забуксовал, хотя такой же у другого чела (такой же советник-нейросетевик с теми же параметрами) идёт вверх.

Как будто пути прорисаны и я иду по конкретному, неудачному

UPD

Да, с гадалкой не прикол, моя девушка ходила с подругой к ней, к армянской гадалке, подруга хотела про своего парня спросить, а я попросил её про меня ченидь спросить (любопытно! Хоть и не верю в эту белиберду). Сюда пишу только то, что сказала по тематике, соответственно

Такая беда вот.

Как думаете, самовнушение, или в этом есть какая-то правда?

Если уж есть вера в негатив, сказанный гадалкой, то что мешает ее же, гадалку, попросить прочитать "заклинание на успех" (на худой конец к другой сходить если эта не умеет). По крайней мере появится вера и в позитив...а там как пойдет :)

 
Ivan Butko:
Сходи к бабке отшепчет ))
 
Ivan Butko:

Такая беда вот.

Как думаете, самовнушение, или в этом есть какая-то правда?

девушке надоели "сливы", вот и пытается "вывести из запоя" )

 
Taras Slobodyanik:

девушке надоели "сливы", вот и пытается "вывести из запоя" )

Тоже вариант - если ей ничего, то хоть что-то останется, но вывести из этого "запоя" не реально, только если на другой запой перевести стрелки...так что "учиться, учиться, и еще раз учиться"(Лэнин еще сказал)... да, и всё время учиться, потому как в этом деле как ни в каком другом...зашел без анализа или не знаешь куда завтра пойдет цена хотя бы приблизительно на 50%, значит это не твое...

 
Как раз в тему)
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