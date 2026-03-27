Библиотеки: Virtual - страница 89
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Результат запуска Primitive2.ex5 на ICMarkets.
А цена тика в спецификации какая?
Я привел неправильный скрин - был включен режим по пипсам.
Спецификации RannForex.
сравнить прибыль по золоту в тестере MQ и в виртуальном.
В мат режиме решил добавить лот в %, а не статичный. В Virtual используется штатный OrderCalcMargin() в Order_Base.mqh
В мат. режиме он вернет 0. И вызов AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) из \Orders.mqhтоже вернет 0.
Дополнительно и AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)
вернет просто эквити.
Себе сделал так в MathTicker
Насколько это правильно - не знаю. Подобрал формулу под золото и EURUSD другие инструменты не проверял.
Может быть это лучше|тоже в Virtual добавить? Чтобы не перехватывать AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE) и AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) из Virtual-а, который перехватил их из тестера))
Хотя видимо придется все равно перехватывать, т.к. нужно еще иполучать из файла для мат режима. Ну это для простоты применения только нужно. Сейчас использую прямые вызовы MathTick.FreeMargin() и MathTick.OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,1.0,price,margin) вместо перехвата.
Так что возможно Виртуал и нет смысла править, он же не для мат. режима изначально.
В мат режиме решил добавить лот в %, а не статичный. В Virtual используется штатный OrderCalcMargin() в Order_Base.mqh
В мат. режиме он вернет 0. И вызов AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN) из \Orders.mqh тоже вернет 0.
В ME через CTRL+SHIFT+F поискал упоминание этого. Нашел только в одном месте - для реала. Больше нигде.
Не понимаю, зачем использовать Margin вообще для реализации % лота на бэктестах, т.к. лот прямо-пропорционален Equity/Balance.
Тем более, когда идет запуск через Virtual.
В мат. режиме полно свойств Account/Symbol должно возвращать нули. Чтобы этого не происходило - нужно тянуть в мат. режим весь этот скарб из Symbol.json и Account.json (еще и создавать нужно).
Все же мат. режим (обе публичные реализации) - это решение для осознающих ограничения авторов.
Просьба показать функцию расчета лота, чтобы понять, что на самом деле нужно.
Вот есть две истории торговли: постоянным лотом и процентом. Они должны однозначно преобразовываться одна в другую в обе стороны.
Если это не так, тогда вопрос.
Все же мат. режим (обе публичные реализации) - это решение для осознающих ограничения авторов.
Возможно, узко вижу. Вроде, мат. режим нужен только для ускорения поиска рыночных закономерностей. А плюшки - это уже другая история.
Primitive2.mq4 ровно так написан - отсутствие лишних/повторных расчетов.
Не понимаю, зачем использовать Margin вообще для реализации % лота на бэктестах, т.к. лот прямо-пропорционален Equity/Balance.
Кстати, да.
Тоже не очень понимаю, хотел даже где-нибудь на форуме спросить/обсудить преимущества перед просто Эквити. Может можно и тут обсудить, раз тема поднята. Или перенести в отдельную ветку с помощью модераторов.
Видимо это основные аргументы за такой алгоритм.
Ну вообще мне не принципиально - могу и просто % от эквити брать. От баланса наверное не стоит.
Просьба показать функцию расчета лота, чтобы понять, что на самом деле нужно.
Взял из примеров Moving Average
Выкинул из нее блок
//--- calculate number of losses orders without a break
if(DecreaseFactor>0)...
Который только усложняет код, а преимущества не ясны.
Для мат вычислений сделал так
Возможно, узко вижу. Вроде, мат. режим нужен только для ускорения поиска рыночных закономерностей. А плюшки - это уже другая история.
Тем более, что я обычно в валюте делаю тестирование с комиссиями и текущими свопами.
При этом могу сразу проверить в тестере MQ. Отличие в результатах - обычно центы или единицы долларов. Наверное из за округлений и из за свопов которые в конце рассчитываются, а не каждый день.