Индикатор DeMarker + Ishimoku
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Нашел интересную закономерность. Надо поставить на ДеМаркер уровень 0.5 (середина) и поставить период 26. В Ишимоку середина это синяя линия. Я обычно использую 4-х часовой график. Так вот, обычно пересечение 0.5 на ДеМаркере совпадает с пересечением Киджун в Ишимоку. Но иногда ДеМаркер опережает, пересекает 0.5 быстрее чем это происходит на графике. Вот этот момент и нужно ловить.
А картинки где?
А картинки где?
А еще что , может как-то сами
А еще что , может как-то сами
Любое описание торговой системы без картинок уходит в небытие. Такова реальность - кто хочет действительно обсуждать и слышать собеседников должен красиво оформить первый пост. В противном случае это просто *** в пустоту.
Любое описание торговой системы без картинок уходит в небытие. Такова реальность - кто хочет действительно обсуждать и слышать собеседников должен красиво оформить первый пост. В противном случае это просто *** в пустоту.
Я не описываю систему, я увидел закономерность,с которой поделился. Для этого и существует форум, а нарисовать я могу все что угодно
Пример красивого оформления: JS MA SAR Trades
Используются индикаторы ZigZag, Parabolic Sar и два Moving Average.
Сигнал на открытие BUY
Впадина Zigzag Low 0 должна быть выше впадины Zigzag Low 1, Moving Average Fast должна быть выше Moving Average Slow, цена закрытия должна быть выше индикатора Parabolic Sar:
Рисуйте наздоровье
Вот индикаторы - осталось немного: приложить усилие и указать, что где и куда :)
Вот индикаторы - осталось немного: приложить усилие и указать, что где и куда :)
Все как я и описал в первом посте. При пересечении 0.5 , пересекает цена линию Киджун, все правильно
Все как я и описал в первом посте. При пересечении 0.5 , пересекает цена линию Киджун, все правильно
Приложите усилие, сделайте тему интересной - нарисуйте стрелки, кружочки и обозначения.
Не дайте теме умереть.
Можно от руки - я увижу и нарисую красиво. Вставим в первый пост - будет познавательно и будет что обсуждать. Когда люди увидят глазами - глядишь и дискуссия завяжется. А сейчас откланиваюсь - спатки хочется.
Приложите усилие, сделайте тему интересной - нарисуйте стрелки, кружочки и обозначения.
Не дайте теме умереть.
Можно от руки - я увижу и нарисую красиво. Вставим в первый пост - будет познавательно и будет что обсуждать. Когда люди увидят глазами - глядишь и дискуссия завяжется. А сейчас откланиваюсь - спатки хочется.
Ок, сделаю
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