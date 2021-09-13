Регистрация продавцом.
В первую очередь тема адресована модераторам. Еще 6го числа заполнил профиль продавца и подал заявку на регистрацию. В профиле написано что заявка рассматривается 10 дней, заканчивается уже 9тый день, а проверка так и не пройдена. На дополнительные сообщения в профиле нет ответов, я уже и на русском писал и на английском - не отвечает никто.
Когда проверят то?
Вроде все считается в рабочих днях. Так что заканчивается только 6-ой день ))
Заявка на регистрацию в качестве продавца мною подана в 20-х числах сентября. На мою заявку 2-го октября пришел ответ, что фотография документа приложенного к заявке не соответствует требованиям, но без указания какому именно пункту требований она не соответствует. Зачем существует страница "Обсуждение" - непонятно, так как на вопросы в ней ни кто не отвечает. На всякий случай 2-го октября сделал еще одну фотографию документа удостоверяющего личность и загрузил на странице подачи заявки. Сегодня 18-е октября, т.е. прошло уже более 10 рабочих дней с момента обновления заявки, но ответа по ней нет...
Вроде нужна не фотография а скан?
Там написано Приложите отсканированный документ
В первую очередь тема адресована модераторам. Еще 6го числа заполнил профиль продавца и подал заявку на регистрацию. В профиле написано что заявка рассматривается 10 дней, заканчивается уже 9тый день, а проверка так и не пройдена. На дополнительные сообщения в профиле нет ответов, я уже и на русском писал и на английском - не отвечает никто.
Когда проверят то?
Зачем вам второй аккаунт Продавца, если уже есть один Nikolay Bosuy? Выбирайте, который из них мы удалим
Зачем вам второй аккаунт Продавца, если уже есть один Nikolay Bosuy? Выбирайте, который из них мы удалим
Организатору темы ответили. А я могу надеяться, что получу ответ на мой пост в этой теме или на мою заявку регистрации продавцом?
Организатору темы ответили. А я могу надеяться, что получу ответ на мой пост в этой теме или на мою заявку регистрации продавцом?
Интересная реакция на мои посты в этой теме: сразу после их появления поступил странный вопрос и я на него ответил:
а после моего вопроса последовала почти моментальная реакция :
подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какому пункту выше изображенных требований не соответствует данная фотография:
Зачем вам второй аккаунт Продавца, если уже есть один Nikolay Bosuy? Выбирайте, который из них мы удалим
Я написал уже на странице обсуждения регистрации, что к старому профилю не имею больше доступа. К тому же он абсолютно пустой, там нет ни продуктов ни сигналов. В том числе я попросил чтобы старый удалили а текущему присвоили статус продавца. Но по прежнему тишина....
Интересная реакция на мои посты в этой теме: сразу после их появления поступил странный вопрос и я на него ответил:
а после моего вопроса последовала почти моментальная реакция :
подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какому пункту выше изображенных требований не соответствует данная фотография:
Просто так сработало сохранение статуса, возможно, ошибка. Фото нормальное, но я его удалил из вашего поста - незачем выкладывать публично.
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Когда проверят то?