"Делюсь ГРААЛЕМ" - это... - страница 4

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Ivan Butko:

Потому что если поставить риск в 5% и увеличить просадку до 20%, то прибыль увеличится до 100% и выше. Брокер заметит, ну его. 20-40% в месяц норм. Кстати, мухабойка криво считает, там уже 100% прибыли и средняя в месяц 21%. Система нипель чтоле

Вообще то, проверка стратегии на прочность как раз и проходит при риске 30%...

Например:

риск 5% - просадка 20%,

риск 20% - просадка уже 80%,

а если риск 30%, то просадка уже 120% ..., а это уже слив  депозита...

 
Serqey Nikitin:

Вообще то, проверка стратегии на прочность как раз и проходит при риске 30%...

Например:

риск 5% - просадка 20%,

риск 20% - просадка уже 80%,

а если риск 30%, то просадка уже 120% ..., а это уже слив  депозита...

По такой логике возьмите любой сигнал на мкл5, любой памм, который живёт уже 5 лет и приносит в месяц до 10% или меньше, выкрутите ему риск на сделку до 30% и он типа сольётся, потому что до этого использовал консервативный риск в 1-2% от депозита, как завещали великие черепахи и сам Сорос. Всё, теперь этот сигнал сливной и он больше не будет ничего приносить.

Вы немного не туда)

Если при риске на сделку в 1% прибыль составляет 20% в месяц при просадке в 4%, то зачем выкручивать риск на макс? Инвесторы не занимаются разгоном, им достаточно 10% в месяц. А вот если у вас мелкий депозит, то резонно его разогнать, тут и пригодится повышение риска с повышением прибыльности.
 
Ivan Butko:

По такой логике возьмите любой сигнал на мкл5, любой памм, который живёт уже 5 лет и приносит в месяц до 10% или меньше, выкрутите ему риск на сделку до 30% и он типа сольётся, потому что до этого использовал консервативный риск в 1-2% от депозита, как завещали великие черепахи и сам Сорос. Всё, теперь этот сигнал сливной и он больше не будет ничего приносить.

Вы немного не туда)

Если при риске на сделку в 1% прибыль составляет 20% в месяц при просадке в 4%, то зачем выкручивать риск на макс? Инвесторы не занимаются разгоном, им достаточно 10% в месяц. А вот если у вас мелкий депозит, то резонно его разогнать, тут и пригодится повышение риска с повышением прибыльности.

Да, Вы правы! Все эти стратегии - ЛИПОВЫЕ!  Но, думаю, их можно подправить, если будет желание у этих авторов...  Ориентиры показаны, и стратегии должны соответствовать этим простым требованиям...  Ну или можно и дальше дурить голову наивным инвесторам.

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы! Все эти стратегии - ЛИПОВЫЕ!  Но, думаю, их можно подправить, если будет желание у этих авторов...  Ориентиры показаны, и стратегии должны соответствовать этим простым требованиям...  Ну или можно и дальше дурить голову наивным инвесторам.

И не надо стараться даже. Можно просто начать прибыльно торговать для них



 
Ivan Butko:

И не надо стараться даже. Можно просто начать прибыльно торговать для них



Да, Вы правы! Трейдер может торговать хоть на чем, когда для СЕБЯ ЛИЧНО...   Но предлагать сигналы или ДУ  Инвестору нужно на более солидных стратегиях..., так сказать  - с запасом прочности.
 
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