Гадалка сказала, что надо мной повисла звезда банкротства - страница 4

Новый комментарий
 

Погадайте по Книге Перемен.   Если в фазе со Вселенной находитесь, совпадать будет 100%, все как по нотам.  Если не уверены, что с Мирозданьем на одной волне, возьмите отпуск на недельку, выключите мобильник.  Лес, речка,  вот это все.  Ну вы сами знаете.   Потом заходите.

https://www.astrocentr.ru/index.php?przd=izin&str=gadania

Книга перемен – Ицзин
Книга перемен – Ицзин
  • www.astrocentr.ru
Китайская классическая Книга Перемен занимает одно из первых мест в китайской литературе и регулярно используется в каждой китайской семье. Книга Перемен – одна из древнейших книг в мире. Она была широко распространена уже в VIII-VII веках ДО НАШЕЙ ЭРЫ, создание же ее началось значительно раньше. Гадание по Книге Перемен продолжает оказывать...
 
Ivan Butko:
И что мне нельзя заниматься финансовой деятельностью, мол, любые начинания в скором времени рухнут. Т.е., работать за зарплату могу только, могу по лестнице продвинуться, а разбогатеть вне этой схемы (самостоятельно) - не смогу.

И действительно, одни сливы и проблемы: ладно раньше синдром новичка - сливался на на мартинах и агрессии.
Но сейчас, за что не возьмусь, - либо прогорю (будь то вклад), либо буксую на месте (безопасный советник со стопами), либо солью чейнибудь сигнал (только похвалю прилюдно или на стене в профиле), тот в ближайшие дни или недели сольется, либо забуксует.

Но как только выхожу из сигнала, памма, либо перехожу на демо торговлю - сразу все они идут вверх. Даже мой сигнал забуксовал, хотя такой же у другого чела (такой же советник-нейросетевик с теми же параметрами) идёт вверх.

Как будто пути прорисаны и я иду по конкретному, неудачному

UPD

Да, с гадалкой не прикол, моя девушка ходила с подругой к ней, к армянской гадалке, подруга хотела про своего парня спросить, а я попросил её про меня ченидь спросить (любопытно! Хоть и не верю в эту белиберду). Сюда пишу только то, что сказала по тематике, соответственно

Такая беда вот.

Как думаете, самовнушение, или в этом есть какая-то правда?
Не корректный вопрос вы гадалке задали. Покажите  график,  спросите  лучше куда  цена пойдет.))
[Удален]  
Maxim Romanov:
Maxim Dmitrievsky:

конечно пути прописаны, ведь лох это судьба. Советую сходить почистить карму и биополе, затем к нумерологу,  психологу, коучу, бизнес курсы еще.


А потом пойти лечиться у гомеопатов...

Я же врач! Гомеопат! (с)

не помню откуда :)

 
Да уж, если пустить ту гадалку на рынок,скорее всего можно было ожидать всемирное банкротство всей системы,так как бы она выгребла все, с помощью своих адских предсказаний!)

Дорогу осилит идущий!

 
Я видел человека, при котором сгорали двигатели у всех включенных пылесосов: в магазине, в сервисном центре, дома. Бывает такая мистика, которая не находит рационального объяснения. 
 
Nanix:
Да уж, если пустить ту гадалку на рынок,скорее всего можно было ожидать всемирное банкротство всей системы,так как бы она выгребла все, с помощью своих адских предсказаний!)

Дорогу осилит идущий!

На каждую историю успеха приходятся сотни историй неудач. И бесполезно тратить силы, если карма не позволяет стать денежным. Вот только вовремя это понять дано немногим.

 
Sergey Vradiy:
Я видел человека, при котором сгорали двигатели у всех включенных пылесосов: в магазине, в сервисном центре, дома. Бывает такая мистика, которая не находит рационального объяснения. 

Какой ценный человек! 

Любая фирма производящая пылесосы,   да  любую бытовую технику,  с большой радостью обзавелась бы таким внештатным сотрудником.  Сразу после гарантийного срока ходить по клиентам.  

 
Sergey Vradiy:
Я видел человека, при котором сгорали двигатели у всех включенных пылесосов: в магазине, в сервисном центре, дома. Бывает такая мистика, которая не находит рационального объяснения. 

Во, факты – дело святое! Кажется, мистика не задавлена под гнётом стёба в этой ветке :D))

 
Sergey Vradiy:
Я видел человека, при котором сгорали двигатели у всех включенных пылесосов: в магазине, в сервисном центре, дома. Бывает такая мистика, которая не находит рационального объяснения. 
Это не мистика, а нечто материальное, но выходящее за рамки текущей модели мироздания. Как-то так.
 
Yuriy Zaytsev:

Какой ценный человек! 

Любая фирма производящая пылесосы,   да  любую бытовую технику,  с большой радостью обзавелась бы таким внештатным сотрудником.  Сразу после гарантийного срока ходить по клиентам.  

Сразу по магазинам и тестировать товары конкурентов

1234
Новый комментарий