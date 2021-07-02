Будет ли рубль и дальше дешеветь по отношению к другим валютам и какие ваши прогнозы на USDRUB 2019 год? Интересно ваше мнение!
- Курс рубля. Интересно Ваше мнение?...
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Рубль последнее время падает по отношению к остальным валютам и по прогнозам разных экспертов он будет падать еще ниже. Что думаете продолжится ли падение в 2019 и какие ждать курсы доллар/рубль 80,100,120 . . .? Интересно ваше мнение.
Рубль последнее время падает по отношению к остальным валютам и по прогнозам разных экспертов он будет падать еще ниже. Что думаете продолжится ли падение в 2019 и какие ждать курсы доллар/рубль 80,100,120 . . .? Интересно ваше мнение.
Пока чисто технически у меня прорисовывается район 90. По всей видимости, это далеко не предел. На данный момент факторы ослабления рубля не связаны с внешнеторговым сальдо: в основном это закупки Минфина и распродажи ОФЗ. Но вот когда наступит время основных санкций, под удар может попасть внешняя торговля. К тому же, нет никаких гарантий, что нынешние цены на нефть продержатся долго. Доводов в пользу снижения достаточно много. Урожай зерновых в этом году примерно на 30% хуже прошлогоднего и есть основания считать, что экспорт резко сократится, что тоже повлияет на приток валюты.
Для рубля, главный фактор - цена бочки. В бюджете заложена - 40$, сейчас почти в двойку выше. Бочка в рублях - больше 5000, тогда как для бюджета 3000 - более чем комфортно. Инфляция невысокая, базовые процентные ставки высокие, если бы не санкции рубль болтался бы где то чуть выше 50.
Для того чтоб бакс поднялся выше 75 рублей, надо чтоб нефть грохнулась хотя бы в район 50+, а для этого сейчас пока не видно никаких причин, скорее наоборот кажется что нефть собралась выше 80. Соответственно и рубль если чуть выше 70 поднимется, то очень ненадолго несмотря ни на какие санкции, если конечно нефть не упадет.
Для рубля, главный фактор - цена бочки. В бюджете заложена - 40$, сейчас почти в двойку выше. Бочка в рублях - больше 5000, тогда как для бюджета 3000 - более чем комфортно. Инфляция невысокая, базовые процентные ставки высокие, если бы не санкции рубль болтался бы где то чуть выше 50.
Для того чтоб бакс поднялся выше 75 рублей, надо чтоб нефть грохнулась хотя бы в район 50+, а для этого сейчас пока не видно никаких причин, скорее наоборот кажется что нефть собралась выше 80. Соответственно и рубль если чуть выше 70 поднимется, то очень ненадолго несмотря ни на какие санкции, если конечно нефть не упадет.
Однако, не всё так гладко.
По данным за конец 2014-начало 2016 А. Мовчан получил уравнение линейной регрессии, согласно которому при нынешних ценах на нефть курс USDRUB должен был быть примерно 48. Но он что-то слишком далёк от этого. И, между прочим, это уравнение было получено в самый тяжёлый для рубля период, когда банки играли строго против рубля, выводя активы в валюту. Если сделать поправку на элемент ажиотажа и спекуляции, равновесный курс должен быть ещё ниже, примерно рублей 40-42 за доллар. Помните, у нас в 2009 году при нефти 30$ курс был 34 рубля за доллар? Но с тех пор увеличился денежный агрегат, поэтому к тому курсу возврата уже не будет. Но на данный момент 40-42 рубля за доллар - курс, соответствующий уравнению А. Мовчана с поправкой на тогдашний ажиотаж, который теперь не наблюдается. Так почему же реально рубль намного дешевле? Да потому что тот пузырь ОФЗ, который надували в прошлом и в первой половине этого года, сдувается. Нерезиденты выходят из облиг. На этом фоне Минфин скупает доллары. И банки уже закладывают риски заморозки долларовых транзакций в ноябре. Как? Да просто: закрываются их корсчета в американских банках и всё. И всё это при нефти дороже 70$. Ну а если она будете дешеветь (а она таки будет), рубль полетит в пропасть. Добавляем сюда блокировку транзакций и селяви, получайте выше 100 рублей за доллар. Кажется, вы намекали на ключевую ставку? Керри-трейд? Забудьте: это будет запрещено новым пакетом санкций.
