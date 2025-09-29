Советники: TesterEA
Интересно, как выглядел бы этот "советник" ОДНИМ файлом?
что мешает Вам проверить? работы на 2 минуты: Ctrl+A , Ctrl+C--> Ctrl+V
автору спасибо, но засыпал кодами по самое по самое... я разобраться не успеваю с Вашими работами, а Вы пишите быстрее чем мы читаем )))
изучить что как работает, то что дал @fxsaber за неделю, мне придется сидеть около компа недели 2 )))
что мешает Вам проверить? работы на 2 минуты: Ctrl+A , Ctrl+C--> Ctrl+V
автору спасибо, но засыпал кодами по самое по самое... я разобраться не успеваю с Вашими работами, а Вы пишите быстрее чем мы читаем )))
изучить что как работает, то что дал @fxsaber за неделю, мне придется сидеть около компа недели 2 )))
Спасибо, Igor! И как я до такой малости не догадался?! А может быть просто с автором хотел пообщаться? (которого, возможно, совершенно необоснованно принимаю за другого человека)
Добрый день! Можно ли написать код стохастика, если это Вас не очень затруднит,наподобие данного кода ЕМА:
struct EMA
{
private:
double Value;
public:
const double Alpha;
EMA( const int period ) : Alpha(1.0 / period), Value(0)
{ }
double Get( const double NewValue )
{ if (this.Value)
this.Value += (NewValue - this.Value) * this.Alpha;
else
this.Value = NewValue;
return(this.Value); }
};
(Я бы далее попробовал добавить этот код в Ваш советник, для дальнейшего тестирования Virtual).
Добрый день! Можно ли написать код стохастика, если это Вас не очень затруднит,наподобие данного кода ЕМА
Посмотрел, что такое стохастик. К сожалению, затруднит, т.к. нужно писать нахождение наивысшего значения за период. А это код значительно длиннее.
Когда-то хотел написать быстрый PriceChannel, но руки не дошли еще. Возможно, в будущем.
Посмотрел, что такое стохастик. К сожалению, затруднит, т.к. нужно писать нахождение наивысшего значения за период. А это код значительно длиннее.
Когда-то хотел написать быстрый PriceChannel, но руки не дошли еще. Возможно, в будущем.
В КБ.
Как раз по этой причине TesterEA в текущем виде не будет запускаться во Frame-режиме.
Чтобы заработал, нужно прописать ненулевые значения в исходнике
input int inPeriodAvg = 1; // Период усреднения середины канала input int inPeriodSize = 1; // Период усреднения отклонения ЗЗ от середины канала
На форексе не зарабатывают ни чистые программеры ни чистые математики или кто-то ещё. Программеры обычно изголяются в образцово написанном коде и написании на заказ... математики в анализе... и т.п. а годы идут... Давным давно кто-то ту сказал, что должен расти депозит, а растёт диагоаль монитора и пузо...
Переворачивалка позиций без стопов имеет смысл, только если вы корректно предсказываете рынок, а иначе не имеет...
Погонял немного, слабый алгоритм, поскольку большие проблемы с торговлей в АутОфСампле...
В целом, стратегии, которые хорошо укладываются в мозги, плохо зарабатывают...
Могу поделится опытом:
Открывайтесь на начале каждого бара, открывайтесь на каждом сигнале и ставьте стопы!
Вроде банально, но за этими мыслями стоит много и моего и чужого опыта...
Буду благодарен, если укажете ссылки на подобные ваши эксперты! Или модифицированные по этим правилам старые...
Запустил
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении #define BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала. #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577 #include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710 #include <..\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4>
В параметрах не появляется BestInterval Action, так всегда было? Спасибо.
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TesterEA:
Пример советника для Тестера. Написан с нуля за два часа.
Автор: fxsaber