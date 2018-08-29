Индикатор DeMarker + Ishimoku - страница 2

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Vladimir Baskakov:
Нашел интересную закономерность. Надо поставить на ДеМаркер уровень 0.5 (середина) и поставить период 26. В Ишимоку середина это синяя линия. Я обычно использую 4-х часовой график. Так вот, обычно пересечение 0.5 на ДеМаркере совпадает с пересечением Киджун в Ишимоку. Но иногда ДеМаркер опережает, пересекает 0.5 быстрее чем это происходит на графике. Вот этот момент и нужно ловить. 
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Forex.png  75 kb
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DeMarker+Ishimoku
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Вот для примера, в месте где вертикальная линия. Сначала на DeMarker идет пересечение снизу вверх , а через какое-то время и на основном графике цена повторяет это движение
 
Vladimir Baskakov:
Вот для примера, в месте где вертикальная линия. Сначала на DeMarker идет пересечение снизу вверх , а через какое-то время и на основном графике цена повторяет это движение

Владимир, нужно спать. 

 
Просто спать. 
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Не я в Кениге, унас детское время ищо
 
Алексей Тарабанов:
Просто спать. 
 
Vladimir Baskakov:
Нашел интересную закономерность. Надо поставить на ДеМаркер уровень 0.5 (середина) и поставить период 26. В Ишимоку середина это синяя линия. Я обычно использую 4-х часовой график. Так вот, обычно пересечение 0.5 на ДеМаркере совпадает с пересечением Киджун в Ишимоку. Но иногда ДеМаркер опережает, пересекает 0.5 быстрее чем это происходит на графике. Вот этот момент и нужно ловить. 

На EUR/USD H4 посмотрел - вроде да, есть связь, и ДеМаркер иногда даже опережает.



Правда, сигнал пересечения Киджун/Тенкан - это один из 6 сигналов индикатора Ichimoku, и сигнал слабый (много ложных входов).
Поэтому, тут лучше так:

  • если есть пересечение Киджун/Тенкан на селл, подтвержденное Демарком (значение индикатора ниже или равно 0.5)б и это пересечение находится выше облака Ichimoku - селл;
  • если пересечение Киджун/Тенкан на бай, подтвержденное Демарком (значение индикатора выше или равно 0.5), и это пересечение находится выше облака Ichimoku - бай.
Правда, в это случае мы отсеем хорошие сделки на пробой облака Ichimoku вместе с ложными входами ...
 
Sergey Golubev:

На EUR/USD H4 посмотрел - вроде да, есть связь, и ДеМаркер иногда даже опережает.



Правда, сигнал пересечения Киджун/Тенкан - это один из 6 сигналов индикатора Ichimoku, и сигнал слабый (много ложных входов).
Поэтому, тут лучше так:

  • если есть пересечение Киджун/Тенкан на селл, подтвержденное Демарком (значение индикатора ниже или равно 0.5)б и это пересечение находится выше облака Ichimoku - селл;
  • если пересечение Киджун/Тенкан на бай, подтвержденное Демарком (значение индикатора выше или равно 0.5), и это пересечение находится выше облака Ichimoku - бай.
Правда, в это случае мы отсеем хорошие сделки на пробой облака Ichimoku вместе с ложными входами ...

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц;
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ. 

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Все линии ниже MA можно покупать смелоkhorosh:

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц;
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ. 

Чтобы избежать ложных сигналов надо добавить MA (200) и покупать допустим, ТОЛЬКО когда все линии Ишимоку будут ниже MA - это при покупке, и наоборот  - при продаже

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