Советники: TesterEA

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TesterEA:

Пример советника для Тестера. Написан с нуля за два часа.

TesterEA

Автор: fxsaber

 
Automated-Trading:

TesterEA:

Автор: fxsaber

Интересно, как выглядел бы этот "советник" ОДНИМ файлом?

 
Поставьте его на демку на пару недель на 5 пар к примеру и посмотрите какая будет корреляция с вашим тестерным графиком :)
 
aleger:

Интересно, как выглядел бы этот "советник" ОДНИМ файлом?

что мешает Вам проверить? работы на 2 минуты: Ctrl+A , Ctrl+C--> Ctrl+V

автору спасибо, но засыпал кодами по самое по самое... я разобраться не успеваю с Вашими работами, а Вы пишите быстрее чем мы читаем )))

изучить что как работает, то что дал @fxsaber за неделю, мне придется сидеть около компа недели 2 )))

 
Igor Makanu:

что мешает Вам проверить? работы на 2 минуты: Ctrl+A , Ctrl+C--> Ctrl+V

автору спасибо, но засыпал кодами по самое по самое... я разобраться не успеваю с Вашими работами, а Вы пишите быстрее чем мы читаем )))

изучить что как работает, то что дал @fxsaber за неделю, мне придется сидеть около компа недели 2 )))

Спасибо, Igor! И как я до такой малости не догадался?! А может быть просто с автором хотел пообщаться? (которого, возможно, совершенно необоснованно принимаю за другого человека)

 

Добрый день! Можно ли написать код стохастика, если это Вас не очень затруднит,наподобие данного кода ЕМА:

struct EMA
{
private:
  double Value;

public:
  const double Alpha;

  EMA( const int period ) : Alpha(1.0 / period), Value(0)
  {  }

  double Get( const double NewValue )
  {    if (this.Value)
      this.Value += (NewValue - this.Value) * this.Alpha;
    else
      this.Value = NewValue;
    return(this.Value);  }
};

(Я бы далее попробовал добавить этот код в Ваш советник, для дальнейшего тестирования Virtual).

 
Sergey Seriy:

Добрый день! Можно ли написать код стохастика, если это Вас не очень затруднит,наподобие данного кода ЕМА

Посмотрел, что такое стохастик. К сожалению, затруднит, т.к. нужно писать нахождение наивысшего значения за период. А это код значительно длиннее.

Когда-то хотел написать быстрый PriceChannel, но руки не дошли еще. Возможно, в будущем.

 
fxsaber:

Посмотрел, что такое стохастик. К сожалению, затруднит, т.к. нужно писать нахождение наивысшего значения за период. А это код значительно длиннее.

Когда-то хотел написать быстрый PriceChannel, но руки не дошли еще. Возможно, в будущем.

В КБ.

 

Как раз по этой причине TesterEA в текущем виде не будет запускаться во Frame-режиме.


Чтобы заработал, нужно прописать ненулевые значения в исходнике

input int inPeriodAvg = 1;   // Период усреднения середины канала
input int inPeriodSize = 1;  // Период усреднения отклонения ЗЗ от середины канала
 

На форексе не зарабатывают ни чистые программеры ни чистые математики или кто-то ещё. Программеры обычно изголяются в образцово написанном коде и написании на заказ... математики в анализе... и т.п. а годы идут... Давным давно кто-то ту сказал, что должен расти депозит, а растёт диагоаль монитора и пузо...

Переворачивалка позиций без стопов имеет смысл, только если вы корректно предсказываете рынок, а иначе не имеет...

Погонял немного, слабый алгоритм, поскольку большие проблемы с торговлей в АутОфСампле...

В целом, стратегии, которые хорошо укладываются в мозги, плохо зарабатывают...

Могу поделится опытом:

Открывайтесь на начале каждого бара, открывайтесь на каждом сигнале и ставьте стопы!

Вроде банально, но за этими мыслями стоит много и моего и чужого опыта... 

Буду благодарен, если укажете ссылки на подобные ваши эксперты! Или модифицированные по этим правилам старые...

 

Запустил 

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении
#define BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала.
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710

#include <..\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4>

В параметрах не появляется BestInterval Action, так всегда было? Спасибо.


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