Будет ли рубль и дальше дешеветь?
А куда ему деваться, рубль никогда не дорожал.
Лучше держаться тренда,
и какие ждать курсы
не надо их ждать, они сами приходят внезапно )
Однако, не всё так гладко.
По данным за конец 2014-начало 2016 А. Мовчан получил уравнение линейной регрессии, согласно которому при нынешних ценах на нефть курс USDRUB должен был быть примерно 48. Но он что-то слишком далёк от этого. И, между прочим, это уравнение было получено в самый тяжёлый для рубля период, когда банки играли строго против рубля, выводя активы в валюту. Если сделать поправку на элемент ажиотажа и спекуляции, равновесный курс должен быть ещё ниже, примерно рублей 40-42 за доллар. Помните, у нас в 2009 году при нефти 30$ курс был 34 рубля за доллар? Но с тех пор увеличился денежный агрегат, поэтому к тому курсу возврата уже не будет. Но на данный момент 40-42 рубля за доллар - курс, соответствующий уравнению А. Мовчана с поправкой на тогдашний ажиотаж, который теперь не наблюдается. Так почему же реально рубль намного дешевле? Да потому что тот пузырь ОФЗ, который надували в прошлом и в первой половине этого года, сдувается. Нерезиденты выходят из облиг. На этом фоне Минфин скупает доллары. И банки уже закладывают риски заморозки долларовых транзакций в ноябре. Как? Да просто: закрываются их корсчета в американских банках и всё. И всё это при нефти дороже 70$. Ну а если она будете дешеветь (а она таки будет), рубль полетит в пропасть. Добавляем сюда блокировку транзакций и селяви, получайте выше 100 рублей за доллар. Кажется, вы намекали на ключевую ставку? Керри-трейд? Забудьте: это будет запрещено новым пакетом санкций.
Согласен.
Скажу более - сейчас все предпосылки для сокращения потребления нефти в мире. Данный, вот уже 2.5 года, рост нефти воспринимаю, как то, что Америка хеджируется на многолетнее сильное падение нефти до уровня 20 и даже ниже.
У них эта возможность есть, в России нет. В России сейчас только одна возможность - закупать доллары, что сейчас ЦБ и делает.
В этом плане доверяю мнению Владимира Левченко. В этом году большая вероятность, что увидим рубль 140 за бакс.
Согласен.
Скажу более - сейчас все предпосылки для сокращения потребления нефти в мире. Данный, вот уже 2.5 года, рост нефти воспринимаю, как то, что Америка хеджируется на многолетнее сильное падение нефти до уровня 20 и даже ниже.
У них эта возможность есть, в России нет. В России сейчас только одна возможность - закупать доллары, что сейчас ЦБ и делает.
В этом плане доверяю мнению Владимира Левченко. В этом году большая вероятность, что увидим рубль 140 за бакс.
Все понятно что это за оналитег
Все понятно что это за оналитег
Ждём от Вас аргументации. Пока её нет.
Согласен.
Скажу более - сейчас все предпосылки для сокращения потребления нефти в мире. Данный, вот уже 2.5 года, рост нефти воспринимаю, как то, что Америка хеджируется на многолетнее сильное падение нефти до уровня 20 и даже ниже.
У них эта возможность есть, в России нет. В России сейчас только одна возможность - закупать доллары, что сейчас ЦБ и делает.
В этом плане доверяю мнению Владимира Левченко. В этом году большая вероятность, что увидим рубль 140 за бакс.
Ну вообще-то реальность на данный момент такова, что в долларах ЗВР находиться на минимальном уровне, а вот в золоте в этом году довольно внушительно подрос. Так что говорить о закупке зеленого ни к чему. Не зря его скидывали с начала года и сейчас эта доля состовляет менее 20 ярдов.
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