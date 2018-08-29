Индикатор DeMarker + Ishimoku

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Нашел интересную закономерность. Надо поставить на ДеМаркер уровень 0.5 (середина) и поставить период 26. В Ишимоку середина это синяя линия. Я обычно использую 4-х часовой график. Так вот, обычно пересечение 0.5 на ДеМаркере совпадает с пересечением Киджун в Ишимоку. Но иногда ДеМаркер опережает, пересекает 0.5 быстрее чем это происходит на графике. Вот этот момент и нужно ловить. 
 
Vladimir Baskakov:
Нашел интересную закономерность. Надо поставить на ДеМаркер уровень 0.5 (середина) и поставить период 26. В Ишимоку середина это синяя линия. Я обычно использую 4-х часовой график. Так вот, обычно пересечение 0.5 на ДеМаркере совпадает с пересечением Киджун в Ишимоку. Но иногда ДеМаркер опережает, пересекает 0.5 быстрее чем это происходит на графике. Вот этот момент и нужно ловить. 

А картинки где?

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Vladimir Karputov:

А картинки где?

А еще что , может как-то сами

 
Vladimir Baskakov:

А еще что , может как-то сами

Любое описание торговой системы без картинок уходит в небытие. Такова реальность - кто хочет действительно обсуждать и слышать собеседников должен красиво оформить первый пост. В противном случае это просто *** в пустоту.

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Vladimir Karputov:

Любое описание торговой системы без картинок уходит в небытие. Такова реальность - кто хочет действительно обсуждать и слышать собеседников должен красиво оформить первый пост. В противном случае это просто *** в пустоту.

Я не описываю систему, я увидел закономерность,с которой поделился. Для этого и существует форум, а нарисовать я могу все что угодно

 

Пример красивого оформления: JS MA SAR Trades

Используются индикаторы ZigZag, Parabolic Sar и два Moving Average.

Сигнал на открытие BUY

Впадина Zigzag Low 0 должна быть выше впадины Zigzag Low 1Moving Average Fast должна быть выше Moving Average Slow, цена закрытия должна быть выше индикатора Parabolic Sar

JS MA SAR Trades Open buy signal

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Рисуйте наздоровье
 
Vladimir Baskakov:
Рисуйте наздоровье

Вот индикаторы - осталось немного: приложить усилие и указать, что где и куда :)


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Vladimir Karputov:

Вот индикаторы - осталось немного: приложить усилие и указать, что где и куда :)


Все как я и описал в первом посте. При пересечении 0.5 , пересекает цена линию Киджун, все правильно

 
Vladimir Baskakov:

Все как я и описал в первом посте. При пересечении 0.5 , пересекает цена линию Киджун, все правильно

Приложите усилие, сделайте тему интересной - нарисуйте стрелки, кружочки и обозначения.

Не дайте теме умереть.


Можно от руки - я увижу и нарисую красиво. Вставим в первый пост - будет познавательно и будет что обсуждать. Когда люди увидят глазами - глядишь и дискуссия завяжется. А сейчас откланиваюсь - спатки хочется.

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Vladimir Karputov:

Приложите усилие, сделайте тему интересной - нарисуйте стрелки, кружочки и обозначения.

Не дайте теме умереть.


Можно от руки - я увижу и нарисую красиво. Вставим в первый пост - будет познавательно и будет что обсуждать. Когда люди увидят глазами - глядишь и дискуссия завяжется. А сейчас откланиваюсь - спатки хочется.

Ок, сделаю

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