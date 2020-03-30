Как изменить цвет линии предложения в MT4?
Я видел много блогов, где люди предлагают изменить цвет сетки, и это сработало. Но я должен удалить сетку после этого.
Я хочу сохранить сетку и изменить цвет линии предложения в MT4 / MQL4.
Как я могу это сделать? Пожалуйста, предложите мне решение, если есть? Даже использование WinApi будет работать.
Четвёртая строка снизу, сразу как откроется справка. Показать\скрыть сетку.
- docs.mql4.com
Четвёртая строка снизу. Показать\скрыть сетку.
Я попробовал это, но это не работало вообще.
void OnInit (){ Print(ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,clrYellow)); }
вывод верный. но цвет линии предложения остается прежним.
Я попробовал это, но это не работало вообще.
вывод верный. но цвет линии предложения остается прежним.
Наверное потому, что цвет линии BID вообще изменить нельзя. Даже в свойствах отсутствует такая настройка. А вот цвет линии ASK меняется.
Наверное потому, что цвет линии BID вообще изменить нельзя. Даже в свойствах отсутствует такая настройка. А вот цвет линии ASK меняется.
Извините, но интересует только цена предложения. Я знаю о цене Ask.
Извините, но интересует только цена предложения. Я знаю о цене Ask.
Use MetaTrader 5:
Use MetaTrader 5:
Спасибо за предложение @ Владимир Карпутов
Но я использую MT4. Я знаю, что у MT5 есть отличная особенность. Там у брокера есть только MT4.
Можете программно отключить все линии, сетку, перекрестие и формировать все это с помощью Canvas как угодно.
Спасибо.
Но я искал решение через MT4, сам или какой-нибудь winapi. Но я попробую Canvas Library.
действительно, ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,clrYellow); не работает. но в мануале свойство есть!
не показывать bid (ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_BID_LINE,false)) и отрисовывать вместо неё горизонтальную линию (OBJ_HLINE) любого типа и цвета. но в этом случае она не совпадёт с той, что отрисовал терминал - подобные темы были на форуме, секрет отрисовки штатной линии бид остаётся секретом
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Я видел много блогов, где люди предлагают изменить цвет сетки, и это сработало. Но я должен удалить сетку после этого.
Я хочу сохранить сетку и изменить цвет линии предложения в MT4 / MQL4.
Как я могу это сделать? Пожалуйста, предложите мне решение, если есть? Даже использование WinApi будет работать.