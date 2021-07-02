Будет ли рубль и дальше дешеветь по отношению к другим валютам и какие ваши прогнозы на USDRUB 2019 год? Интересно ваше мнение! - страница 2

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дальше большого падения не будет.70 руб до нового года продержится
 

как показала ближайшая история, как только начинают в СМИ говорить про укрепление рубля и про все предпосылки к дальнейшему укреплению... нужно бежать в обменник, скоро рухнет

ЗЫ: года 4-5 назад даже первый человек в государстве по ТВ рассказывал, что доходы хранит исключительно в рублях, не прошло и месяца этого, как подорожал $ на 10 рублей, про обвал в 2015 году чет не помню, занят был, но думаю, что было очередное укрепление рубля, а потом вот так получилось

 
Будет дешеветь в долгосроке. Локально откат до 60 минимум. Инфляция по рублю больше, чем по доллару. Соответственно он будет дешеветь.
И процентная ставка по рублю выше, что подстегивает инфляцию, вопреки общепринятому мнению.
 
Sergey Vradiy:

Однако, не всё так гладко. 

По данным за конец 2014-начало 2016 А. Мовчан получил уравнение линейной регрессии, согласно которому при нынешних ценах на нефть курс USDRUB должен был быть примерно 48. Но он что-то слишком далёк от этого. И, между прочим, это уравнение было получено в самый тяжёлый для рубля период, когда банки играли строго против рубля, выводя активы в валюту. Если сделать поправку на элемент ажиотажа и спекуляции, равновесный курс должен быть ещё ниже, примерно рублей 40-42 за доллар. Помните, у нас в 2009 году при нефти 30$ курс был 34 рубля за доллар? Но с тех пор увеличился денежный агрегат, поэтому к тому курсу возврата уже не будет. Но на данный момент 40-42 рубля за доллар - курс, соответствующий уравнению А. Мовчана с поправкой на тогдашний ажиотаж, который теперь не наблюдается. Так почему же реально рубль намного дешевле? Да потому что тот пузырь ОФЗ, который надували в прошлом и в первой половине этого года, сдувается. Нерезиденты выходят из облиг. На этом фоне Минфин скупает доллары. И банки уже закладывают риски заморозки долларовых транзакций в ноябре. Как? Да просто: закрываются их корсчета в американских банках и всё. И всё это при нефти дороже 70$. Ну а если она будете дешеветь (а она таки будет), рубль полетит в пропасть. Добавляем сюда блокировку транзакций и селяви, получайте выше 100 рублей за доллар. Кажется, вы намекали на ключевую ставку? Керри-трейд? Забудьте: это будет запрещено новым пакетом санкций.

На мой взгляд, очень неправильно аппроксимировать рынок в какой-то период и затем экстраполировать результат на другой, не учитывая окружающую фундаментальную картину. В конце 14-го базовая ставка в России была 17% и даже простые физики в банках бились чтобы положить рубли на депо на полгода, что уж говорить про фин. акул, и наших и импортных. Собственно оттуда и растет тот огромный объем нынешних офз-шек, который сейчас понемногу сбрасывают неризиденты. Кроме того я вначале написал, если вы не обратили внимания, что  "если бы не санкции рубль болтался бы где то чуть выше 50", что не намного выше 48.

  Другими словами, на мой взгляд, с текущими ценами на нефть, рубль и так уже очень сильно перепродан. А судя по всему до конца года нефть могут затащить куда-то под 90, поэтому я думаю что до конца года рубль будет в коридоре 62-72.

Если нефть обвалится скажем в диапазон 30-40, а это вполне может случится где нибудь в середине 19-го, из-за:

а) ускорения инфляции в США и как следствия резкого изменения ожиданий темпов роста там базовой ставки;

б) начала ужесточения в ЕС;

в) ослабления китайцев контроля за юанем из-за сжатия кредитной базы в мире в следствии а) и б)

Но даже при ценах 30-40 за бочку, рубль вряд ли ослабеет выше 90, все это конечно имхо.
   

 

"Ну, а мы лоханулись по полной с тобой.

Ничего не купили опять.

