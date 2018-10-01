Виснет терминал при использовании большого колличества графиков - страница 2
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Откройте системную утилиту (на каждом выделенном сервере это что-то диспетчера) и посмотрите статистику - очень вероятно, что Вы упираетесь в лимиты и Вам даже режут частоту и ограничивают активность.
Кстати, про Всё глюки с так называемыми "виртуальныим выделенными серверами" давно описано в справке на странице Сервиса VPS. Там же написано, почему следует выбирать именно VPS от MetaQuotes.
Вы забыли добавить - " И заплатите нам 200 долларов вместо 20". При этом если будут какието проблемы, то пожаловаться совсем не куда кроме форума. Кнопку сервисДеска и ту убрали. телефонов тоже никаких нет.
За 40 долларов можно взять виртуалку с 8 - ю ядрами и 16 гб RAM . Там не только можно разместить 20 терминалов, но еще и оптимизировать роботов на 8 ядер.
Откройте системную утилиту (на каждом выделенном сервере это что-то диспетчера) и посмотрите статистику - очень вероятно, что Вы упираетесь в лимиты и Вам даже режут частоту и ограничивают активность.
Кстати, про Всё глюки с так называемыми "виртуальныим выделенными серверами" давно описано в справке на странице Сервиса VPS. Там же написано, почему следует выбирать именно VPS от MetaQuotВладимир,
Владимир, да,на сервере есть статистика, я ее проверил и в пиковые часы нет критических нагрузок на арендуемую мощность сервера, кроме Исходящего трафика он как будто периодически упирался в потолок, но это не постоянно, а в поддержке пишут что у них нет лимитов на предоставляемый трафик трафик и советуют посмотреть не стоит ли лимит трафика в терминале.
1) Вы слышали что нибудь в функционале МТ5 о лимитах трафика?
2) Что касается VPS от MetaQuot то у них написанно в клиентском соглашении "Для платного хостинга разрешено мигрировать не более 32 графиков" а наша задача использовать намного больше графиков.
Поэтому проблема пока актуальна, если есть мысли -Советуйте будем пробовать.
На данный момент единственной зацепкой найти причину подвисания МТ5 остается график исходящего трафика (из статистики на съемного сервере) видно как будто он упирается в потолок. Но поддержка утверждает что они лимиты не устанавливают. В функционале МТ5 лимиты на исходящий трафик так же не обнаружены. Что еще может ограничивать исходящий трафик?
Потолок очень напоминает максимально загруженную сетку 100 Мб.
Может провайдер и не ограничивает - просто оборудование 100 Мб?
+ на каждом эксперте сделал, чтобы вся графика и расчеты для графики (чтение истории, баров + статистика) прекращались, когда окно советника не активно. - тормозов стало еще меньше.
А как узнать, что окно неактивно или свернуто?
Меня удивляет сам подход. Получается, что графики просматриваются на мониторе, физически удаленном от места возникновения команд их перерисовки, которые должны проходить через сетевое оборудование?
Тогда узким звеном, порождающим задержки, должна быть сеть. Не процессор. Не зря для распространения рисунков в сети применяют в них последовательное проявление подробностей. Насколько я помню, для терминалов на удаленном сервере MQ предусмотрели версии без графиков (или еще как-то, чтобы куда-то присоединять советников).
Или я неправильно понимаю то, как приходит графическая информация на удаленный монитор?
Меня удивляет сам подход. Получается, что графики просматриваются на мониторе, физически удаленном от места возникновения команд их перерисовки, которые должны проходить через сетевое оборудование?
Тогда узким звеном, порождающим задержки, должна быть сеть. Не процессор. Не зря для распространения рисунков в сети применяют в них последовательное проявление подробностей. Насколько я помню, для терминалов на удаленном сервере MQ предусмотрели версии без графиков (или еще как-то, чтобы куда-то присоединять советников).
Или я неправильно понимаю то, как приходит графическая информация на удаленный монитор?
Владимир, подскажите как можно выявить на каком этапе происходит ограничение- от терминала или настройки сервера, сетевой провайдер удаленного сервера? В поддержке по сервакам упорото соскакивают с темы говоря "мы не администрируем".
Мы сняли сервер мощнее:
Но проблема ни куда не исчезла, вот такой потолок исходящего трафика стала вырисовываться:
Владимир, подскажите как можно выявить на каком этапе происходит ограничение- от терминала или настройки сервера, сетевой провайдер удаленного сервера? В поддержке по сервакам упорото соскакивают с темы говоря "мы не администрируем".
Мы сняли сервер мощнее:
Но проблема ни куда не исчезла, вот такой потолок исходящего трафика стала вырисовываться:
Специалист проадминистрировал сервер, и пришел к выводу что так просто не решить проблему с подвисанием терминала которое вызывает использование всего 50 графиками.Нужно хорошо заморочиться
1) Нужна техническая документация на МТ5 где можно будет сравнить пропускную способность терминала с уже работающим терминалом нагруженным 50 графиками, может просто это предел возможностей терминала, но для этого нужно подробное техническое описание МТ5. Кто знает подскажите где найти?
2) будем подбирать утилиту которая поможет измерить весь ли исходящий трафик от сервера принимается брокером? может у брокера стоит ограничение приема трафика от одного терминала. (Ну вдруг они негативно относятся к алготрейдингу который создает загрузку трафика исходящего\входящего) буду благодарен если кто знает эффективную утилиту которая поможет это отмониторить.