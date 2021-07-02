Будет ли рубль и дальше дешеветь по отношению к другим валютам и какие ваши прогнозы на USDRUB 2019 год? Интересно ваше мнение! - страница 3
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вы наверно молоды, и не помните доллар по 5800-6000 рублей
вы наверно молоды, и не помните доллар по 5800-6000 рублей
Если считать, что 75 лет это молодость, то да.) Я всё прекрасно помню, просто тогда был другой масштаб цен, к тому же шутка должна лишь вызывать улыбку, а попытка опровергнуть её с привлечением математики свидетельствует об отсутствии чувства юмора.)
Если считать, что 75 лет это молодость, то да.) Я всё прекрасно помню, просто тогда был другой масштаб цен, к тому же шутка должна лишь вызывать улыбку, а попытка опровергнуть её с привлечением математики свидетельствует об отсутствии чувства юмора.)
:)
таки да, я помню эту "шутку" (про смерть доллара) - на моей памяти, уже лет 30 так "шутят")
:)
таки да, я помню эту "шутку" (про смерть доллара) - на моей памяти, уже лет 30 так "шутят")
А что нам остаётся? Юмор нас спасал и во время войны.)
в начале месяца смотрел Потапенко по ютуб, помнится он сказал, что то что госдолг минимальный за всю историю, ничего еще не значит, с его слов госдолг перетек в госкомпании, у которых долг составляет 1,5 ВВП
вы наверно молоды, и не помните доллар по 5800-6000 рублей
Отчего же? Отлично помню. И ставку центробанка в 210% годовых тоже.
Новая стабильность: 67,5 - 68 руб. за доллар
Уже 17 августа, всего неделю спустя после "обвала" рубля, ЦБ России возобновил закупки валюты. До этого и руководители Центрального банка, и министры выступили с заявлениями, что для финансовой стабильности угроз нет, а при необходимости будет использован имеющийся инструментарий; пока же такой необходимости нет, а "повышенная волатильность курса рубля" является естественной.
Среди причин "волатильности" назывались угрозы новые потенциальные санкции США, но затем стали упоминать и выплаты больших дивидендов российскими компаниями, и нестабильность на развивающихся финансовых рынках, в частности, турецком.
Действительно, на ситуацию можно взглянуть и под таким углом: ничего существенного не произошло; рубль в валютном эквиваленте подешевел всего на 6%, но в этом можно даже увидеть и плюсы: правительству легче будет исполнять финансовые обязательства; снова нашлась область стабильности, относительно которой происходят колебания, только теперь это уже не 63,5, а 67,5 - 68 руб. за доллар.
Но произошедшие события, возможно, пролили свет на перспективы, которые ожидают отечественную валюту.
Во-первых, многие эксперты стали говорить о новом "справедливом курсе рубля", верхняя граница которого пролегает около 70 руб. за доллар.
Во-вторых, практически все из аналитиков предсказывают рублю в среднесрочной перспективе дальнейшее снижение, объясняя его разными причинами: и "геополитической премией", и макроэкономическим положением в стране, которое, оказывается, не всем нравится.
Так, аналитики Danske Bank, обычно оценивающие перспективы российской валюты с наибольшим позитивом, прогнозируют к лету 2019 доллар по 75 руб.
Насколько снижение будет плавным, конечно, зависит от того, что будет на рынке нефти, и насколько жесткими будут новые санкции.