Как лучше подать информацию о сотне биржевых символов? - страница 5

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Vitaly Muzichenko:

А вот в этом случае, Я бы отказался от файла, это совсем не рационально, проще читать текущий обзор рынка, и обновлять массив при добавлении/исключении инструментов

Нельзя читать Обзор рынка! Во-первых при переключении серверов Обзор рынка меняется - на одном сервере были акции, а переключитесь на другой - в Обзоре рынка будут форексные символы. А кому они нужны эти форексные? Во-вторых, в Обзоре рынка символы по которым открыты позиции удалить нельзя. 

Поэтому сначала подготовить файл - а потом уже работать с файлом.

 
Vladimir Karputov:

Нельзя читать Обзор рынка! Во-первых при переключении серверов Обзор рынка меняется - на одном сервере были акции, а переключитесь на другой - в Обзоре рынка будут форексные символы. А кому они нужны эти форексные? Во-вторых, в Обзоре рынка символы по которым открыты позиции удалить нельзя. 

Поэтому сначала подготовить файл - а потом уже работать с файлом.

Если открыты позиции, то и символ удалять не нужно, ну и если совсем не нужен форекс, то по нему и не может быть открытых позиций)  При этом индекс Доу, индекс доллара, ...  называется на некоторых серверах по-разному, и не вносить-же в файл все его разновидности названий.

Так что на мой взгляд, файл в этом случае - лишний.

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Как лучше подать информацию о сотне биржевых символов?

Vitaly Muzichenko, 2018.10.23 13:42

А вот в этом случае, Я бы отказался от файла, это совсем не рационально, проще читать текущий обзор рынка, и обновлять массив при добавлении/исключении инструментов


 
Vitaly Muzichenko:

Если открыты позиции, то и символ удалять не нужно, ну и если совсем не нужен форекс, то по нему и не может быть открытых позиций)  При этом индекс Доу, индекс доллара, ...  называется на некоторых серверах по-разному, и не вносить-же в файл все его разновидности названий.

Так что на мой взгляд, файл в этом случае - лишний.


В пост  я прикрепил список символов. Попробуйте за одно-два движения отобразить у себя в "Обзоре рынка". 

 
Vladimir Karputov:

В пост  я прикрепил список символов. Попробуйте за одно-два движения отобразить у себя в "Обзоре рынка". 

Со всех инструментов, в моём обзоре максимум 3)

Я работал с символами, работал с массивами, работал с аналогичные индикаторами, и это для меня не новинка. Отобразить это всё можно в несколько строк кода с форматированием, здесь нет трудностей. Трудность в другом, если символы на разных серверах имеют разные названия, а у нас они заданы жёстко.

 
Vladimir Karputov:

Нельзя читать Обзор рынка! Во-первых при переключении серверов Обзор рынка меняется - на одном сервере были акции, а переключитесь на другой - в Обзоре рынка будут форексные символы. А кому они нужны эти форексные? Во-вторых, в Обзоре рынка символы по которым открыты позиции удалить нельзя. 

Поэтому сначала подготовить файл - а потом уже работать с файлом.

Да, использование такого файла кажется целесообразным решением.

Vitaly Muzichenko:

...Трудность в другом, если символы на разных серверах имеют разные названия, а у нас они заданы жёстко.

В этом случае без файла с названиями-инвариантами не обойтись вовсе. 

 
Vasiliy Sokolov:

Да, использование такого файла кажется целесообразным решением.

В этом случае без файла с названиями-инвариантами не обойтись вовсе. 

Почитал опубликованную статью Владимира, ранее её не видел. Выхожу с обсуждения.

 

Вот как индекс SP 500 сегодня на открытии грохнулся вниз и потом почти всё отыграл назад:


 
Nikolai Semko:

канвас конечно

можно создавать микроокна, а в них напихать все, что душе угодно.

пример кода микроокна покажите если нет секрета
 
Renat Akhtyamov:
пример кода микроокна покажите если нет секрета

Вот здесь есть более интересный пример макроокна. Принцип тот же.

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