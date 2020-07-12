Win10 Не устанавливаются MT4 MT5 - страница 2

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На этом этапе все выглядит как проблема записи на диск или создания ярлыков с регистрацией.

Права точно администраторские, соглашались с запросом на повышение прав?

 

У вас проблема с распаковкой файлов.

Запустите инсталлер с ключом /clean, пожалуйста.

 

Спасибо, Ренат, пошла загрузка. Позже сообщу чем закончится. На запрос прав конечно соглашаюсь.


 
Renat Fatkhullin:

У вас проблема с распаковкой файлов.

Запустите инсталлер с ключом /clean, пожалуйста.

Нет, Ренат, не получается. В конце загрузки на том же значении индикатора система полностью виснет, перестает реагировать на мышь клавиатуру, начинает завывать кулер процессора.

Два раза пробовал, одно и тоже. Первый раз в фоне работали другие программы, второй раз после перезагрузки был запущен только инсталлер, результат один - система впадает в глубокий ступор и выход только по ресету на блоке.

 

1) Попробуйте на время отключить антивирус.

2) Попробуйте поставить не в C:\Program Files каталог

 
Renat Fatkhullin:

1) Попробуйте на время отключить антивирус.

2) Попробуйте поставить не в C:\Program Files каталог


Завис на том же месте.

После перезагрузки проверил папку установки. Она заполняется, но почему-то без подпапки "MetaTrader 5"

Попробовал запустить terminal64.exe (от администратора) - комп тут же завис.

 
SemenTalonov:


Завис на том же месте.

После перезагрузки проверил папку установки. Она заполняется, но почему-то без подпапки "MetaTrader 5"

Попробовал запустить terminal64.exe (от администратора) - комп тут же завис.

Переустановите ОС, быстрее решите проблему. 

 
Ramiz Mavludov:

Переустановите ОС, быстрее решите проблему. 

Нее, хирургия точно не вариант) Если терапевтические методы не помогут, придется просто переписать коды с MQL на C# для другого терминала.

 
SemenTalonov:


Завис на том же месте.

После перезагрузки проверил папку установки. Она заполняется, но почему-то без подпапки "MetaTrader 5"

Попробовал запустить terminal64.exe (от администратора) - комп тут же завис.

Жесть какая-то. Возможно с достаточно старым процом связано.

Попробуем сами на Windows 10 LTSB x64 проверить, а если не получится, то можно попробовать поразбираться через TeamViewer.

 
SemenTalonov:

Всех привет!

Итак, при запуске ранее установленного (ещё весной) MT4, система виснет наглухо. Перестают работать мышь, клавиатура и единственный выход - ресет на сисблоке.

При запуске инсталлятора, fxpro4setup.exe версия файла - 5.0.0.1578, тоже самое.

Одно время обходился VMware с установленной WinXP, там всё по прежнему хорошо, но когда понадобилась бОльшая производительность решил поставить MT5 на хост:

система - Windows 10 2015 LTSB x64, проц - AMD Phenom II X3 2.8 GHz, память 4 GB

Инсталлятор, mt5setup.exe версия файла - 5.0.0.1882, запустился и скачал установочный пакет, но по видимому, при запуске установки система опять повисла как при запуске MT4 - ресет.

Теперь запуск инсталлятора MT5 заканчивается вот такой классной картинкой

У кого-то было что-то подобное? интересны варианты лечения

на жестком диске свободное место имеется?

какой объем выделен HDD под виртуальную память?

установлены ли программы криптокодирования документов?
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