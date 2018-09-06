Реальное кредитное плечо символа - страница 4

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Всё это не важно кто-как и что рассчитывает.

Вот есть функция, которая возвращает размер спреда. И зачем его показать в Обзоре рынка, когда и визуально видно размер спреда:  Ask-Bid.

А теперь попробуйте так легко определить реальное плечо символа. Его нигде не видно.

 

конечно не важно

если при этом не возникает вопросов

а если возникают, то приходиться внимательно читать букварь

удачи!
 
Vladimir:
 

 Сейчас что-то аналогичное происходит в Европе. 

Увидел только что, оказывается, в мае процесс уже пошел https://ru.forexmagnates.com/okolo-20-kiprskih-brokerov-vyistavlenyi-na-prodazhu/ "Около 20 кипрских брокеров выставлены на продажу"

Около 20 кипрских брокеров выставлены на продажу | Forex Magnates
Около 20 кипрских брокеров выставлены на продажу | Forex Magnates
  • Victor Golovtchenko
  • ru.forexmagnates.com
В то время как европейские власти готовятся опубликовать окончательный вариант, так сказать, закручивающих гайки, новых правил, которые, по всей видимости, окажут негативное воздействие на внебиржевую индустрию в регионе, многие участники последней задумались о кардинальном решении проблемы. Редакции Finance Magnates стало известно о десятках...
 

Захотел я выяснить, что же можно извлечь для оценки маржи до открытия сделки. Среди работающих терминалов выбрал один с демосчетом, MT5, открытым в январе 2017. На сайте этого кипрского ДЦ взял действующие плечи и уровни стопаутов:



Обратите внимание на USDCHF. Обнаружил и архив торговых условий с теми же сведениями, но за период до 29.12.2016:


Видно, что в обоих случаях плечо меняется с изменением символа и объема свободных средств. Посмотрел коэффициент маржи, для USDCHF это 2, для USDJPY это 1. Взял у Волчанского https://www.mql5.com/ru/forum/277696#comment_8582467 индикатор и подключил к этим графикам:


Дальше хотел поэкспериментировать, открывая по очереди сделки по этим парам и выясняя каждый раз маржу. Однако посмотрел, какие сведения дает MQL5 для важных параметров торговли, и оставил эту затею. На счете чуть больше 10 млрд., но и в новой, и в старой таблице плеч и стопаутов в ячейках для этих символа и свободных средств нет ничего похожего на параметры, получаемые средствами MQL5 для этого демосчета.
   Запланированные эксперименты все же провел:


и


Видно, что коэффициент маржи учтен (для CHF ровно в 2 раза больше), но увидеть в этих числах плечо 1:20 или 1:30 я не смог. Также, как и 1:100 из индикатора. Похоже, надеяться на импользование демосчетов для оценки реального плеча или маржи не приходится. Экспериментировать надо на реальном счете. А это дорого.



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