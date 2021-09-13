Регистрация продавцом. - страница 5

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Подскажите, а если проверка модераторами аккаунта продавца длится уже 4-ую неделю и вывод средств ограничен. Это нормально ? Есть ли смысл ждать и вести свой проект ? Хотя мотивации уже нет)  
 
Alexey Oglinda:
Подскажите, а если проверка модераторами аккаунта продавца длится уже 4-ую неделю и вывод средств ограничен. Это нормально ? Есть ли смысл ждать и вести свой проект ? Хотя мотивации уже нет)  


Вы же уже продавец вроде? 

 
Vladislav Andruschenko:


Вы же уже продавец вроде? 

Что толку от этих продаж если уже месяц стоит ограничение на вывод 0.01$)) Просто интересно у всех так? Тут продавцам что нить платят?))
 
Alexey Oglinda:
Что толку от этих продаж если уже месяц стоит ограничение на вывод 0.01$

Значит у Вас не заработанных средств. 

 
Alexey Oglinda:
Что толку от этих продаж если уже месяц стоит ограничение на вывод 0.01$)) Просто интересно у всех так? Тут продавцам что нить платят?))

Если у вас что-либо купили, то средства от продажи перечисляются на ваш счёт, но в течении семи дней они будут заморожены. По истечении данного срока, если эти средства не были отозваны платёжной системой, они становятся доступными для вывода:


 
Alexey Oglinda:
Что толку от этих продаж если уже месяц стоит ограничение на вывод 0.01$)) Просто интересно у всех так? Тут продавцам что нить платят?))
Ну если бы не платили , то какой смысл был бы ?

Я думал, что продавать можно только ставшие продавцом. А не наоборот. 
 
Artyom Trishkin:

Если у вас что-либо купили, то средства от продажи перечисляются на ваш счёт, но в течении семи дней они будут заморожены. По истечении данного срока, если эти средства не были отозваны платёжной системой, они становятся доступными для вывода:


Про заморозку я в курсе, тут немного другое:


 
Alexey Oglinda:

Про заморозку я в курсе, тут немного другое:


у меня тоже самое, не знаю что делать

 
Aleksandr Karpenko:

у меня тоже самое, не знаю что делать

Да уже все нормально, через месяц сняли блокировку, видать просто забыли или некогда было. И то тока после того когда я написал письмо в сервис-деск именно с темой "Проблемы с выводом средств" и прикрепил скрин, где высвечивается эта ошибка с ограничением при снятии. А до этого писал 2 раза с темой "Финансовые операции ограничены" - не помогало, видать это слишком разные темы)). Я так понял это стандартная проверка для всех продавцов если сумма продаж превысила 1000$. Но тут кому как повезет. У друга на днях тоже такое было так ему на второй день сняли и он даже ничего не писал в сервис деск.

 
Здравствуйте. Не проходит подтверждение регистрации, так как веб камера сайта не производит запись, при нажатии на кнопочку. Пишу здесь потому, что нужной темы для обращения в службу поддержки нет, а написать тему вручную, то же нет возможности. Однако сэлфи с паспортом я отправлял. Может быть можно как то иначе , в ручном режиме например рассмотреть предоставленные мной фото и верифицировать мой аккаунт в качестве продавца?
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