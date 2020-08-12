Вопрос по "Профилю"
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, когда я захожу к себе в "профиль" вижу там справа надпись "1 сигал", т.е я действительно имею сигнал, тут все верно. Но когда я нажимаю на эту надпись, т.е. хочу увидеть этот сигнал, появляется надпись: "Вы не зарегистрированы на сайте в качестве Продавца. Продавцы могут распространять свои продукты через Маркет и предоставлять другим пользователям платную подписку на собственные торговые сигналы через сервис Сигналы. Для получения статуса Продавца Вам необходимо пройти процедуру регистрации. Персональные данные, предоставленные для регистрации, не разглашаются третьим лицам."
Т.е. мне говорят, что сигнала у меня нет, а он в действительности есть. Как бы это все исправить?
Здравствуйте,
Вам нужно получить статус Продавца.
Ничего не понимаю, я зарегистрировал сигнал, он отражается в "личном кабинете", опубликован на ресурсе, имеются подписчики. А попасть из "личного кабинета", в него не могу, а только из сервиса "Мои сигналы". Глупость какая - то.
Может Вы пропустили, но тут чётко написан алгоритм действия:
Всем привет. Скажите,пож-ста,как сменить пароль в своем профиле, где эта ссылка на сайте.Зашел на сайт по временному паролю, а как его сменить не вижу
В разделе "Настройки -> Безопасность" есть ссылка "Смена пароля"
Как найти темы и сообщения на форуме, в которых я участвовал? Не понимаю, как следить за темой.
Здравствуйте,
