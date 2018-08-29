Индикатор DeMarker + Ishimoku - страница 2
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Нашел интересную закономерность. Надо поставить на ДеМаркер уровень 0.5 (середина) и поставить период 26. В Ишимоку середина это синяя линия. Я обычно использую 4-х часовой график. Так вот, обычно пересечение 0.5 на ДеМаркере совпадает с пересечением Киджун в Ишимоку. Но иногда ДеМаркер опережает, пересекает 0.5 быстрее чем это происходит на графике. Вот этот момент и нужно ловить.
Вот для примера, в месте где вертикальная линия. Сначала на DeMarker идет пересечение снизу вверх , а через какое-то время и на основном графике цена повторяет это движение
Владимир, нужно спать.
Просто спать.
Нашел интересную закономерность. Надо поставить на ДеМаркер уровень 0.5 (середина) и поставить период 26. В Ишимоку середина это синяя линия. Я обычно использую 4-х часовой график. Так вот, обычно пересечение 0.5 на ДеМаркере совпадает с пересечением Киджун в Ишимоку. Но иногда ДеМаркер опережает, пересекает 0.5 быстрее чем это происходит на графике. Вот этот момент и нужно ловить.
На EUR/USD H4 посмотрел - вроде да, есть связь, и ДеМаркер иногда даже опережает.
Правда, сигнал пересечения Киджун/Тенкан - это один из 6 сигналов индикатора Ichimoku, и сигнал слабый (много ложных входов).
Поэтому, тут лучше так:
На EUR/USD H4 посмотрел - вроде да, есть связь, и ДеМаркер иногда даже опережает.
Правда, сигнал пересечения Киджун/Тенкан - это один из 6 сигналов индикатора Ichimoku, и сигнал слабый (много ложных входов).
Поэтому, тут лучше так:
Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц;
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.
Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц;
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.
Чтобы избежать ложных сигналов надо добавить MA (200) и покупать допустим, ТОЛЬКО когда все линии Ишимоку будут ниже MA - это при покупке, и наоборот - при продаже