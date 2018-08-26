Максисальная длина названия символа на FOREX - страница 6
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Ваш вариант не подойдёт, потому что на одном и том же символе можно запустить тот же советник
Запустите скрипт, что выше, на разных чартах одного и того же символа.
Запустите скрипт, что выше, на разных чартах одного и того же символа.
Понятно, но зачем брать путь, если есть ChatrID ?
Понятно, но зачем брать путь, если есть ChatrID ?
Чтобы можно было на этом чарте запустить другой советник за вместо предыдущего.
Чтобы можно было на этом чарте запустить другой советник за вместо предыдущего.
Если мы убрали советник сами, то и магик уже не нужен
Если мы убрали советник сами, то и магик уже не нужен
Если советник анализирует историю торгов - нужен.
Если советник анализирует историю торгов - нужен.
А-а, ну да ФОРЕКС
А-а, ну да ФОРЕКС
Не зависит от типа рынка.
Например, если советник схватил сильный убыток, то не торгуем сутки. Такое не редко встречается.
Не зависит от типа рынка.
Например, если советник схватил сильный убыток, то не торгуем сутки. Такое не редко встречается.
Зависит.
На ФОРТС один символ - одна позиция и без разницы какой советник открывал-закрывал позицию
Для ФОРЕКС сделал, как Вы сказали (невозможно иметь дополнительные магики по советнику), а для ФОРТС по своему
Удалились Глобальные переменные терминала
Добавлено
Для ФОРТС два младшие байта позволяют (65535) каждому новому ордеру присваивать свой магик, искать ордер быстро и просто и
всё понятно. Если бы была переменная магик 16 байт (а не 8), то вообще бы небыло никаких проблем.
На ФОРТС, при отправке ордера Магик не требуется, следовательно это пероеменная самой платформы.
Так почему бы её не сделать 16 байт?
Зависит.
На ФОРТС один символ - одна позиция и без разницы какой советник открывал-закрывал позицию
Для ФОРЕКС сделал, как Вы сказали (невозможно иметь дополнительные магики по советнику), а для ФОРТС по своему
Боюсь не согласиться с Вами по теме ФОРТС. При анализе истории позиции не имеют значения позиции. Анализ происходит по ордерам/сделкам. А там вычислить индивидуальный вклад каждого советника в общий результат возможно.
Боюсь не согласиться с Вами по теме ФОРТС. При анализе истории позиции не имеют значения. Анализ происходит по ордерам/сделкам. А там вычислить индивидуальный вклад каждого советника в общий результат возможно.
У меня ни разу не возникало потребности выяснить какой советник сколько наторговал.
Каждый советник имеет свой процент риска и прибыли - вот что интересует.
Это Вы, ФОРЕКСники, всё время озабочены какими-то магическими подсчётами.
99% ищут "Грааль", которого НЕТ и быть НЕ МОЖЕТ, а 1% совсем новички, которые смотрят в рот бывалым сливаторам.