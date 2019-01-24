Как лучше подать информацию о сотне биржевых символов?

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Помогите кто каким может советом :)

Нужно отобразить информацию о сотне биржевых символов. Что будет отображаться: направление дневного бара. Отображаться может в виде стрелочек или текстом. 

Вопрос как разместить информацию о сотне символов в окне графика? Если делать что-то вроде стандартной панельки:


никакого места не хватит.

 
Vladimir Karputov:

Помогите кто каким может советом :)

Нужно отобразить информацию о сотне биржевых символов. Что будет отображаться: направление дневного бара. Отображаться может в виде стрелочек или текстом. 

Вопрос как разместить информацию о сотне символов в окне графика? Если делать что-то вроде стандартной панельки:


никакого места не хватит.

Как вариант выпадающий список. Показывает информацию об выбранном в списке символе. Или сделать что то типа окна "Обзор рынка" в который сам добавляешь нужные символы.

 
Vitalii Ananev:

Как вариант выпадающий список. Показывает информацию об выбранном в списке символе.

То есть по-одному показывать? Мне хочется сразу о сотне показывать. Вот нашёл примерное решение: "Окно котировок" (F10)


 
Vladimir Karputov:

То есть по-одному показывать? Мне хочется сразу о сотне показывать. Вот нашёл примерное решение: "Окно котировок" (F10)


Можно наверно и так, но я думаю, что все доступные символы не нужны будут. Достаточно только тех которые используются в торговле.

 
Vitalii Ananev:

Можно наверно и так, но я думаю, что все доступные символы не нужны будут. Достаточно только тех которые используются в торговле.

Нет. Я специально выбираю группу символов (например SnP 100) - в этой группе сотня символов ровно. И теперь нужно их всех посматривать.

 

Можно еще разбить символы на группы по какому либо признаку и при выборе в выпадающем списке показывать уже инфу. о символах только содержащихся в выбранной группе.

...

P.S.

Пока писал, вы уже про группы написали.

 
Vladimir Karputov:

Нет. Я специально выбираю группу символов (например SnP 100) - в этой группе сотня символов ровно. И теперь нужно их всех посматривать.

Да не уместятся они все одновременно. Надо будет пользоваться скроллером или как то ограничить число символов. 

 
Vladimir Karputov:

Помогите кто каким может советом :)

Нужно отобразить информацию о сотне биржевых символов. Что будет отображаться: направление дневного бара. Отображаться может в виде стрелочек или текстом. 

Вопрос как разместить информацию о сотне символов в окне графика? Если делать что-то вроде стандартной панельки:


никакого места не хватит.

канвас конечно

можно создавать микроокна, а в них напихать все, что душе угодно.

 

Неоднократно сталкивался с такой задачей

Достаточно вывести в цикле только название инструмента красным/синим

Поместится в любом случае больше 100

 
Матрица стрелочек 10*10, не?
 
secret:
Матрица стрелочек 10*10, не?
Кроме стрелочек нужно ещё и имена символов.
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