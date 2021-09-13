Регистрация продавцом.

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В первую очередь тема адресована модераторам. Еще 6го числа заполнил профиль продавца и подал заявку на регистрацию. В профиле написано что заявка рассматривается 10 дней, заканчивается уже 9тый день, а проверка так и не пройдена. На дополнительные сообщения в профиле нет ответов, я уже и на русском писал и на английском - не отвечает никто. 
Когда проверят то?
 
Nikolay Bosuy:
В первую очередь тема адресована модераторам. Еще 6го числа заполнил профиль продавца и подал заявку на регистрацию. В профиле написано что заявка рассматривается 10 дней, заканчивается уже 9тый день, а проверка так и не пройдена. На дополнительные сообщения в профиле нет ответов, я уже и на русском писал и на английском - не отвечает никто. 
Когда проверят то?

Вроде все считается в рабочих днях. Так что заканчивается только 6-ой день ))

 
Действительно.... рабочих. Ну все равно хоть бы отписали по внутренней почте, а так молчат...
 
Заявка на регистрацию в качестве продавца мною подана в 20-х числах сентября. На мою заявку 2-го октября пришел ответ, что фотография документа приложенного к заявке не соответствует требованиям, но без указания какому именно пункту требований она не соответствует. Зачем существует страница "Обсуждение" - непонятно, так как на вопросы в ней ни кто не отвечает. На всякий случай 2-го октября сделал еще одну фотографию документа удостоверяющего личность и загрузил на странице подачи заявки. Сегодня 18-е октября, т.е. прошло уже более 10 рабочих дней с момента обновления заявки, но ответа по ней нет...
 
Andrey Vasilchenko:
Заявка на регистрацию в качестве продавца мною подана в 20-х числах сентября. На мою заявку 2-го октября пришел ответ, что фотография документа приложенного к заявке не соответствует требованиям, но без указания какому именно пункту требований она не соответствует. Зачем существует страница "Обсуждение" - непонятно, так как на вопросы в ней ни кто не отвечает. На всякий случай 2-го октября сделал еще одну фотографию документа удостоверяющего личность и загрузил на странице подачи заявки. Сегодня 18-е октября, т.е. прошло уже более 10 рабочих дней с момента обновления заявки, но ответа по ней нет...


Вроде нужна не фотография а скан? 

Там написано Приложите отсканированный документ

 
Vladislav Andruschenko:


Вроде нужна не фотография а скан? 

Там написано Приложите отсканированный документ

 Так было наверное когда-то, а сейчас при подаче заявки требования выглядят вот так :


 
Nikolay Bosuy:
В первую очередь тема адресована модераторам. Еще 6го числа заполнил профиль продавца и подал заявку на регистрацию. В профиле написано что заявка рассматривается 10 дней, заканчивается уже 9тый день, а проверка так и не пройдена. На дополнительные сообщения в профиле нет ответов, я уже и на русском писал и на английском - не отвечает никто. 
Когда проверят то?

Зачем вам второй аккаунт Продавца, если уже есть один Nikolay Bosuy? Выбирайте, который из них мы удалим

 
Rashid Umarov:

Зачем вам второй аккаунт Продавца, если уже есть один Nikolay Bosuy? Выбирайте, который из них мы удалим

 Организатору темы ответили. А я могу надеяться, что получу ответ на мой пост в этой теме или на мою заявку регистрации продавцом?

 
Andrey Vasilchenko:

 Организатору темы ответили. А я могу надеяться, что получу ответ на мой пост в этой теме или на мою заявку регистрации продавцом?

Интересная реакция на мои посты в этой теме: сразу после их появления поступил странный вопрос и я на него ответил:


а после моего вопроса последовала почти моментальная реакция :


подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какому пункту выше изображенных требований не соответствует данная фотография:

 
Rashid Umarov:

Зачем вам второй аккаунт Продавца, если уже есть один Nikolay Bosuy? Выбирайте, который из них мы удалим

Я написал уже на странице обсуждения регистрации, что к старому профилю не имею больше доступа. К тому же он абсолютно пустой, там нет ни продуктов ни сигналов. В том числе я попросил чтобы старый удалили а текущему присвоили статус продавца. Но по прежнему тишина....

 
Andrey Vasilchenko:

Интересная реакция на мои посты в этой теме: сразу после их появления поступил странный вопрос и я на него ответил:


а после моего вопроса последовала почти моментальная реакция :


подскажите кто-нибудь, пожалуйста, какому пункту выше изображенных требований не соответствует данная фотография:

Просто так сработало сохранение статуса, возможно, ошибка. Фото нормальное, но я его удалил из вашего поста - незачем выкладывать публично.

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