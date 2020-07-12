Win10 Не устанавливаются MT4 MT5 - страница 6

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Добрый день! Удалось ли как то решить проблему установки MT5 на Windows 10 ? Сегодня хотел установить себе MT5 но вся установка заканчивается сообщением "Извините что то пошло не так". Все последние обновления установлены, права администратора есть. МТ4 работает нормально. Кто подскажет как победить? Заранее благодарен за помощь!
[Удален]  
Dmitry Pan:
Добрый день! Удалось ли как то решить проблему установки MT5 на Windows 10 ? Сегодня хотел установить себе MT5 но вся установка заканчивается сообщением "Извините что то пошло не так". Все последние обновления установлены, права администратора есть. МТ4 работает нормально. Кто подскажет как победить? Заранее благодарен за помощь!

попробуйте скопировать MT5 по адресу -    C:\Users\ВАШЕ ИМЯ\AppData\Roaming\Alpari MT5

Снимок

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Alexsandr San:

попробуйте скопировать MT5 по адресу -    C:\Users\ВАШЕ ИМЯ\AppData\Roaming\Alpari MT5

Прежде чем скопировать его нужно установить. А запуск инсталятора  заканчивается словами что то пошло не так. Если бы у меня была портативная версия то и копировать можно было бы куда угодно, а так мне нечего копировать.

[Удален]  
Dmitry Pan:

Прежде чем скопировать его нужно установить. А запуск инсталятора  заканчивается словами что то пошло не так. Если бы у меня была портативная версия то и копировать можно было бы куда угодно, а так мне нечего копировать.

могу скинуть - Вам мт 4 или мт 5

 
Alexsandr San:

могу скинуть - Вам мт 4 или мт 5

МТ5 нужен. MT4 установлен и работает.Если не трудно скиньте попробую. А в чем проблема в установке? Почему не хочет ставиться? Раньше когда то стоял и работал. Снес его а теперь понадобился и не установить.

[Удален]  
Dmitry Pan:

МТ5 нужен. MT4 установлен и работает.Если не трудно скиньте попробую. А в чем проблема в установке? Почему не хочет ставиться? Раньше когда то стоял и работал. Снес его а теперь понадобился и не установить.

сюда не могу - не принимается , большой файл .

сейчас попробую -Вам в личку  

 
Alexsandr San:

сюда не могу - не принимается , большой файл .

сейчас попробую -Вам в личку  

куда нибудь в облако можно а потом ссылку в личку
[Удален]  
Dmitry Pan:
куда нибудь в облако можно а потом ссылку в личку
вот мт5 - на Яндексе https://yadi.sk/d/qk6AI7l80UrbSA  
 
Dmitry Pan:

МТ5 нужен. MT4 установлен и работает.Если не трудно скиньте попробую. А в чем проблема в установке? Почему не хочет ставиться? Раньше когда то стоял и работал. Снес его а теперь понадобился и не установить.

Система-то какая? 32 или 64...

 
спасибо, все заработало, запускается с любого места, не важен путь где установлен. странно что инсталятору что то не нравилось.
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