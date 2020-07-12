Win10 Не устанавливаются MT4 MT5

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Всех привет!

Итак, при запуске ранее установленного (ещё весной) MT4, система виснет наглухо. Перестают работать мышь, клавиатура и единственный выход - ресет на сисблоке.

При запуске инсталлятора, fxpro4setup.exe версия файла - 5.0.0.1578, тоже самое.

Одно время обходился VMware с установленной WinXP, там всё по прежнему хорошо, но когда понадобилась бОльшая производительность решил поставить MT5 на хост:

система - Windows 10 2015 LTSB x64, проц - AMD Phenom II X3 2.8 GHz, память 4 GB

Инсталлятор, mt5setup.exe версия файла - 5.0.0.1882, запустился и скачал установочный пакет, но по видимому, при запуске установки система опять повисла как при запуске MT4 - ресет.

Теперь запуск инсталлятора MT5 заканчивается вот такой классной картинкой

У кого-то было что-то подобное? интересны варианты лечения

 
SemenTalonov:

Всех привет!

Итак, при запуске ранее установленного (ещё весной) MT4, система виснет наглухо. Перестают работать мышь, клавиатура и единственный выход - ресет на сисблоке.

При запуске инсталлятора, fxpro4setup.exe версия файла - 5.0.0.1578, тоже самое.

Одно время обходился VMware с установленной WinXP, там всё по прежнему хорошо, но когда понадобилась бОльшая производительность решил поставить MT5 на хост:

система - Windows 10 2015 LTSB x64, проц - AMD Phenom II X3 2.8 GHz, память 4 GB

Инсталлятор, mt5setup.exe версия файла - 5.0.0.1882, запустился и скачал установочный пакет, но по видимому, при запуске установки система опять повисла как при запуске MT4 - ресет.

Теперь запуск инсталлятора MT5 заканчивается вот такой классной картинкой

У кого-то было что-то подобное? интересны варианты лечения

MT4 грузит только одно ядро, поэтому не может система висеть из-за MT4. Значит проблема не в MT, проверьте тестами систему. Замерзание системы было на разогнанном процессоре и разогнанной памяти, вспомнил и убрал настройки в дефолтные и все заработало без замерзаний.

 

Не может а висит. Теперь и на MT5. С железом всё норм, ничего не разгонялось.

Проблема гдет на уровне совместимости Win10 <-> Metatrader. 

Такого жесткого зависания даже на крутых играх не было а тут на терминале вдруг всё колом встало. Странненько..

 
SemenTalonov:

Не может а висит. Теперь и на MT5. С железом всё норм, ничего не разгонялось.

Проблема гдет на уровне совместимости Win10 <-> Metatrader. 

Такого жесткого зависания даже на крутых играх не было а тут на терминале вдруг всё колом встало. Странненько..

Вы точно запускаете на настоящей Windows? Или используете эмулятор?

 
Поставьте все последние апдейты на Windows 10 и не сидите на голой версии 2015 года.
 
MetaQuotes Software Corp.:
Поставьте все последние апдейты на Windows 10 и не сидите на голой версии 2015 года.

Спсибо за совет! Действительно забыл проверить а там что-то прилетело

Лишь бы хуже не стало..

 
SemenTalonov:

Спсибо за совет! Действительно забыл проверить а там что-то прилетело

Лишь бы хуже не стало..

Та да, работа на Win10, это как ходьба по минному полю)

 
MetaQuotes Software Corp.:
Поставьте все последние апдейты на Windows 10 и не сидите на голой версии 2015 года.

Неа. Всё равно инсталлятор MT5 заканчивает тем же - "что-то пошло не так".

Сведения о системе и обновлениях:

Название ОС:                      Майкрософт Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием

Версия ОС:                        10.0.10240 Н/Д построение 10240

Изготовитель ОС:                  Microsoft Corporation

Параметры ОС:                     Изолированная рабочая станция

Построение ОС:                    Multiprocessor Free

Изготовитель системы:             Gigabyte Technology Co., Ltd.

Модель системы:                   GA-MA770-UD3

Тип системы:                      x64-based PC

Процессор(ы):                     Число процессоров - 1.

                                  [01]: AMD64 Family 16 Model 4 Stepping 2 AuthenticAMD ~2800 МГц

Версия BIOS:                      Award Software International, Inc. F9g, 08.07.2010

Полный объем физической памяти:   4 094 МБ

Доступная физическая память:      2 847 МБ

Виртуальная память: Макс. размер: 4 798 МБ

Виртуальная память: Доступна:     3 595 МБ

Виртуальная память: Используется: 1 203 МБ

Исправление(я):                   Число установленных исправлений - 18.

                                  [01]: KB3116097

                                  [02]: KB3118714

                                  [03]: KB3119598

                                  [04]: KB3122962

                                  [05]: KB3125217

                                  [06]: KB3161102

                                  [07]: KB3172729

                                  [08]: KB3173427

                                  [09]: KB4021701

                                  [10]: KB4033631

                                  [11]: KB4088785

                                  [12]: KB4091666

                                  [13]: KB4093110

                                  [14]: KB4093430

                                  [15]: KB4103729

                                  [16]: KB4287903

                                  [17]: KB4462930

                                  [18]: KB4462922


 
Если шкала прогресса скачивания не движется, значит проблема с сетью.

Проверьте прокси, антивирусы и файрволы.
 
Даже на голой версии винды,   такой проблемы никогда не встречал. 
 
Renat Fatkhullin:
Если шкала прогресса скачивания не движется, значит проблема с сетью.

Проверьте прокси, антивирусы и файрволы.

Индикатор быстро заполняется и останавливается почти в конце шкалы. Затем несколько секунд думает и процесс прерывается.

Я практически уверен что он из сети в это время ничего не тянет а использует ранее загруженные файлы.

Еслиб удалить эти файлы и попробовать установку с нуля..

но я не знаю куда он их грузит.

кроме штатных Windows дэфендер брандмауэр, - антивирусов файрволов нет.

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