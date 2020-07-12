Win10 Не устанавливаются MT4 MT5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На этом этапе все выглядит как проблема записи на диск или создания ярлыков с регистрацией.
Права точно администраторские, соглашались с запросом на повышение прав?
У вас проблема с распаковкой файлов.
Запустите инсталлер с ключом /clean, пожалуйста.
Спасибо, Ренат, пошла загрузка. Позже сообщу чем закончится. На запрос прав конечно соглашаюсь.
У вас проблема с распаковкой файлов.
Запустите инсталлер с ключом /clean, пожалуйста.
Нет, Ренат, не получается. В конце загрузки на том же значении индикатора система полностью виснет, перестает реагировать на мышь клавиатуру, начинает завывать кулер процессора.
Два раза пробовал, одно и тоже. Первый раз в фоне работали другие программы, второй раз после перезагрузки был запущен только инсталлер, результат один - система впадает в глубокий ступор и выход только по ресету на блоке.
1) Попробуйте на время отключить антивирус.
2) Попробуйте поставить не в C:\Program Files каталог
1) Попробуйте на время отключить антивирус.
2) Попробуйте поставить не в C:\Program Files каталог
Завис на том же месте.
После перезагрузки проверил папку установки. Она заполняется, но почему-то без подпапки "MetaTrader 5"
Попробовал запустить terminal64.exe (от администратора) - комп тут же завис.
Завис на том же месте.
После перезагрузки проверил папку установки. Она заполняется, но почему-то без подпапки "MetaTrader 5"
Попробовал запустить terminal64.exe (от администратора) - комп тут же завис.
Переустановите ОС, быстрее решите проблему.
Переустановите ОС, быстрее решите проблему.
Нее, хирургия точно не вариант) Если терапевтические методы не помогут, придется просто переписать коды с MQL на C# для другого терминала.
Завис на том же месте.
После перезагрузки проверил папку установки. Она заполняется, но почему-то без подпапки "MetaTrader 5"
Попробовал запустить terminal64.exe (от администратора) - комп тут же завис.
Жесть какая-то. Возможно с достаточно старым процом связано.
Попробуем сами на Windows 10 LTSB x64 проверить, а если не получится, то можно попробовать поразбираться через TeamViewer.
Всех привет!
Итак, при запуске ранее установленного (ещё весной) MT4, система виснет наглухо. Перестают работать мышь, клавиатура и единственный выход - ресет на сисблоке.
При запуске инсталлятора, fxpro4setup.exe версия файла - 5.0.0.1578, тоже самое.
Одно время обходился VMware с установленной WinXP, там всё по прежнему хорошо, но когда понадобилась бОльшая производительность решил поставить MT5 на хост:
система - Windows 10 2015 LTSB x64, проц - AMD Phenom II X3 2.8 GHz, память 4 GB
Инсталлятор, mt5setup.exe версия файла - 5.0.0.1882, запустился и скачал установочный пакет, но по видимому, при запуске установки система опять повисла как при запуске MT4 - ресет.
Теперь запуск инсталлятора MT5 заканчивается вот такой классной картинкой
У кого-то было что-то подобное? интересны варианты лечения
на жестком диске свободное место имеется?
какой объем выделен HDD под виртуальную память?установлены ли программы криптокодирования документов?