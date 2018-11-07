"Делюсь ГРААЛЕМ" - это...

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"Делюсь ГРААЛЕМ" - это решение сложной статистической задачи. 

 
Разделение лося по кличке "Грааль") Такого добра ни кому не жалко)
[Удален]  
Пустой треп.
 
Serqey Nikitin:
  • большая глупость!
  • прихоть юродивого...
  • долгосрочный план по развалу рынка
  • жест Доброй Воли...
  • Мое мнение по данному вопросу...
теоретически, Грааль обладает бесконечной делимостью, при этом каждая доля не менее 1..
 

Когда же этот бред прекратится?

Видимо, людям свойствено что-то невожможное искать.

В средние века филосовский камень искали, сейчас какой-то Грааль...

 

Есть два способа найти грааль.

Фантастичный - изобрести самим.  Реалистичный - прилетят инопланетяне и подарят грааль.

 
 
Konstantin Nikitin:

+1000

 
11
 
Serqey Nikitin:
  • большая глупость!
    38% (13)
  • прихоть юродивого...
    9% (3)
  • долгосрочный план по развалу рынка
    6% (2)
  • жест Доброй Воли...
    21% (7)
  • Мое мнение по данному вопросу...
    26% (9)
Так где грааль-то?
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