Как лучше подать информацию о сотне биржевых символов?
Помогите кто каким может советом :)
Нужно отобразить информацию о сотне биржевых символов. Что будет отображаться: направление дневного бара. Отображаться может в виде стрелочек или текстом.
Вопрос как разместить информацию о сотне символов в окне графика? Если делать что-то вроде стандартной панельки:
никакого места не хватит.
Как вариант выпадающий список. Показывает информацию об выбранном в списке символе. Или сделать что то типа окна "Обзор рынка" в который сам добавляешь нужные символы.
Как вариант выпадающий список. Показывает информацию об выбранном в списке символе.
То есть по-одному показывать? Мне хочется сразу о сотне показывать. Вот нашёл примерное решение: "Окно котировок" (F10)
То есть по-одному показывать? Мне хочется сразу о сотне показывать. Вот нашёл примерное решение: "Окно котировок" (F10)
Можно наверно и так, но я думаю, что все доступные символы не нужны будут. Достаточно только тех которые используются в торговле.
Можно наверно и так, но я думаю, что все доступные символы не нужны будут. Достаточно только тех которые используются в торговле.
Нет. Я специально выбираю группу символов (например SnP 100) - в этой группе сотня символов ровно. И теперь нужно их всех посматривать.
Можно еще разбить символы на группы по какому либо признаку и при выборе в выпадающем списке показывать уже инфу. о символах только содержащихся в выбранной группе.
...
P.S.
Пока писал, вы уже про группы написали.
Нет. Я специально выбираю группу символов (например SnP 100) - в этой группе сотня символов ровно. И теперь нужно их всех посматривать.
Да не уместятся они все одновременно. Надо будет пользоваться скроллером или как то ограничить число символов.
Помогите кто каким может советом :)
Нужно отобразить информацию о сотне биржевых символов. Что будет отображаться: направление дневного бара. Отображаться может в виде стрелочек или текстом.
Вопрос как разместить информацию о сотне символов в окне графика? Если делать что-то вроде стандартной панельки:
никакого места не хватит.
канвас конечно
можно создавать микроокна, а в них напихать все, что душе угодно.
Неоднократно сталкивался с такой задачей
Достаточно вывести в цикле только название инструмента красным/синим
Поместится в любом случае больше 100
Матрица стрелочек 10*10, не?
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Помогите кто каким может советом :)
Нужно отобразить информацию о сотне биржевых символов. Что будет отображаться: направление дневного бара. Отображаться может в виде стрелочек или текстом.
Вопрос как разместить информацию о сотне символов в окне графика? Если делать что-то вроде стандартной панельки:
никакого места не хватит.