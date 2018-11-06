Гадалка сказала, что надо мной повисла звезда банкротства - страница 4
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Погадайте по Книге Перемен. Если в фазе со Вселенной находитесь, совпадать будет 100%, все как по нотам. Если не уверены, что с Мирозданьем на одной волне, возьмите отпуск на недельку, выключите мобильник. Лес, речка, вот это все. Ну вы сами знаете. Потом заходите.
https://www.astrocentr.ru/index.php?przd=izin&str=gadania
И что мне нельзя заниматься финансовой деятельностью, мол, любые начинания в скором времени рухнут. Т.е., работать за зарплату могу только, могу по лестнице продвинуться, а разбогатеть вне этой схемы (самостоятельно) - не смогу.
Maxim Dmitrievsky:
конечно пути прописаны, ведь лох это судьба. Советую сходить почистить карму и биополе, затем к нумерологу, психологу, коучу, бизнес курсы еще.
А потом пойти лечиться у гомеопатов...
Я же врач! Гомеопат! (с)
не помню откуда :)
Дорогу осилит идущий!
Да уж, если пустить ту гадалку на рынок,скорее всего можно было ожидать всемирное банкротство всей системы,так как бы она выгребла все, с помощью своих адских предсказаний!)
Дорогу осилит идущий!
На каждую историю успеха приходятся сотни историй неудач. И бесполезно тратить силы, если карма не позволяет стать денежным. Вот только вовремя это понять дано немногим.
Я видел человека, при котором сгорали двигатели у всех включенных пылесосов: в магазине, в сервисном центре, дома. Бывает такая мистика, которая не находит рационального объяснения.
Какой ценный человек!
Любая фирма производящая пылесосы, да любую бытовую технику, с большой радостью обзавелась бы таким внештатным сотрудником. Сразу после гарантийного срока ходить по клиентам.
Я видел человека, при котором сгорали двигатели у всех включенных пылесосов: в магазине, в сервисном центре, дома. Бывает такая мистика, которая не находит рационального объяснения.
Во, факты – дело святое! Кажется, мистика не задавлена под гнётом стёба в этой ветке :D))
Я видел человека, при котором сгорали двигатели у всех включенных пылесосов: в магазине, в сервисном центре, дома. Бывает такая мистика, которая не находит рационального объяснения.
Какой ценный человек!
Любая фирма производящая пылесосы, да любую бытовую технику, с большой радостью обзавелась бы таким внештатным сотрудником. Сразу после гарантийного срока ходить по клиентам.
Сразу по магазинам и тестировать товары конкурентов