Как лучше подать информацию о сотне биржевых символов? - страница 5
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А вот в этом случае, Я бы отказался от файла, это совсем не рационально, проще читать текущий обзор рынка, и обновлять массив при добавлении/исключении инструментов
Нельзя читать Обзор рынка! Во-первых при переключении серверов Обзор рынка меняется - на одном сервере были акции, а переключитесь на другой - в Обзоре рынка будут форексные символы. А кому они нужны эти форексные? Во-вторых, в Обзоре рынка символы по которым открыты позиции удалить нельзя.
Поэтому сначала подготовить файл - а потом уже работать с файлом.
Нельзя читать Обзор рынка! Во-первых при переключении серверов Обзор рынка меняется - на одном сервере были акции, а переключитесь на другой - в Обзоре рынка будут форексные символы. А кому они нужны эти форексные? Во-вторых, в Обзоре рынка символы по которым открыты позиции удалить нельзя.
Поэтому сначала подготовить файл - а потом уже работать с файлом.
Если открыты позиции, то и символ удалять не нужно, ну и если совсем не нужен форекс, то по нему и не может быть открытых позиций) При этом индекс Доу, индекс доллара, ... называется на некоторых серверах по-разному, и не вносить-же в файл все его разновидности названий.
Так что на мой взгляд, файл в этом случае - лишний.
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Как лучше подать информацию о сотне биржевых символов?
Vitaly Muzichenko, 2018.10.23 13:42
А вот в этом случае, Я бы отказался от файла, это совсем не рационально, проще читать текущий обзор рынка, и обновлять массив при добавлении/исключении инструментов
Если открыты позиции, то и символ удалять не нужно, ну и если совсем не нужен форекс, то по нему и не может быть открытых позиций) При этом индекс Доу, индекс доллара, ... называется на некоторых серверах по-разному, и не вносить-же в файл все его разновидности названий.
Так что на мой взгляд, файл в этом случае - лишний.
В пост #31 я прикрепил список символов. Попробуйте за одно-два движения отобразить у себя в "Обзоре рынка".
В пост #31 я прикрепил список символов. Попробуйте за одно-два движения отобразить у себя в "Обзоре рынка".
Со всех инструментов, в моём обзоре максимум 3)
Я работал с символами, работал с массивами, работал с аналогичные индикаторами, и это для меня не новинка. Отобразить это всё можно в несколько строк кода с форматированием, здесь нет трудностей. Трудность в другом, если символы на разных серверах имеют разные названия, а у нас они заданы жёстко.
Нельзя читать Обзор рынка! Во-первых при переключении серверов Обзор рынка меняется - на одном сервере были акции, а переключитесь на другой - в Обзоре рынка будут форексные символы. А кому они нужны эти форексные? Во-вторых, в Обзоре рынка символы по которым открыты позиции удалить нельзя.
Поэтому сначала подготовить файл - а потом уже работать с файлом.
Да, использование такого файла кажется целесообразным решением.
...Трудность в другом, если символы на разных серверах имеют разные названия, а у нас они заданы жёстко.
В этом случае без файла с названиями-инвариантами не обойтись вовсе.
Да, использование такого файла кажется целесообразным решением.
В этом случае без файла с названиями-инвариантами не обойтись вовсе.
Почитал опубликованную статью Владимира, ранее её не видел. Выхожу с обсуждения.
Вот как индекс SP 500 сегодня на открытии грохнулся вниз и потом почти всё отыграл назад:
канвас конечно
можно создавать микроокна, а в них напихать все, что душе угодно.
пример кода микроокна покажите если нет секрета
Вот здесь есть более интересный пример макроокна. Принцип тот же.