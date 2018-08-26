Максисальная длина названия символа на FOREX - страница 5
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Если есть позиция, то все данные можно получить, при закрытии чарта, а отложенные ордера по этому символу просто "прибить".
Для чего получить? Серьезный минус Вашего варианта именно в том, что идет привязка к хэндлу чарта.
Лучше, пока, никто не придумал (для открытия нескольких советников на одном и том же символе)
Можно отвязаться от хэндла, но тогда надо к чему-то другому привязываться. Например, к входным параметрам советника + путь к нему. Однако, и у такого решения есть свой минус.
На Roboforex AUDNZD работает
Так а что делать, если советник отрубили, закрыв чарт в момент, когда есть его позиции/ордера?
Не совсем понял, почему нечто подобное не прокатило для Forex
Потому что не понятно, что ставить сначала
У EURUSD - base - EUR, а у AUDNZD - base NZD
Есть способ сохранить магик в глобальную переменную ТЕРМИНАЛА, тогда вообще ничего не потеряется
Щас напишу
Есть способ сохранить магик в глобальную переменную ТЕРМИНАЛА, тогда вообще ничего не потеряется
Щас напишу
При аварийном завершении она убивается.
Потому что не понятно, что ставить сначала
У EURUSD - base - EUR, а у AUDNZD - base NZD
Так всегда
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Максисальная длина названия символа на FOREX
fxsaber, 2018.08.25 14:12
Вы придумываете велосипед под названием "не универсальная хэш-функция". Вот простой вариант, с таким же функционалом, как Ваш
Так всегда
Вы придумываете велосипед под названием "не универсальная хэш-функция". Вот простой вариант, с таким же функционалом, как Ваш
Два последних байта зарезервированы для дополнительных магиков на этом чарте
Но про CRC я забыл, что она есть в MQL :) спасибо
Тогда вообще не будет никаких проблем.
fxsaber: спасибо
При аварийном завершении она убивается.
Глобальные переменные терминала для того и созданы, чтобы не "убивались"
Так всегда
Вы придумываете велосипед под названием "не универсальная хэш-функция". Вот простой вариант, с таким же функционалом, как Ваш
Ваш вариант не подойдёт, потому что на одном и том же символе можно запустить тот же советник