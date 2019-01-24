Как лучше подать информацию о сотне биржевых символов? - страница 2
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Кроме стрелочек нужно ещё и имена символов.
Дык, думаю, это не проблема для монитора 24", а 19-шки давно уже не в моде.
То есть по-одному показывать? Мне хочется сразу о сотне показывать. Вот нашёл примерное решение: "Окно котировок" (F10)
А чем оно не подходит? Взял Ваш рисунок и сделал из него матрицу со 100 инструментами, все поле рисунка занимает весь экран:
Вроде все видно. Сделать поменьше ширину столбцов, где явно много пустого места, вспомнить, что гарнитура Times (New Roman) была создана как раз для экономии газетной бумаги. Учесть, что сочетания цветов текст/фон должны быть или настраиваемые, или специально подобранные, не как на рисунке.
цвет текста может говорить о направлении например: рамка кнопки чёрная, фон белый, вверх красный, вниз чёрный, 10000 вариантов может быть.
на кнопку можно привязать функционал, тут главное что бы у того кто использует текстовое название (AAPL) было написано AAPL а не "Apple inc" иначе текст будет длинным
сортировка это дело вкуса и потребностей.
кнопка с текстом(AAPL) и т.д.
цвет текста может говорить о направлении например: рамка кнопки чёрная, фон белый, вверх красный, вниз чёрный, 10000 вариантов может быть.
на кнопку можно привязать функционал, тут главное что бы у того кто использует текстовое название (AAPL) было написано AAPL а не "Apple inc" иначе текст будет длинным
сортировка это дело вкуса и потребностей.
С массивом кнопок можно попробовать ...
С массивом кнопок можно попробовать ...
с массивом названий символов имеется ввиду? можно массивы по собственному порядку, можно брать из обзора рынка. смотря что нужно. главное что б тикеры не длинные
Помогите кто каким может советом :)
Нужно отобразить информацию о сотне биржевых символов. Что будет отображаться: направление дневного бара. Отображаться может в виде стрелочек или текстом.
Вопрос как разместить информацию о сотне символов в окне графика? Если делать что-то вроде стандартной панельки:
никакого места не хватит.
Гистограммой. Полно места на дополнительном окне. Просто, меняйте масштаб.
Интересная проблема. Монитор 320 на 240?
Нет :) . 17"
Нет :) . 17"
Места сколько угодно:
4-ре колонки по 25 строк. Можно сделать 5 колонок по 20 строк.