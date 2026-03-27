Библиотеки: Virtual - страница 50
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Аналогичная проблема с MQ тестером при тесте по USDCHF и валюте аккаунта EUR.
Скорее всего, проблема в отсутствии в Обзоре рынка EURUSD/EURCHF. У меня пашет.
Скорее всего, проблема в отсутствии в Обзоре рынка EURUSD/EURCHF. У меня пашет.
Все 3 символа есть
Кажется вычислил где проблема.
Если в OnInit добавить проверку символа, то советник перестает торговать, как описал выше. Не работает именно на MQ тестере, виртуальный работает. Подключение Virtual даже удалил из кода:
Символ EURUSD, валюта депозита CHF. а проверяем SymbolExist("USDCHF", is_custom);
Проверьте у себя пожалуйста.
Символ EURUSD, валюта депозита CHF. а проверяем SymbolExist("USDCHF", is_custom);
Подтверждаю! Это баг тестера. Попробуйте сделать лаконичный код воспроизведения.
В Virtual используется аналогичный код https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page208#comment_24667438
Я использовал у себя этот код для вычисления длительности удержания позиции и налетел на следующую неприятность.
Гоню в тестере тест советника за прошлую неделю, ставлю диапазон 27.11.2023-04.12.2023 (ПН прошлой недели-ПН следующей недели). И получаю разные результаты в зависимости от того, гоню я это в сб (02.12.2023), вс (03.12.2023) или в пн (04.12.2023). Дело в том, что тестер принудительно закрывает в конце теста все открытые позы. Поскольку дата окончания больше текущей даты, он закроет принудительно за 15 секунд до начала следующих суток либо в пт, либо в сб, либо в вс. И указанный выше код выдаст разные результаты.
Для себя заменил определение выходных не как переход с сб на вс и с вс на пн, а как переход с пт на сб и с сб на вс, так:
Так показывает одинаковый результат.
Понятно, что случай граничный, и тут скорее всего не встретится (не проверял, как виртуал закрывает принудильно в конце), но особенность, о которой решил сообщить.
В Virtual используется аналогичный код https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page208#comment_24667438
Я использовал у себя этот код для вычисления длительности удержания позиции
Хорошо бы код привести.
Гоню в тестере тест советника за прошлую неделю, ставлю диапазон 27.11.2023-04.12.2023 (ПН прошлой недели-ПН следующей недели). И получаю разные результаты в зависимости от того, гоню я это в сб (02.12.2023), вс (03.12.2023) или в пн (04.12.2023). Дело в том, что тестер принудительно закрывает в конце теста все открытые позы. Поскольку дата окончания больше текущей даты, он закроет принудительно за 15 секунд до начала следующих суток либо в пт, либо в сб, либо в вс. И указанный выше код выдаст разные результаты.
К сожалению, это текущая особенность Тестера.
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Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
fxsaber, 2023.11.06 14:56
b4040, при включенном таймере принудительная сделка закрытия бэктеста приходится на внерыночное время.
На скрине закрытие в конце субботы.Строка для поиска: Uluchshenie 077.
Для себя заменил определение выходных не как переход с сб на вс и с вс на пн, а как переход с пт на сб и с сб на вс, так:
Так показывает одинаковый результат.
Поэтому и написал про код выше, т.к. результат такого изменения не годится для расчетов свопов.
Понятно, что случай граничный, и тут скорее всего не встретится (не проверял, как виртуал закрывает принудильно в конце), но особенность, о которой решил сообщить.
Виртуал не закрывает принудительно. Может это сделать, если его попросить. В этом случае закроет по времени последнего тика. Таймера в виртуал нет.
Хорошо бы код привести.
У себя делаю так
Вызывается так
datetime HoldTime=GetDealHoldTime(OrderOpenTime(),OrderCloseTime());
Делал для себя, чтобы перенос через выходные не портил статистику длительности удержания.
Поэтому и написал про код выше, т.к. результат такого изменения не годится для расчетов свопов.
У нас немного разные задачи, в Virtual я не вижу необходимости что-то править. Скорее хочу обратить внимание, что код может потребовать правки под другие задачи из-за особенностей тестера.
Есть предложение по ускорению. Orders.mqh IsChange() строка 80. Если у вас например 90 ордеров, и закрылся один из них, например 5-й, то потом код все ордера выше сместит их копированием 6->5, 7->6 ... 90->89. Работает, но долго.
Можно просто переместить последний на место удаленного 90->5. Вместо 85 копирований, всего 1 (может и несколько, если они все на 1 тике закрылись).
Пол секунды разница, ускорение около 6%.
П.С.
Хотя возможно не стоит это применять. Любители сравнивать распечатки (вроде меня) тестера MQ и виртуального будут озадачены не полным совпадением.
Вернулся к этой функции https://www.mql5.com/ru/forum/282062/page47#comment_50742667
Замерил ей время с новым шагом изменения размера массива истории (с ним всё значительно ускорилось и надо пересчитывать).
