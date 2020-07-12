Win10 Не устанавливаются MT4 MT5 - страница 4

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Какой у вас билд операционки?
 
Renat Fatkhullin:
Какой у вас билд операционки?

Вывод systeminfo

Название ОС:                      Майкрософт Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием

Версия ОС:                        10.0.10240 Н/Д построение 10240

Изготовитель ОС:                  Microsoft Corporation

Параметры ОС:                     Изолированная рабочая станция

Построение ОС:                    Multiprocessor Free

Изготовитель системы:             Gigabyte Technology Co., Ltd.

Модель системы:                   GA-MA770-UD3

Тип системы:                      x64-based PC

Процессор(ы):                     Число процессоров - 1.

                                  [01]: AMD64 Family 16 Model 4 Stepping 2 AuthenticAMD ~2800 МГц

Версия BIOS:                      Award Software International, Inc. F9g, 08.07.2010

Полный объем физической памяти:   4 094 МБ

 
SemenTalonov:

Вы неправильно поняли. Результат говорит о том что, мою систему Win10 сейчас повесит любой экзешник накрытый протектором VMProtect версии v3.00 - 3.1.2.

А MetaEditor вполне себе самостоятельный исполняемый файл и может быть запущен без терминала. Хотите проверить, найдите в папке с установленным терминалом и запустите.

Не смогу проверить, так-как у меня установлено много терминалов, а вот на чистом компе, как у вас, не знаю как поведёт себя MetaEditor при запуске.

Вы мой вариант установки проверяли?

Установка МТ5 - требует настройки прокси-сервера.
Установка МТ5 - требует настройки прокси-сервера.
  • 2017.11.11
  • www.mql5.com
Ситуация такая: устанавливаю на ноутбук МТ5. Win7, 32 бит, делал это уже на этом ноуте 100 раз - все было без проблем...
 
Alexey Viktorov:

Не смогу проверить, так-как у меня установлено много терминалов, а вот на чистом компе, как у вас, не знаю как поведёт себя MetaEditor при запуске.

Вы мой вариант установки проверяли?

Нет не проверял. Если есть связь с разработчиками можно попробовать решить проблему без костылей, чтобы она возможно в будущем не приобрела массовый характер.

 
SemenTalonov:

Нет не проверял. Если есть связь с разработчиками можно попробовать решить проблему без костылей, чтобы она возможно в будущем не приобрела массовый характер.

Дайте людям удаленный доступ, чего мучаетесь?
 
SemenTalonov:

Нее, хирургия точно не вариант) Если терапевтические методы не помогут, придется просто переписать коды с MQL на C# для другого терминала.

Будьте уверены,  терминал здесь не причем.

 
Ramiz Mavludov:
Будьте уверены,  терминал здесь не причем.

я уже перестаю топик-стартеру верить...

человек, который пишет как минимум на 2-х языках не может разобраться в чем дело, описать проблему или посмотреть в логи винды?

ппц полный

 
SemenTalonov:

Вывод systeminfo

Название ОС:                      Майкрософт Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием

Версия ОС:                        10.0.10240 Н/Д построение 10240

Изготовитель ОС:                  Microsoft Corporation

Параметры ОС:                     Изолированная рабочая станция

Построение ОС:                    Multiprocessor Free

Изготовитель системы:             Gigabyte Technology Co., Ltd.

Модель системы:                   GA-MA770-UD3

Тип системы:                      x64-based PC

Процессор(ы):                     Число процессоров - 1.

                                  [01]: AMD64 Family 16 Model 4 Stepping 2 AuthenticAMD ~2800 МГц

Версия BIOS:                      Award Software International, Inc. F9g, 08.07.2010

Полный объем физической памяти:   4 094 МБ

Текущий билд Windows 10 - это 10.0.17763, что на 7 тысяч билдов новее.


Сидеть на первом билде операционки - это верх неразумности. Никто под нее фиксов писать не будет.

LTSB - это психологическая ловушка для некоторой категории людей.
 
Renat Fatkhullin:

Текущий билд Windows 10 - это 10.0.17763, что на 7 тысяч билдов новее.


Сидеть на первом билде операционки - это верх неразумности. Никто под нее фиксов писать не будет.

LTSB - это психологическая ловушка для некоторой категории людей.

Честно говоря, я не следил за её развитием и билдами, поставил и забыл. Это значит, чтоб взлетело, нужно ставить 1809 со всеми вытекающими..

LTSB - потому что выпилено всё лишнее и обновления редкие но стабильные.

Значит я вхожу в эту некоторую категорию людей.

 
SemenTalonov:

Честно говоря, я не следил за её развитием и билдами, поставил и забыл. Это значит, чтоб взлетело, нужно ставить 1809 со всеми вытекающими..

Не значит.

Значит лишь - обновляйтесь на приличные версии и не сидите на первом публичном релизе, да еще и в LTSB.

LTSB - потому что выпилено всё лишнее и обновления редкие но стабильные.

LTSB - это самообман для определенной категории пользователей, уверенных в заявленном.

Кто занимается разработкой и массовой поддержкой своего софта, тот отлично знает цену и принципы работы LTSB сборок. Заморозить и забыть, ведь редко и [не]стабильно!

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