Будет ли рубль и дальше дешеветь по отношению к другим валютам и какие ваши прогнозы на USDRUB 2019 год? Интересно ваше мнение! - страница 2
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как показала ближайшая история, как только начинают в СМИ говорить про укрепление рубля и про все предпосылки к дальнейшему укреплению... нужно бежать в обменник, скоро рухнет
ЗЫ: года 4-5 назад даже первый человек в государстве по ТВ рассказывал, что доходы хранит исключительно в рублях, не прошло и месяца этого, как подорожал $ на 10 рублей, про обвал в 2015 году чет не помню, занят был, но думаю, что было очередное укрепление рубля, а потом вот так получилось
Однако, не всё так гладко.
По данным за конец 2014-начало 2016 А. Мовчан получил уравнение линейной регрессии, согласно которому при нынешних ценах на нефть курс USDRUB должен был быть примерно 48. Но он что-то слишком далёк от этого. И, между прочим, это уравнение было получено в самый тяжёлый для рубля период, когда банки играли строго против рубля, выводя активы в валюту. Если сделать поправку на элемент ажиотажа и спекуляции, равновесный курс должен быть ещё ниже, примерно рублей 40-42 за доллар. Помните, у нас в 2009 году при нефти 30$ курс был 34 рубля за доллар? Но с тех пор увеличился денежный агрегат, поэтому к тому курсу возврата уже не будет. Но на данный момент 40-42 рубля за доллар - курс, соответствующий уравнению А. Мовчана с поправкой на тогдашний ажиотаж, который теперь не наблюдается. Так почему же реально рубль намного дешевле? Да потому что тот пузырь ОФЗ, который надували в прошлом и в первой половине этого года, сдувается. Нерезиденты выходят из облиг. На этом фоне Минфин скупает доллары. И банки уже закладывают риски заморозки долларовых транзакций в ноябре. Как? Да просто: закрываются их корсчета в американских банках и всё. И всё это при нефти дороже 70$. Ну а если она будете дешеветь (а она таки будет), рубль полетит в пропасть. Добавляем сюда блокировку транзакций и селяви, получайте выше 100 рублей за доллар. Кажется, вы намекали на ключевую ставку? Керри-трейд? Забудьте: это будет запрещено новым пакетом санкций.
На мой взгляд, очень неправильно аппроксимировать рынок в какой-то период и затем экстраполировать результат на другой, не учитывая окружающую фундаментальную картину. В конце 14-го базовая ставка в России была 17% и даже простые физики в банках бились чтобы положить рубли на депо на полгода, что уж говорить про фин. акул, и наших и импортных. Собственно оттуда и растет тот огромный объем нынешних офз-шек, который сейчас понемногу сбрасывают неризиденты. Кроме того я вначале написал, если вы не обратили внимания, что "если бы не санкции рубль болтался бы где то чуть выше 50", что не намного выше 48.
Другими словами, на мой взгляд, с текущими ценами на нефть, рубль и так уже очень сильно перепродан. А судя по всему до конца года нефть могут затащить куда-то под 90, поэтому я думаю что до конца года рубль будет в коридоре 62-72.
Если нефть обвалится скажем в диапазон 30-40, а это вполне может случится где нибудь в середине 19-го, из-за:
а) ускорения инфляции в США и как следствия резкого изменения ожиданий темпов роста там базовой ставки;
б) начала ужесточения в ЕС;
в) ослабления китайцев контроля за юанем из-за сжатия кредитной базы в мире в следствии а) и б)
Но даже при ценах 30-40 за бочку, рубль вряд ли ослабеет выше 90, все это конечно имхо.
"Ну, а мы лоханулись по полной с тобой.
Ничего не купили опять.
Еще вспомнится нам океанский прибой,
Доллар вспомнится по тридцать пять." :)
Ну вообще-то реальность на данный момент такова, что в долларах ЗВР находиться на минимальном уровне, а вот в золоте в этом году довольно внушительно подрос. Так что говорить о закупке зеленого ни к чему. Не зря его скидывали с начала года и сейчас эта доля состовляет менее 20 ярдов.
Золотые слитки стандарта Loco London (400 унций, 99,5%, хранятся в Лондонском хранилище глубоко под землёй) - единственный вид ликвидного золота в мире. Но слитки не должны покидать лондонское хранилище. Сделки совершаются без поставки металла. Всё прочее золото абсолютно не ликвидно. Утверждаю как человек, очень глубоко копавший эту тему.
На мой взгляд, очень неправильно аппроксимировать рынок в какой-то период и затем экстраполировать результат на другой, не учитывая окружающую фундаментальную картину. В конце 14-го базовая ставка в России была 17% и даже простые физики в банках бились чтобы положить рубли на депо на полгода, что уж говорить про фин. акул, и наших и импортных. Собственно оттуда и растет тот огромный объем нынешних офз-шек, который сейчас понемногу сбрасывают неризиденты. Кроме того я вначале написал, если вы не обратили внимания, что "если бы не санкции рубль болтался бы где то чуть выше 50", что не намного выше 48.
Другими словами, на мой взгляд, с текущими ценами на нефть, рубль и так уже очень сильно перепродан. А судя по всему до конца года нефть могут затащить куда-то под 90, поэтому я думаю что до конца года рубль будет в коридоре 62-72.
Если нефть обвалится скажем в диапазон 30-40, а это вполне может случится где нибудь в середине 19-го, из-за:
а) ускорения инфляции в США и как следствия резкого изменения ожиданий темпов роста там базовой ставки;
б) начала ужесточения в ЕС;
в) ослабления китайцев контроля за юанем из-за сжатия кредитной базы в мире в следствии а) и б)
Но даже при ценах 30-40 за бочку, рубль вряд ли ослабеет выше 90, все это конечно имхо.
Обвал нефти гораздо более вероятен благодаря назревающей войне таможенных тарифов. Вначале это приведёт к коллапсу на рынках, затем к кризису перепроизводства, затем снизится спрос на нефть. И это намного более сильный фактор, чем локальные конфликты и ключевые ставки.
Золотые слитки стандарта Loco London (400 унций, 99,5%, хранятся в Лондонском хранилище глубоко под землёй) - единственный вид ликвидного золота в мире. Но слитки не должны покидать лондонское хранилище. Сделки совершаются без поставки металла. Всё прочее золото абсолютно не ликвидно. Утверждаю как человек, очень глубоко копавший эту тему.
Это если вкладываться в не него на краткосрок зарабатывая на разнице в цене. ЦБ закупая его в ЗВР, могут хранить его его в своих хранилищах или еще где. Это долгосрочные вложения которые могут почти ни когда не продаться.
Малость другая тема...
Обвал нефти гораздо более вероятен благодаря назревающей войне таможенных тарифов. Вначале это приведёт к коллапсу на рынках, затем к кризису перепроизводства, затем снизится спрос на нефть. И это намного более сильный фактор, чем локальные конфликты и ключевые ставки.
Так что не все так уж однозначно. Бум посмотреть, как говориться.
вы наверно молоды, и не помните доллар по 5800-6000 рублей