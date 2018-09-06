Реальное кредитное плечо символа - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.
Всё это не важно кто-как и что рассчитывает.
Вот есть функция, которая возвращает размер спреда. И зачем его показать в Обзоре рынка, когда и визуально видно размер спреда: Ask-Bid.
А теперь попробуйте так легко определить реальное плечо символа. Его нигде не видно.
конечно не важно
если при этом не возникает вопросов
а если возникают, то приходиться внимательно читать букварьудачи!
Сейчас что-то аналогичное происходит в Европе.
Увидел только что, оказывается, в мае процесс уже пошел https://ru.forexmagnates.com/okolo-20-kiprskih-brokerov-vyistavlenyi-na-prodazhu/ "Около 20 кипрских брокеров выставлены на продажу"
Захотел я выяснить, что же можно извлечь для оценки маржи до открытия сделки. Среди работающих терминалов выбрал один с демосчетом, MT5, открытым в январе 2017. На сайте этого кипрского ДЦ взял действующие плечи и уровни стопаутов:
Обратите внимание на USDCHF. Обнаружил и архив торговых условий с теми же сведениями, но за период до 29.12.2016:
Видно, что в обоих случаях плечо меняется с изменением символа и объема свободных средств. Посмотрел коэффициент маржи, для USDCHF это 2, для USDJPY это 1. Взял у Волчанского https://www.mql5.com/ru/forum/277696#comment_8582467 индикатор и подключил к этим графикам:
Дальше хотел поэкспериментировать, открывая по очереди сделки по этим парам и выясняя каждый раз маржу. Однако посмотрел, какие сведения дает MQL5 для важных параметров торговли, и оставил эту затею. На счете чуть больше 10 млрд., но и в новой, и в старой таблице плеч и стопаутов в ячейках для этих символа и свободных средств нет ничего похожего на параметры, получаемые средствами MQL5 для этого демосчета.
Запланированные эксперименты все же провел:
и
Видно, что коэффициент маржи учтен (для CHF ровно в 2 раза больше), но увидеть в этих числах плечо 1:20 или 1:30 я не смог. Также, как и 1:100 из индикатора. Похоже, надеяться на импользование демосчетов для оценки реального плеча или маржи не приходится. Экспериментировать надо на реальном счете. А это дорого.