Еще вспомнится нам океанский прибой,

Доллар вспомнится по тридцать пять." :)

 
Konstantin Nikitin:

Ну вообще-то реальность на данный момент такова, что в долларах ЗВР находиться на минимальном уровне, а вот в золоте в этом году довольно внушительно подрос. Так что говорить о закупке зеленого ни к чему. Не зря его скидывали с начала года и сейчас эта доля состовляет менее 20 ярдов.

Золотые слитки стандарта Loco London (400 унций, 99,5%, хранятся в Лондонском хранилище глубоко под землёй) - единственный вид ликвидного золота в мире. Но слитки не должны покидать лондонское хранилище. Сделки совершаются без поставки металла. Всё прочее золото абсолютно не ликвидно. Утверждаю как человек, очень глубоко копавший эту тему.

 
sibirqk:

На мой взгляд, очень неправильно аппроксимировать рынок в какой-то период и затем экстраполировать результат на другой, не учитывая окружающую фундаментальную картину. В конце 14-го базовая ставка в России была 17% и даже простые физики в банках бились чтобы положить рубли на депо на полгода, что уж говорить про фин. акул, и наших и импортных. Собственно оттуда и растет тот огромный объем нынешних офз-шек, который сейчас понемногу сбрасывают неризиденты. Кроме того я вначале написал, если вы не обратили внимания, что  "если бы не санкции рубль болтался бы где то чуть выше 50", что не намного выше 48.

  Другими словами, на мой взгляд, с текущими ценами на нефть, рубль и так уже очень сильно перепродан. А судя по всему до конца года нефть могут затащить куда-то под 90, поэтому я думаю что до конца года рубль будет в коридоре 62-72.

Если нефть обвалится скажем в диапазон 30-40, а это вполне может случится где нибудь в середине 19-го, из-за:

а) ускорения инфляции в США и как следствия резкого изменения ожиданий темпов роста там базовой ставки;

б) начала ужесточения в ЕС;

в) ослабления китайцев контроля за юанем из-за сжатия кредитной базы в мире в следствии а) и б)

Но даже при ценах 30-40 за бочку, рубль вряд ли ослабеет выше 90, все это конечно имхо.
   

Обвал нефти гораздо более вероятен благодаря назревающей войне таможенных тарифов. Вначале это приведёт к коллапсу на рынках, затем к кризису перепроизводства, затем снизится спрос на нефть. И это намного более сильный фактор, чем локальные конфликты и ключевые ставки.

 
Sergey Vradiy:

Золотые слитки стандарта Loco London (400 унций, 99,5%, хранятся в Лондонском хранилище глубоко под землёй) - единственный вид ликвидного золота в мире. Но слитки не должны покидать лондонское хранилище. Сделки совершаются без поставки металла. Всё прочее золото абсолютно не ликвидно. Утверждаю как человек, очень глубоко копавший эту тему.

Это если вкладываться в не него на краткосрок зарабатывая на разнице в цене. ЦБ закупая его в ЗВР, могут хранить его его в своих хранилищах или еще где. Это долгосрочные вложения которые могут почти ни когда не продаться.
Малость другая тема...

Sergey Vradiy:

Обвал нефти гораздо более вероятен благодаря назревающей войне таможенных тарифов. Вначале это приведёт к коллапсу на рынках, затем к кризису перепроизводства, затем снизится спрос на нефть. И это намного более сильный фактор, чем локальные конфликты и ключевые ставки.

Тут то-же все будет зависит от того кому и когда штаты будут раскидывать санкции из своей корзинки, и как будут повышать тарифы. Скорее всего в ближайшее время они начнут возню с Ираном, а это по любому повлияет на цену нефти в сторону ее взлета. И скорее всего это не за горами. Штатам самим выгодна дорогая нефть, т.к. у них довольно дорогая рентабельность. Хотя может последовать ответная реакция в виде увлечения добычи ведущими игроками, чтоб удержать цену на грани штатовской рентабельности. И этим обломать жирную хитрую морду.
Так что не все так уж однозначно. Бум посмотреть, как говориться.
 
 
khorosh:

вы наверно молоды, и не помните доллар по 5800-6000 рублей

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