Индикатор DeMarker + Ishimoku - страница 4
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Да я все условия вроде показал, довольно доходчиво
Да я все условия вроде показал, довольно доходчиво
Всё очень расплывчато. А где защитные стопы ставить? Как выходить из сделок? Где примеры совершённых сделок?
Пока очень сыровато.
Да я все условия вроде показал, довольно доходчиво
Сейчас нет конкретики. Покажите это скринами, и опишите точки входов, а главное - выходы, то есть стопы и профиты.
Я думаю кто-то напишет, если будет конкретика
Сейчас нет конкретики. Покажите это скринами, и опишите точки входов, а главное - выходы, то есть стопы и профиты.
Я думаю кто-то напишет, если будет конкретика
Конкретика: 1) Ставим три индюка : DeMarker (26) c линией 0,5; Ишимоку; МА (200). 2) Возьмем только покупку. Цена идет вниз, Ишимоку пересекает МА всеми линиями вниз. Точка входа : Демаркер пошел вверх и пересек 0.5, на основном графике цена пересекает линию киджун. Покупаем и ставим тейк профит 500 пунктов от точки открытия
Конкретика: 1) Ставим три индюка : DeMarker (26) c линией 0,5; Ишимоку; МА (200). 2) Возьмем только покупку. Цена идет вниз, Ишимоку пересекает МА всеми линиями вниз. Точка входа : Демаркер пошел вверх и пересек 0.5, на основном графике цена пересекает линию киджун. Покупаем и ставим тейк профит 500 пунктов от точки открытия
А как насчёт стопа? Написать то можно, но для этого нужен запал.. Хотя бы, на истории пробежаться и увидел потенциал. Иначе никто не захочеть этим заниматься. Тем более, жарко нынче.