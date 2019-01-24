Как лучше подать информацию о сотне биржевых символов? - страница 3

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Может, аналог турнирной таблицы? С пустыми ячейками где направление отношений не соответствует действительным символам.
 

Думаю вот идеал:


 

Первый вариант слепил :)

Форматирования нет - просто вывод через Comment. Но даже уже так можно видеть общую картинку. 

Если кто связывается с акциями - скажите, выложу код и инструкцию по работе.

 
Vladimir Karputov:

Думаю вот идеал:


для графической плашки - не идеал.
В цене не выделены пипсы, знак + и стрелка вверх дублируют друг друга. Если все цены к баксу, то писать его необязательно

 

Вот так немного лучше:


 
Maxim Kuznetsov:

для графической плашки - не идеал.
В цене не выделены пипсы, знак + и стрелка вверх дублируют друг друга. Если все цены к баксу, то писать его необязательно

Я пока вывожу или "+" или "-" (в процентах) для бара #0 на D1.

 
Вот, что подумал: при расчёта процента ("+" или "-") я беру показания дневного бара. Но бывают ситуации, когда бар открылся с гепом вверх и при этом дневной бар вроде медвежий. ПОлучается, что нужно рассчитывать "+" и "-" для дневного бара два раза: один для текущего дневного бара, а второй раз с учетом закрытия предыдущего дневного бара.
 
Vladimir Karputov:
Вот, что подумал: при расчёта процента ("+" или "-") я беру показания дневного бара. Но бывают ситуации, когда бар открылся с гепом вверх и при этом дневной бар вроде медвежий. ПОлучается, что нужно рассчитывать "+" и "-" для дневного бара два раза: один для текущего дневного бара, а второй раз с учетом закрытия предыдущего дневного бара.
вы же биржевые символы отображаете ? чего думать-то..цена последней сделки на дню=цена закрытия дня. Есть потом гепы, нету ли их, кто такой геп,  неважно вообще - они там всегда есть.
 
Maxim Kuznetsov:
вы же биржевые символы отображаете ? чего думать-то..цена последней сделки на дню=цена закрытия дня. Есть потом гепы, нету ли их, кто такой геп,  неважно вообще - они там всегда есть.

Какой сделки? Я беру информацию с OHLC дневного бара. На картинку посмотрите:

Нет никаких сделок. А вот геп думаю можно учитывать.

 
Vladimir Karputov:

Какой сделки? Я беру информацию с OHLC дневного бара. На картинку посмотрите:

Нет никаких сделок. А вот геп думаю можно учитывать.

для сводки по всем - нельзя учитывать гепы..ну то есть можно, вам же никто не запрещает :-) но только смысла по моему нет.

на бирже цена Day Open она не столь важна. Довольно большие промежутки (гепы) между Close пред.дня и Open нынешнего вполне могут быть, и опорной точкой всё равно останется Close (он результат длительных торгов, а Open более результат ожиданий и несёт случайность)

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