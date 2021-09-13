Регистрация продавцом. - страница 5
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Подскажите, а если проверка модераторами аккаунта продавца длится уже 4-ую неделю и вывод средств ограничен. Это нормально ? Есть ли смысл ждать и вести свой проект ? Хотя мотивации уже нет)
Вы же уже продавец вроде?
Вы же уже продавец вроде?
Что толку от этих продаж если уже месяц стоит ограничение на вывод 0.01$
Значит у Вас не заработанных средств.
Что толку от этих продаж если уже месяц стоит ограничение на вывод 0.01$)) Просто интересно у всех так? Тут продавцам что нить платят?))
Если у вас что-либо купили, то средства от продажи перечисляются на ваш счёт, но в течении семи дней они будут заморожены. По истечении данного срока, если эти средства не были отозваны платёжной системой, они становятся доступными для вывода:
Что толку от этих продаж если уже месяц стоит ограничение на вывод 0.01$)) Просто интересно у всех так? Тут продавцам что нить платят?))
Если у вас что-либо купили, то средства от продажи перечисляются на ваш счёт, но в течении семи дней они будут заморожены. По истечении данного срока, если эти средства не были отозваны платёжной системой, они становятся доступными для вывода:
Про заморозку я в курсе, тут немного другое:
Про заморозку я в курсе, тут немного другое:
у меня тоже самое, не знаю что делать
у меня тоже самое, не знаю что делать
Да уже все нормально, через месяц сняли блокировку, видать просто забыли или некогда было. И то тока после того когда я написал письмо в сервис-деск именно с темой "Проблемы с выводом средств" и прикрепил скрин, где высвечивается эта ошибка с ограничением при снятии. А до этого писал 2 раза с темой "Финансовые операции ограничены" - не помогало, видать это слишком разные темы)). Я так понял это стандартная проверка для всех продавцов если сумма продаж превысила 1000$. Но тут кому как повезет. У друга на днях тоже такое было так ему на второй день сняли и он даже ничего не писал в сервис деск.