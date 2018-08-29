Индикатор DeMarker + Ishimoku - страница 4

Новый комментарий
[Удален]  
Konstantin Nikitin:

Если хотите эксперта бесплатно, то выкладывайте описание своей ТС тут. Может кто и свояет что-то по ней. Или Фриланс в помощь.

Да я все условия вроде показал, довольно доходчиво

 
Vladimir Baskakov:

Да я все условия вроде показал, довольно доходчиво

Всё очень расплывчато. А где защитные стопы ставить? Как выходить из сделок? Где примеры совершённых сделок?


Пока очень сыровато.

 
Vladimir Baskakov:

Да я все условия вроде показал, довольно доходчиво

Сейчас нет конкретики. Покажите это скринами, и опишите точки входов, а главное - выходы, то есть стопы и профиты.

Я думаю кто-то напишет, если будет конкретика

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Сейчас нет конкретики. Покажите это скринами, и опишите точки входов, а главное - выходы, то есть стопы и профиты.

Я думаю кто-то напишет, если будет конкретика

Конкретика: 1) Ставим три индюка : DeMarker (26) c  линией 0,5; Ишимоку; МА (200). 2) Возьмем только покупку. Цена идет вниз, Ишимоку пересекает МА всеми линиями вниз. Точка входа : Демаркер пошел вверх и пересек 0.5, на основном графике цена пересекает линию киджун. Покупаем и ставим тейк профит 500 пунктов от точки открытияДля примера пока это.

 
Vladimir Baskakov:

Конкретика: 1) Ставим три индюка : DeMarker (26) c  линией 0,5; Ишимоку; МА (200). 2) Возьмем только покупку. Цена идет вниз, Ишимоку пересекает МА всеми линиями вниз. Точка входа : Демаркер пошел вверх и пересек 0.5, на основном графике цена пересекает линию киджун. Покупаем и ставим тейк профит 500 пунктов от точки открытия

А как насчёт стопа? Написать то можно, но для этого нужен запал.. Хотя бы, на истории пробежаться и увидел потенциал. Иначе никто не захочеть этим заниматься. Тем более, жарко нынче.

1234
Новый комментарий