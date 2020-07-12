Win10 Не устанавливаются MT4 MT5 - страница 4
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Какой у вас билд операционки?
Вывод systeminfo
Название ОС: Майкрософт Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием
Версия ОС: 10.0.10240 Н/Д построение 10240
Изготовитель ОС: Microsoft Corporation
Параметры ОС: Изолированная рабочая станция
Построение ОС: Multiprocessor Free
Изготовитель системы: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель системы: GA-MA770-UD3
Тип системы: x64-based PC
Процессор(ы): Число процессоров - 1.
[01]: AMD64 Family 16 Model 4 Stepping 2 AuthenticAMD ~2800 МГц
Версия BIOS: Award Software International, Inc. F9g, 08.07.2010
Полный объем физической памяти: 4 094 МБ
Вы неправильно поняли. Результат говорит о том что, мою систему Win10 сейчас повесит любой экзешник накрытый протектором VMProtect версии v3.00 - 3.1.2.
А MetaEditor вполне себе самостоятельный исполняемый файл и может быть запущен без терминала. Хотите проверить, найдите в папке с установленным терминалом и запустите.
Не смогу проверить, так-как у меня установлено много терминалов, а вот на чистом компе, как у вас, не знаю как поведёт себя MetaEditor при запуске.
Вы мой вариант установки проверяли?
Не смогу проверить, так-как у меня установлено много терминалов, а вот на чистом компе, как у вас, не знаю как поведёт себя MetaEditor при запуске.
Вы мой вариант установки проверяли?
Нет не проверял. Если есть связь с разработчиками можно попробовать решить проблему без костылей, чтобы она возможно в будущем не приобрела массовый характер.
Нет не проверял. Если есть связь с разработчиками можно попробовать решить проблему без костылей, чтобы она возможно в будущем не приобрела массовый характер.
Нее, хирургия точно не вариант) Если терапевтические методы не помогут, придется просто переписать коды с MQL на C# для другого терминала.
Будьте уверены, терминал здесь не причем.
я уже перестаю топик-стартеру верить...
человек, который пишет как минимум на 2-х языках не может разобраться в чем дело, описать проблему или посмотреть в логи винды?
ппц полный
Вывод systeminfo
Название ОС: Майкрософт Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием
Версия ОС: 10.0.10240 Н/Д построение 10240
Изготовитель ОС: Microsoft Corporation
Параметры ОС: Изолированная рабочая станция
Построение ОС: Multiprocessor Free
Изготовитель системы: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель системы: GA-MA770-UD3
Тип системы: x64-based PC
Процессор(ы): Число процессоров - 1.
[01]: AMD64 Family 16 Model 4 Stepping 2 AuthenticAMD ~2800 МГц
Версия BIOS: Award Software International, Inc. F9g, 08.07.2010
Полный объем физической памяти: 4 094 МБ
Текущий билд Windows 10 - это 10.0.17763, что на 7 тысяч билдов новее.
Сидеть на первом билде операционки - это верх неразумности. Никто под нее фиксов писать не будет.LTSB - это психологическая ловушка для некоторой категории людей.
Текущий билд Windows 10 - это 10.0.17763, что на 7 тысяч билдов новее.
Сидеть на первом билде операционки - это верх неразумности. Никто под нее фиксов писать не будет.LTSB - это психологическая ловушка для некоторой категории людей.
Честно говоря, я не следил за её развитием и билдами, поставил и забыл. Это значит, чтоб взлетело, нужно ставить 1809 со всеми вытекающими..
LTSB - потому что выпилено всё лишнее и обновления редкие но стабильные.
Значит я вхожу в эту некоторую категорию людей.
Честно говоря, я не следил за её развитием и билдами, поставил и забыл. Это значит, чтоб взлетело, нужно ставить 1809 со всеми вытекающими..
Не значит.
Значит лишь - обновляйтесь на приличные версии и не сидите на первом публичном релизе, да еще и в LTSB.
LTSB - потому что выпилено всё лишнее и обновления редкие но стабильные.
LTSB - это самообман для определенной категории пользователей, уверенных в заявленном.
Кто занимается разработкой и массовой поддержкой своего софта, тот отлично знает цену и принципы работы LTSB сборок. Заморозить и забыть, ведь редко и [не]стабильно!