Win10 Не устанавливаются MT4 MT5 - страница 5

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Renat Fatkhullin:

Не значит.

Значит лишь - обновляйтесь на приличные версии и не сидите на первом публичном релизе, да еще и в LTSB.

Ну ок. Как позволит рабочий процесс обязательно сделаю это.

 
На последнее поколение процессоров можно поставить только Win10
 
Roffild:
На последнее поколение процессоров можно поставить только Win10

http://winitpro.ru/index.php/2017/05/17/microsoft-ogranichila-rabotu-windows-7-i-8-1-na-pk-s-novymi-cpu/

А я просто тихо радуюсь что лет 5 тому назад открыл для себя мир Линукса.

Microsoft ограничила работу Windows 7 и 8.1 на ПК с новыми процессорами
  • 2002.10.18
  • itpro
  • winitpro.ru
Microsoft продолжает усиленно радовать, удивлять и шокировать своих пользователей. Буквально на днях ко мне обратился коллега с такой проблемой: он приобрел и собрал новый ПК на базе нового процессора Intel Core i3 7100. На собранный компьютер был успешно установлен образ Windows 7. Но через некоторое время, после того, как Windows 7 закачала и...
 
SemenTalonov:

http://winitpro.ru/index.php/2017/05/17/microsoft-ogranichila-rabotu-windows-7-i-8-1-na-pk-s-novymi-cpu/

А я просто тихо радуюсь что лет 5 тому назад открыл для себя мир Линукса.

дык обновления сразу отключают, кто уже в курсе...

затем вешают антивирусы

всё работает

 
Renat Akhtyamov:

дык обновления сразу отключают, кто уже в курсе...

затем вешают антивирусы

всё работает

И приходим к ситуации озаглавленной в топике.

 
SemenTalonov:

И приходим к ситуации озаглавленной в топике.

я ж сказал, что не пользую 10-ку изначально

просто потому, что там много подслушек и подсматривалок

 
Renat Akhtyamov:

я ж сказал, что не пользую 10-ку изначально

просто потому, что там много подслушек и подсматривалок

Если Вас захотят подсмотреть и прослушать, то им будет без разницы какая у Вас ОС.

Тем более в десятке всю телеметрию можно отключить.
 
Renat Akhtyamov:

я ж сказал, что не пользую 10-ку изначально

Хорошо, вместо *Win10* в заголовке поставьте любую другую Win. Противостояние user-M$ неизбежно закончится победой M$.

Даже если не трогать систему меняются программы её использующие и однажды "что-то пойдет не так.."

Мнеб вообще XP за глаза хватало, но там уже даже браузер нормально работать не может.

Alexandr Saprykin:

Тем более в десятке всю телеметрию можно отключить.

Это только то что Вам открыто как пользователю.

 

В продолжение темы. Поставил самый свежак на данный момент Win10 x64 LTSC 2019 года билд 1809.

OS Name:                   Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC Evaluation

OS Version:                10.0.17763 N/A Build 17763

OS Manufacturer:           Microsoft Corporation

OS Configuration:          Standalone Workstation

Симптомы те же. После запуска MT5 (редактор в том числе) - система наглухо виснет.

Пока МТ приходится гонять под Win7 там проблем нет.

Может есть у кого желание и возможность проверить на своей машине и дело действительно в моём железе..

Используемый мной оригинальный образ 10-ки от микрософта - https://mega.nz/#F!rSgCWQDY!5OMNt0PWpXq0XstVufmHFg

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Плановое обновление железа ожидаемо не изменило ситуацию.

Тем временем, связался с разработчиками VMProtect. Предложенное решение было неожиданным - отключить порт отладки (не помню чтоб я его включал).

You hate to disable the debug mode in your Windows:

https://support.microsoft.com/en-us/help/2816225/enabling-debug-mode-causes-windows-to-hang-if-no-debugger-is-connected

После отключения действительно всё взлетело как надо.

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