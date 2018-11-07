"Делюсь ГРААЛЕМ" - это... - страница 3
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Тема "Делюсь ГРААЛЕМ" на сегодня на многих форумах является топовой темой. Но при ближайшем рассмотрении представленных стратегий - одни пустышки... Очевидно привлекает сама ВОЗМОЖНОСТЬ наличия ГРААЛЯ...
Но непоняток в данной теме хватает:
1. нет четкого определения термина "ГРААЛЬ",
2. нет критериев или показателей, которые отдавали предпочтение какой-либо стратегии,
3. общее негативное отношение к данной теме, приравнивающее ее к мошенничеству...
4. остальное по мелочи, но много...
Надо отметить, что дыма без огня не бывает... Поэтому, если такие темы выходят в ТОП, то народ созрел до понимания того, что где-то ГРААЛЬ все же есть, и стоит его поискать...
грааль:
- нет условия закрывать только профит и все равно постоянно в плюсе
- просада по всем сделкам меньше профита как минимум в 3 раза (то же для соотношения убыток/прибыль)
делитесь, посмотрим ...
хотя бы стейт
Так где грааль-то?
У меня есть, бесплатно отдам, ибо бесценен грааль
Риск на сделку 1%
Близкие стопы
Забирает деньги у богатых, раздаёт бедным
Вызывает привыкание
Утолить жажду бесплатных денег - обращаться в личку с горящими глазами. В теме письма пишите "Я устал, хочу рубли, да так, чтоб на век, а ты раздаешь!"
Тема "Делюсь ГРААЛЕМ" на сегодня на многих форумах является топовой темой. Но при ближайшем рассмотрении представленных стратегий - одни пустышки... Очевидно привлекает сама ВОЗМОЖНОСТЬ наличия ГРААЛЯ...
Но непоняток в данной теме хватает:
1. нет четкого определения термина "ГРААЛЬ",Надо отметить, что дыма без огня не бывает... Поэтому, если такие темы выходят в ТОП, то народ созрел до понимания того, что где-то ГРААЛЬ все же есть, и стоит его поискать...
Как говориться "THIS" !
Нельзя найти чёрную кошку в тёмной комнате, если не знать даже примерно как выглядит кошка. :-) Так даже не выяснить есть ли кошка или нет её.. (добрый день г-н Шредингер)
У меня есть, бесплатно отдам, ибо бесценен грааль
Риск на сделку 1%
Близкие стопы
Забирает деньги у богатых, раздаёт бедным
Вызывает привыкание
Утолить жажду бесплатных денег - обращаться в личку с горящими глазами. В теме письма пишите "Я устал, хочу рубли, да так, чтоб на век, а ты раздаешь!"
Большинство "пипсовочных ГРААЛЕЙ" работает только на демо ( или на центовом счете, что в принципе одно и то же), так как прибыль в сделке составляет около 5 пунктов, что при реальной торговле явно недостаточно для получения суммарной прибыли... Потом эти трейдеры почему то удивляются: " В реале не работает, значит в терминале ошибки...?!?"
P.S. Риск на сделку 1% - это подгонка общих результатов!!! Вот когда риск будет 30%, и при этом есть суммарная прибыль, то тогда эта стратегия заслуживает внимания!!!
Большинство "пипсовочных ГРААЛЕЙ" работает только на демо ( или на центовом счете, что в принципе одно и то же), так как прибыль в сделке составляет около 5 пунктов, что при реальной торговле явно недостаточно для получения суммарной прибыли... Потом эти трейдеры почему то удивляются: " В реале не работает, значит в терминале ошибки...?!?"
P.S. Риск на сделку 1% - это подгонка общих результатов!!! Вот когда риск будет 30%, и при этом есть суммарная прибыль, то тогда эта стратегия заслуживает внимания!!!
Это реал)))
1:100
Начал работать в июне 2018
среднее время удержания 4 часа.
Похоже на скальпинг, но не есть оный. В скальпинге ещё меньше.
Нельзя найти чёрную кошку в тёмной комнате, если не знать даже примерно как выглядит кошка. :-) Так даже не выяснить есть ли кошка или нет её..
Да, Вы правы! Почти все трейдеры так и рассуждают: " Если я не смог разработать ГРААЛЬ, значит его просто не существует!"
Это реал)))
1:100
Начал работать в июне 2018
среднее время удержания 4 часа.
Похоже на скальпинг, но не есть оный. В скальпинге ещё меньше.
Да ясно! Центовый счет... Каково значение одной средней сделки ( в пунктах) ?
Да не центовый это))))
Стандартный, обычный.
Средняя сделка 23.51 пункта
Да не центовый это))))
Стандартный, обычный.
Средняя сделка 23.51 пункта
Нормальные показатели...
Не понятно, почему такой низкий риск = 1% ? У Вас просадка что ли огромная? ( при риске 30% - Ваша просадка возрастет в 30 раз! ).
Нормальные показатели...
Не понятно, почему такой низкий риск = 1% ? У Вас просадка что ли огромная? ( при риске 30% - Ваша просадка возрастет в 30 раз! ).
Потому что если поставить риск в 5% и увеличить просадку до 20%, то прибыль увеличится до 100% и выше. Брокер заметит, ну его. 20-40% в месяц норм. Кстати, мухабойка криво считает, там уже 100% прибыли и средняя в месяц 21%. Система нипель чтоле