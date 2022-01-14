Индикаторы: Stochastics Multi not delayed Step Stoch
Главная новизна индикатора в том,что в основном окне графика и в окне индикатора действуют разные масштабы времени. Теперь торгуя, например, на графике Н1, Вы видите в окне индикатора все стохастики, "растянутые" поминутно от текущей минуты в прошлое. Вам не надо переключать периоды для подробного анализа.
Основной график сдвигается через каждый час, а стохастики в окне индикатора сдвигаются каждую минуту и Вы можете быстро увидеть, куда направляется каждый стохастик. А благодаря совмещению всех стохастиков в одном окне, становится видна синхронизация колебаний рынка на разных таймфреймах. Например, если минутные пятиминутные и пятнадцатиминутные колебания в текущее время пришли к одной фазе то очень вероятен быстрый всплеск цены и перемена направления тренда.
Вам предоставлен алгоритм, позволяющий в окне индикатора анализировать функцию в масштабе времени, отличающемся от масштаба времени ценового графика.
Главная новизна индикатора в том,что в основном окне графика и в окне индикатора действуют разные масштабы времени. Теперь торгуя, например, на графике Н1, Вы видите в окне индикатора все стохастики, "растянутые" поминутно от текущей минуты в прошлое. Вам не надо переключать периоды для подробного анализа.
Основной график сдвигается через каждый час, а стохастики в окне индикатора сдвигаются каждую минуту и Вы можете быстро увидеть, куда направляется каждый стохастик. А благодаря совмещению всех стохастиков в одном окне, становится видна синхронизация колебаний рынка на разных таймфреймах. Например, если минутные пятиминутные и пятнадцатиминутные колебания в текущее время пришли к одной фазе то очень вероятен быстрый всплеск цены и перемена направления тренда.
Вам предоставлен алгоритм, позволяющий в окне индикатора анализировать функцию в масштабе времени, отличающемся от масштаба времени ценового графика.
Как сделать чёрный фон графика?
Если Вы имеете ввиду график основного окна, то щелкните правой мышкой на фоне, выберите "свойства", затем "цвета" и нужный цвет.
Если Вы имеете в виду фон окна индикатора, то напишите в входных параметрах ColorBack 1,1,1 (это практически черный цвет) .
При назначении ColorBack Black , автор предусмотрел возможность фон индикатора не создавать, для облегчения измерения (всплывающей подсказкой) значений любого стохастика в любое время при наведении указателя мышки на нужную линию. Это важно при настройках использующих этот индикатор советников и других индикаторов.
Чтобы упростить переключение на черный фон индикатора, измените в редакторе код MQ4, поставьте знак комментария перед показанной ниже строкой исходного текста.// if(ColorBack != Black) //45,45,45 // indicator background
Фон станет переключаться на черный как обычно.
Чёрный фон имеет три важных преимущества: 1- оберегает Ваши глаза, 2- экономит (в несколько раз) энергопотребление экрана, 3- значительно продлевает срок службы экрана.
Чтобы упростить переключение на черный фон индикатора, измените в редакторе код MQ4, поставьте знак комментария перед показанной ниже строкой исходного текста.// if(ColorBack != Black) //45,45,45 // indicator background
Фон станет переключаться на черный как обычно.
Чёрный фон имеет три важных преимущества: 1- оберегает Ваши глаза, 2- экономит (в несколько раз) энергопотребление экрана, 3- значительно продлевает срок службы экрана.
Чёрный фон пагубно влияет на глаза, нежели белый. К белому нужно просто привыкнуть, и с ним глаза отдыхают. Не зря нормальные web-админы делают сайты именно в белом фоне.
Чёрный фон пагубно влияет на глаза, нежели белый. К белому нужно просто привыкнуть, и с ним глаза отдыхают. Не зря нормальные web-админы делают сайты именно в белом фоне.
Абсолютно согласен в части влияния на эмоциональное состояние, но физическое состояние сетчатки глаза при постоянной (особенно яркой) засветке ухудшается.
чтобы стохастик искал подтверждение как минимум на трех таймфремах? а лучше 4 m30 H1 H4 D1, была корреляция между ними резонанс.
И было просто бы супер видеть в одном окне
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Stochastics Multi not delayed Step Stoch:
На всех периодах и символах показывает в одном окне движение стохастиков М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 каждую минуту.
Автор: Stsiapan Kreidzich