По 100 тестов в оптимизации
Со старой IsChange ()
shortest pass 0:00:00.188, longest pass 0:00:00.365, average pass 0:00:00.190 USDCHF
shortest pass 0:00:00.191, longest pass 0:00:00.373, average pass 0:00:00.194 EURUSD
С новой IsChange ()
shortest pass 0:00:00.171, longest pass 0:00:00.347, average pass 0:00:00.174 USDCHF
shortest pass 0:00:00.174, longest pass 0:00:00.337, average pass 0:00:00.176 EURUSD
Среднее ускорение на 15мс или 9% и на 18мс или 10%. Т.е. с новым шагом массива истории, % ускорения от новой IsChangе() стал более значительным.
Ну и немного еще статистики по добавленным мной функциям (с новой IsChange (), т.е. изменения считаю от нее) :
Расчет комиссии в % от USD c переводом в валюту аккаунта
shortest pass 0:00:00.245, longest pass 0:00:00.422, average pass 0:00:00.248 - замедление на 41%
перевод профита в валюту аккаунта
shortest pass 0:00:00.248, longest pass 0:00:00.424, average pass 0:00:00.250 - замедление на 42%
расчет свопов при переносе в историю (быстрый код ниже)
shortest pass 0:00:00.180, longest pass 0:00:00.357, average pass 0:00:00.182 - замедление на 3%
контроль торговой сессии
shortest pass 0:00:00.186, longest pass 0:00:00.363, average pass 0:00:00.189 - замедление на 7%
Всё вместе:
shortest pass 0:00:00.278, longest pass 0:00:00.457, average pass 0:00:00.281 - замедление на 60%
Т.е. это минимальное замедление, если нужно будет делать мультивалютный тестер. + др. изменения в коде могут добавить.
Без мультивалютного тестера эти все расчеты конечно не нужны. Достаточно профита в пипсах. Теперь вот думаю, зачем время на это потратил? Видимо чтобы убедиться в точном соответствии с тестером MQ. Соответствие точное. Наверное свою версию в архив, а пользоваться буду вашей с моей IsChange(). Если вы её и свопы при переносе в историю к себе добавили, то может выложите новый код со всеми обновлениями?
По свопам. Для ускорения
SwapShort, SwapLong, RolloverTime, Rollover3Days, вычисляю не при каждом вызове, а 1 раз при создании вирт. тестера в ORDERS
А новая IsChange() с быстрым расчетом свопов и быстрым переносом в историю:
Наверное свою версию в архив, а пользоваться буду вашей с моей IsChange(). Если вы её и свопы при переносе в историю к себе добавили, то может выложите новый код со всеми обновлениями?
Не делал пока никаких правок. Надо радикально править и затем сравнивать. Не до этого пока.
Не делал пока никаких правок. Надо радикально править и затем сравнивать. Не до этого пока.
На каждом тике после проверок СП/СЛ/лимиток, если никаких изменений нет в сделке, то ей рассчитывается GetCalcProfit(); и GetCalcClosePrice(Tick);. Видимо для расчета текущей эквити.
В итоговых данных в Report() у вас не выводится просадка по эквити, видимо она и не рассчитывается. Удалил GetCalcProfi() получил ускорение на 5%. Эквити может быть нужна кому-то для ее контроля на лету, кто-то может ее в процессе теста запрашивать, можно ему это подключать по #ifdef EQUITY_CONTROL например. Большинству эквити не нужна, если ее и так нет в отчете.
Отключение GetCalcClosePrice(Tick) ещё 11% дала, не уверен, но кажется она совсем не нужна в этом месте (где изменений в сделках нет, только лишние вызовы if (!this.IsClosed()), если без изменений, то и закрытий не было):
как сейчас с моей IsChange().
shortest pass 0:00:00.177, longest pass 0:00:00.189, average pass 0:00:00.178
без контроля профита this.Profit = this.GetCalcProfit();
shortest pass 0:00:00.166, longest pass 0:00:00.344, average pass 0:00:00.169 - ускорение 9мс или 5%
и без this.GetCalcClosePrice(Tick);
shortest pass 0:00:00.150, longest pass 0:00:00.330, average pass 0:00:00.153 - ускорение 25мс или 16%
Отчеты абсолютно одинаковые.
Итого уже есть 10% ускорения в IsChange() и тут до 16%. Итого 26% - может и нет смысла перелопачивать ядро? И тратить на это несколько дней... И так мега быстро) Большая часть времени в проверках ТП/СЛ/лимиток
может и нет смысла перелопачивать ядро? И тратить на это несколько дней... И так мега быстро)
Для большого количества живых ордеров - имеет смысл.
Касаемо ускорения OrderProfit, OrderClosePrice, AccountEquity - тоже было запланировано в радикальном варианте.