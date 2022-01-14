Индикаторы: Stochastics Multi not delayed Step Stoch

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Stochastics Multi not delayed Step Stoch:

На всех периодах и символах показывает в одном окне движение стохастиков М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 каждую минуту.

STEP_STOCH_M1white

Автор: Stsiapan Kreidzich

 

Главная новизна индикатора в том,что в основном окне графика и в окне индикатора действуют разные масштабы времени. Теперь торгуя, например, на графике Н1, Вы видите в окне индикатора все стохастики, "растянутые" поминутно от текущей минуты в прошлое. Вам не надо переключать периоды для подробного анализа.

Основной график сдвигается через каждый час, а стохастики в окне индикатора сдвигаются каждую минуту и Вы можете быстро увидеть, куда направляется каждый стохастик. А благодаря совмещению всех стохастиков в одном окне, становится видна синхронизация колебаний рынка на разных таймфреймах. Например, если минутные пятиминутные и пятнадцатиминутные колебания в текущее время пришли к одной фазе то очень вероятен быстрый всплеск цены и перемена направления тренда.

Вам предоставлен алгоритм, позволяющий в окне индикатора анализировать функцию в масштабе времени, отличающемся от масштаба времени ценового графика.

 
Stsiapan Kreidzich:

Главная новизна индикатора в том,что в основном окне графика и в окне индикатора действуют разные масштабы времени. Теперь торгуя, например, на графике Н1, Вы видите в окне индикатора все стохастики, "растянутые" поминутно от текущей минуты в прошлое. Вам не надо переключать периоды для подробного анализа.

Основной график сдвигается через каждый час, а стохастики в окне индикатора сдвигаются каждую минуту и Вы можете быстро увидеть, куда направляется каждый стохастик. А благодаря совмещению всех стохастиков в одном окне, становится видна синхронизация колебаний рынка на разных таймфреймах. Например, если минутные пятиминутные и пятнадцатиминутные колебания в текущее время пришли к одной фазе то очень вероятен быстрый всплеск цены и перемена направления тренда.

Вам предоставлен алгоритм, позволяющий в окне индикатора анализировать функцию в масштабе времени, отличающемся от масштаба времени ценового графика.

Как сделать чёрный фон графика?
 
bar Vladimir:
Как сделать чёрный фон графика?

Если Вы имеете ввиду график основного окна, то щелкните правой мышкой на фоне, выберите "свойства", затем "цвета" и нужный цвет.

Если Вы имеете в виду фон окна индикатора, то напишите в входных параметрах ColorBack  1,1,1   (это практически черный цвет) .

При назначении ColorBack  Black , автор предусмотрел возможность фон индикатора не создавать, для облегчения измерения (всплывающей подсказкой) значений любого стохастика в любое время при наведении указателя мышки на нужную линию. Это важно при настройках использующих этот индикатор советников и других индикаторов.

 

Чтобы упростить переключение на черный фон индикатора, измените в редакторе код MQ4, поставьте знак комментария перед показанной ниже строкой исходного текста.

   // if(ColorBack != Black) //45,45,45               // indicator background


Фон станет переключаться на черный как обычно.
Чёрный фон имеет три важных преимущества: 1- оберегает Ваши глаза, 2- экономит (в несколько раз) энергопотребление экрана, 3- значительно продлевает срок службы экрана.

 
Stsiapan Kreidzich:

Чтобы упростить переключение на черный фон индикатора, измените в редакторе код MQ4, поставьте знак комментария перед показанной ниже строкой исходного текста.

   // if(ColorBack != Black) //45,45,45               // indicator background


Фон станет переключаться на черный как обычно.
Чёрный фон имеет три важных преимущества: 1- оберегает Ваши глаза, 2- экономит (в несколько раз) энергопотребление экрана, 3- значительно продлевает срок службы экрана.

Чёрный фон пагубно влияет на глаза, нежели белый. К белому нужно просто привыкнуть, и с ним глаза отдыхают. Не зря нормальные web-админы делают сайты именно в белом фоне.

 
Vitaly Muzichenko:

Чёрный фон пагубно влияет на глаза, нежели белый. К белому нужно просто привыкнуть, и с ним глаза отдыхают. Не зря нормальные web-админы делают сайты именно в белом фоне.

Абсолютно согласен в части влияния на эмоциональное состояние, но физическое состояние сетчатки глаза при постоянной (особенно яркой) засветке ухудшается.

 
Доброе, я думаю лучше продолжить идею вот этого автора https://www.mql5.com/ru/code/451

чтобы стохастик искал подтверждение как минимум на трех таймфремах? а лучше 4 m30 H1 H4 D1, была корреляция между ними резонанс.
И было просто бы супер видеть в одном окне

Multistochastic
Multistochastic
  • www.mql5.com
Индикатор для мультивалютного технического анализа, основанного на резонансах смежных финансовых активов. Идея учета корреляционных связей между разными финансовыми активами не нова, и было бы интересно реализовать алгоритм, который основывался бы именно на анализе подобных закономерностей. В индикаторе реализован мультивалютный код по мотивам...
 
  В моем индикаторе абсолютно другая, фундаментальная идея, дающая возможность видеть синхронизацию колебаний стохастиков разных периодов. В моменты синхронизации и происходит смена направления тренда. 

Это я показал на скриншотах этого индикатора в маркете.
Он обновлен в 2022 году и скачивается бесплатно.
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My indicator has a completely different, fundamental idea, which makes it possible to see the synchronization of fluctuations of stochastics of different periods. At the moments of synchronization, the trend direction changes.

I showed this on the screenshots of this indicator in the market

It was updated in 2022 and is free to download.

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