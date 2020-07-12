Win10 Не устанавливаются MT4 MT5 - страница 5
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Не значит.
Значит лишь - обновляйтесь на приличные версии и не сидите на первом публичном релизе, да еще и в LTSB.
Ну ок. Как позволит рабочий процесс обязательно сделаю это.
На последнее поколение процессоров можно поставить только Win10
http://winitpro.ru/index.php/2017/05/17/microsoft-ogranichila-rabotu-windows-7-i-8-1-na-pk-s-novymi-cpu/
А я просто тихо радуюсь что лет 5 тому назад открыл для себя мир Линукса.
http://winitpro.ru/index.php/2017/05/17/microsoft-ogranichila-rabotu-windows-7-i-8-1-na-pk-s-novymi-cpu/
А я просто тихо радуюсь что лет 5 тому назад открыл для себя мир Линукса.
дык обновления сразу отключают, кто уже в курсе...
затем вешают антивирусы
всё работает
дык обновления сразу отключают, кто уже в курсе...
затем вешают антивирусы
всё работает
И приходим к ситуации озаглавленной в топике.
И приходим к ситуации озаглавленной в топике.
я ж сказал, что не пользую 10-ку изначально
просто потому, что там много подслушек и подсматривалок
я ж сказал, что не пользую 10-ку изначально
просто потому, что там много подслушек и подсматривалок
Если Вас захотят подсмотреть и прослушать, то им будет без разницы какая у Вас ОС.Тем более в десятке всю телеметрию можно отключить.
я ж сказал, что не пользую 10-ку изначально
Хорошо, вместо *Win10* в заголовке поставьте любую другую Win. Противостояние user-M$ неизбежно закончится победой M$.
Даже если не трогать систему меняются программы её использующие и однажды "что-то пойдет не так.."
Мнеб вообще XP за глаза хватало, но там уже даже браузер нормально работать не может.
Тем более в десятке всю телеметрию можно отключить.
Это только то что Вам открыто как пользователю.
В продолжение темы. Поставил самый свежак на данный момент Win10 x64 LTSC 2019 года билд 1809.
OS Name: Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC Evaluation
OS Version: 10.0.17763 N/A Build 17763
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS Configuration: Standalone Workstation
Симптомы те же. После запуска MT5 (редактор в том числе) - система наглухо виснет.
Пока МТ приходится гонять под Win7 там проблем нет.
Может есть у кого желание и возможность проверить на своей машине и дело действительно в моём железе..
Используемый мной оригинальный образ 10-ки от микрософта - https://mega.nz/#F!rSgCWQDY!5OMNt0PWpXq0XstVufmHFg
Плановое обновление железа ожидаемо не изменило ситуацию.
Тем временем, связался с разработчиками VMProtect. Предложенное решение было неожиданным - отключить порт отладки (не помню чтоб я его включал).
You hate to disable the debug mode in your Windows:
https://support.microsoft.com/en-us/help/2816225/enabling-debug-mode-causes-windows-to-hang-if-no-debugger-is-connected
После отключения действительно всё взлетело как надо.