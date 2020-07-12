Win10 Не устанавливаются MT4 MT5
Всех привет!
Итак, при запуске ранее установленного (ещё весной) MT4, система виснет наглухо. Перестают работать мышь, клавиатура и единственный выход - ресет на сисблоке.
При запуске инсталлятора, fxpro4setup.exe версия файла - 5.0.0.1578, тоже самое.
Одно время обходился VMware с установленной WinXP, там всё по прежнему хорошо, но когда понадобилась бОльшая производительность решил поставить MT5 на хост:
система - Windows 10 2015 LTSB x64, проц - AMD Phenom II X3 2.8 GHz, память 4 GB
Инсталлятор, mt5setup.exe версия файла - 5.0.0.1882, запустился и скачал установочный пакет, но по видимому, при запуске установки система опять повисла как при запуске MT4 - ресет.
Теперь запуск инсталлятора MT5 заканчивается вот такой классной картинкой
У кого-то было что-то подобное? интересны варианты лечения
MT4 грузит только одно ядро, поэтому не может система висеть из-за MT4. Значит проблема не в MT, проверьте тестами систему. Замерзание системы было на разогнанном процессоре и разогнанной памяти, вспомнил и убрал настройки в дефолтные и все заработало без замерзаний.
Не может а висит. Теперь и на MT5. С железом всё норм, ничего не разгонялось.
Проблема гдет на уровне совместимости Win10 <-> Metatrader.
Такого жесткого зависания даже на крутых играх не было а тут на терминале вдруг всё колом встало. Странненько..
Не может а висит. Теперь и на MT5. С железом всё норм, ничего не разгонялось.
Проблема гдет на уровне совместимости Win10 <-> Metatrader.
Такого жесткого зависания даже на крутых играх не было а тут на терминале вдруг всё колом встало. Странненько..
Вы точно запускаете на настоящей Windows? Или используете эмулятор?
Поставьте все последние апдейты на Windows 10 и не сидите на голой версии 2015 года.
Спсибо за совет! Действительно забыл проверить а там что-то прилетело
Лишь бы хуже не стало..
Спсибо за совет! Действительно забыл проверить а там что-то прилетело
Лишь бы хуже не стало..
Та да, работа на Win10, это как ходьба по минному полю)
Поставьте все последние апдейты на Windows 10 и не сидите на голой версии 2015 года.
Неа. Всё равно инсталлятор MT5 заканчивает тем же - "что-то пошло не так".
Сведения о системе и обновлениях:
Название ОС: Майкрософт Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием
Версия ОС: 10.0.10240 Н/Д построение 10240
Изготовитель ОС: Microsoft Corporation
Параметры ОС: Изолированная рабочая станция
Построение ОС: Multiprocessor Free
Изготовитель системы: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель системы: GA-MA770-UD3
Тип системы: x64-based PC
Процессор(ы): Число процессоров - 1.
[01]: AMD64 Family 16 Model 4 Stepping 2 AuthenticAMD ~2800 МГц
Версия BIOS: Award Software International, Inc. F9g, 08.07.2010
Полный объем физической памяти: 4 094 МБ
Доступная физическая память: 2 847 МБ
Виртуальная память: Макс. размер: 4 798 МБ
Виртуальная память: Доступна: 3 595 МБ
Виртуальная память: Используется: 1 203 МБ
Исправление(я): Число установленных исправлений - 18.
[01]: KB3116097
[02]: KB3118714
[03]: KB3119598
[04]: KB3122962
[05]: KB3125217
[06]: KB3161102
[07]: KB3172729
[08]: KB3173427
[09]: KB4021701
[10]: KB4033631
[11]: KB4088785
[12]: KB4091666
[13]: KB4093110
[14]: KB4093430
[15]: KB4103729
[16]: KB4287903
[17]: KB4462930
[18]: KB4462922
Если шкала прогресса скачивания не движется, значит проблема с сетью.
Индикатор быстро заполняется и останавливается почти в конце шкалы. Затем несколько секунд думает и процесс прерывается.
Я практически уверен что он из сети в это время ничего не тянет а использует ранее загруженные файлы.
Еслиб удалить эти файлы и попробовать установку с нуля..
но я не знаю куда он их грузит.
кроме штатных Windows дэфендер брандмауэр, - антивирусов файрволов нет.
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Всех привет!
Итак, при запуске ранее установленного (ещё весной) MT4, система виснет наглухо. Перестают работать мышь, клавиатура и единственный выход - ресет на сисблоке.
При запуске инсталлятора, fxpro4setup.exe версия файла - 5.0.0.1578, тоже самое.
Одно время обходился VMware с установленной WinXP, там всё по прежнему хорошо, но когда понадобилась бОльшая производительность решил поставить MT5 на хост:
система - Windows 10 2015 LTSB x64, проц - AMD Phenom II X3 2.8 GHz, память 4 GB
Инсталлятор, mt5setup.exe версия файла - 5.0.0.1882, запустился и скачал установочный пакет, но по видимому, при запуске установки система опять повисла как при запуске MT4 - ресет.
Теперь запуск инсталлятора MT5 заканчивается вот такой классной картинкой
У кого-то было что-то подобное? интересны варианты лечения