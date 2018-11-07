"Делюсь ГРААЛЕМ" - это... - страница 3

Новый комментарий
 
Serqey Nikitin:

Тема "Делюсь ГРААЛЕМ" на сегодня на многих форумах является топовой темой.  Но при ближайшем рассмотрении представленных стратегий - одни пустышки... Очевидно привлекает сама ВОЗМОЖНОСТЬ наличия ГРААЛЯ... 

Но непоняток в данной теме хватает:

1. нет четкого определения термина "ГРААЛЬ",

2. нет критериев или показателей, которые отдавали предпочтение какой-либо стратегии,

3. общее негативное отношение к данной теме, приравнивающее ее к мошенничеству...

4. остальное по мелочи, но много...


Надо отметить, что дыма без огня не бывает...  Поэтому, если такие темы выходят в ТОП,  то народ созрел до понимания того, что где-то ГРААЛЬ  все же есть, и стоит его поискать...

грааль:

- нет условия закрывать только профит и все равно постоянно в плюсе

- просада по всем сделкам меньше профита как минимум в 3 раза (то же для соотношения убыток/прибыль)

делитесь, посмотрим ...

хотя бы стейт

 
Maxim Romanov:
Так где грааль-то?

У меня есть, бесплатно отдам, ибо бесценен грааль



Риск на сделку 1%
Близкие стопы
Забирает деньги у богатых, раздаёт бедным
Вызывает привыкание
Утолить жажду бесплатных денег - обращаться в личку с горящими глазами. В теме письма пишите "Я устал, хочу рубли, да так, чтоб на век, а ты раздаешь!"

 
Serqey Nikitin:

Тема "Делюсь ГРААЛЕМ" на сегодня на многих форумах является топовой темой.  Но при ближайшем рассмотрении представленных стратегий - одни пустышки... Очевидно привлекает сама ВОЗМОЖНОСТЬ наличия ГРААЛЯ... 

Но непоняток в данной теме хватает:

1. нет четкого определения термина "ГРААЛЬ",

Надо отметить, что дыма без огня не бывает...  Поэтому, если такие темы выходят в ТОП,  то народ созрел до понимания того, что где-то ГРААЛЬ  все же есть, и стоит его поискать...

Как говориться "THIS" !

Нельзя найти чёрную кошку в тёмной комнате, если не знать даже примерно как выглядит кошка. :-) Так даже не выяснить есть ли кошка или нет её.. (добрый день г-н Шредингер)

 
Ivan Butko:

У меня есть, бесплатно отдам, ибо бесценен грааль



Риск на сделку 1%
Близкие стопы
Забирает деньги у богатых, раздаёт бедным
Вызывает привыкание
Утолить жажду бесплатных денег - обращаться в личку с горящими глазами. В теме письма пишите "Я устал, хочу рубли, да так, чтоб на век, а ты раздаешь!"

Большинство "пипсовочных  ГРААЛЕЙ" работает только на демо ( или на центовом счете, что в принципе одно и то же), так как прибыль в сделке составляет около 5 пунктов, что при реальной торговле явно недостаточно для получения суммарной прибыли...  Потом эти трейдеры почему то удивляются: " В реале не работает, значит в терминале ошибки...?!?"


P.S. Риск на сделку 1% - это подгонка общих результатов!!!  Вот когда риск будет 30%, и при этом есть суммарная прибыль, то тогда эта стратегия заслуживает внимания!!!

 
Serqey Nikitin:

Большинство "пипсовочных  ГРААЛЕЙ" работает только на демо ( или на центовом счете, что в принципе одно и то же), так как прибыль в сделке составляет около 5 пунктов, что при реальной торговле явно недостаточно для получения суммарной прибыли...  Потом эти трейдеры почему то удивляются: " В реале не работает, значит в терминале ошибки...?!?"


P.S. Риск на сделку 1% - это подгонка общих результатов!!!  Вот когда риск будет 30%, и при этом есть суммарная прибыль, то тогда эта стратегия заслуживает внимания!!!

Это реал))) 
1:100
Начал работать в июне 2018
среднее время удержания 4 часа. 
Похоже на скальпинг, но не есть оный. В скальпинге ещё меньше. 

 
Maxim Kuznetsov:


Нельзя найти чёрную кошку в тёмной комнате, если не знать даже примерно как выглядит кошка. :-) Так даже не выяснить есть ли кошка или нет её..

Да, Вы правы! Почти все трейдеры так и рассуждают: " Если я не смог разработать ГРААЛЬ, значит его просто не существует!"

 
Ivan Butko:

Это реал))) 
1:100
Начал работать в июне 2018
среднее время удержания 4 часа. 
Похоже на скальпинг, но не есть оный. В скальпинге ещё меньше. 

Да ясно! Центовый счет...   Каково среднее значение одной  сделки ( в пунктах) ?
 
Serqey Nikitin:
Да ясно! Центовый счет...   Каково значение одной средней сделки ( в пунктах) ?

Да не центовый это))))

Стандартный, обычный. 

Средняя сделка 23.51 пункта

 
Ivan Butko:

Да не центовый это))))

Стандартный, обычный. 

Средняя сделка 23.51 пункта

Нормальные показатели...

Не понятно, почему такой низкий риск = 1% ?   У Вас просадка что ли огромная?   ( при риске 30% - Ваша просадка возрастет в 30 раз! ).

 
Serqey Nikitin:

Нормальные показатели...

Не понятно, почему такой низкий риск = 1% ?   У Вас просадка что ли огромная?   ( при риске 30% - Ваша просадка возрастет в 30 раз! ).

Потому что если поставить риск в 5% и увеличить просадку до 20%, то прибыль увеличится до 100% и выше. Брокер заметит, ну его. 20-40% в месяц норм. Кстати, мухабойка криво считает, там уже 100% прибыли и средняя в месяц 21%. Система нипель чтоле

1234
Новый комментарий