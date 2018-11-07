"Делюсь ГРААЛЕМ" - это... - страница 4
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Потому что если поставить риск в 5% и увеличить просадку до 20%, то прибыль увеличится до 100% и выше. Брокер заметит, ну его. 20-40% в месяц норм. Кстати, мухабойка криво считает, там уже 100% прибыли и средняя в месяц 21%. Система нипель чтоле
Вообще то, проверка стратегии на прочность как раз и проходит при риске 30%...
Например:
риск 5% - просадка 20%,
риск 20% - просадка уже 80%,
а если риск 30%, то просадка уже 120% ..., а это уже слив депозита...
Вообще то, проверка стратегии на прочность как раз и проходит при риске 30%...
Например:
риск 5% - просадка 20%,
риск 20% - просадка уже 80%,
а если риск 30%, то просадка уже 120% ..., а это уже слив депозита...
По такой логике возьмите любой сигнал на мкл5, любой памм, который живёт уже 5 лет и приносит в месяц до 10% или меньше, выкрутите ему риск на сделку до 30% и он типа сольётся, потому что до этого использовал консервативный риск в 1-2% от депозита, как завещали великие черепахи и сам Сорос. Всё, теперь этот сигнал сливной и он больше не будет ничего приносить.Если при риске на сделку в 1% прибыль составляет 20% в месяц при просадке в 4%, то зачем выкручивать риск на макс? Инвесторы не занимаются разгоном, им достаточно 10% в месяц. А вот если у вас мелкий депозит, то резонно его разогнать, тут и пригодится повышение риска с повышением прибыльности.
Вы немного не туда)
По такой логике возьмите любой сигнал на мкл5, любой памм, который живёт уже 5 лет и приносит в месяц до 10% или меньше, выкрутите ему риск на сделку до 30% и он типа сольётся, потому что до этого использовал консервативный риск в 1-2% от депозита, как завещали великие черепахи и сам Сорос. Всё, теперь этот сигнал сливной и он больше не будет ничего приносить.Если при риске на сделку в 1% прибыль составляет 20% в месяц при просадке в 4%, то зачем выкручивать риск на макс? Инвесторы не занимаются разгоном, им достаточно 10% в месяц. А вот если у вас мелкий депозит, то резонно его разогнать, тут и пригодится повышение риска с повышением прибыльности.
Вы немного не туда)
Да, Вы правы! Все эти стратегии - ЛИПОВЫЕ! Но, думаю, их можно подправить, если будет желание у этих авторов... Ориентиры показаны, и стратегии должны соответствовать этим простым требованиям... Ну или можно и дальше дурить голову наивным инвесторам.
Да, Вы правы! Все эти стратегии - ЛИПОВЫЕ! Но, думаю, их можно подправить, если будет желание у этих авторов... Ориентиры показаны, и стратегии должны соответствовать этим простым требованиям... Ну или можно и дальше дурить голову наивным инвесторам.
И не надо стараться даже. Можно просто начать прибыльно торговать для них
И не надо стараться даже. Можно просто начать прибыльно торговать для них