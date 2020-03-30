Как изменить цвет линии предложения в MT4?

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Я видел много блогов, где люди предлагают изменить цвет сетки, и это сработало. Но я должен удалить сетку после этого.

Я хочу сохранить сетку и изменить цвет линии предложения в MT4 / MQL4.

Как я могу это сделать? Пожалуйста, предложите мне решение, если есть? Даже использование WinApi будет работать.

 
jaffer wilson:

Я видел много блогов, где люди предлагают изменить цвет сетки, и это сработало. Но я должен удалить сетку после этого.

Я хочу сохранить сетку и изменить цвет линии предложения в MT4 / MQL4.

Как я могу это сделать? Пожалуйста, предложите мне решение, если есть? Даже использование WinApi будет работать.


Четвёртая строка снизу, сразу как откроется справка. Показать\скрыть сетку.
Свойства графиков - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4
Свойства графиков - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Идентификаторы семейства перечислений ENUM_CHART_PROPERTY используются в качестве параметров функций для работы с графиками. Аббревиатура r/o в столбце "Тип свойства" означает, что данное свойство предназначено только для чтения и не может быть изменено. Аббревиатура w/o в столбце "Тип свойства" означает, что данное свойство предназначено...
 
Alexey Viktorov :


Четвёртая строка снизу. Показать\скрыть сетку.

Я попробовал это, но это не работало вообще. 

 void OnInit (){
 Print(ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,clrYellow));
}

вывод верный. но цвет линии предложения остается прежним.

 
jaffer wilson:

Я попробовал это, но это не работало вообще.

вывод верный. но цвет линии предложения остается прежним.

Наверное потому, что цвет линии BID вообще изменить нельзя. Даже в свойствах отсутствует такая настройка. А вот цвет линии ASK меняется.


 
Alexey Viktorov :

Наверное потому, что цвет линии BID вообще изменить нельзя. Даже в свойствах отсутствует такая настройка. А вот цвет линии ASK меняется.


Извините, но интересует только цена предложения. Я знаю о цене Ask.

 
jaffer wilson:

Извините, но интересует только цена предложения. Я знаю о цене Ask.

Use MetaTrader 5:

Use MetaTrader 5

 
Vladimir Karputov :

Use MetaTrader 5:


Спасибо за предложение @ Владимир Карпутов

Но я использую MT4. Я знаю, что у MT5 есть отличная особенность. Там у брокера есть только MT4.

 
Можете программно отключить все линии, сетку, перекрестие  и формировать все это с помощью Canvas как угодно.
 
Nikolai Semko :
Можете программно отключить все линии, сетку, перекрестие  и формировать все это с помощью Canvas как угодно.

Спасибо.

Но я искал решение через MT4, сам или какой-нибудь winapi. Но я попробую Canvas Library.

 

действительно, ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_BID,clrYellow); не работает. но в мануале свойство есть!

не показывать bid (ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_BID_LINE,false)) и отрисовывать вместо неё горизонтальную линию (OBJ_HLINE) любого типа и цвета. но в этом случае она не совпадёт с той, что отрисовал терминал - подобные темы были на форуме, секрет отрисовки штатной линии бид остаётся секретом

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