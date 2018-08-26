Максисальная длина названия символа на FOREX
Если можно, пример названия.
вот такой есть
вот такой есть
Если можно, то напишите (плохо видно)
Если можно, то напишите (плохо видно)
.AUDCHFnosp
Т.е бывают инструменты, которые начинаются с "."?
А во всех ли инструментах в названии символа 6 букв (н-р EURUSD)?
Каждая валюта имеет свой трехзначный код, где первые две буквы означают страну, а последняя третья буква – название самой валюты (dollar — D, franc — F, pound — P).
Регламентируется такой порядок трехзначного обозначения валют специальным стандартом ISO 4217. Международная организация по стандартизации в 1978 году рекомендовала всем странам использовать трехбуквенные и трехзначные коды валют.
Каждая валюта имеет свой трехзначный код, где первые две буквы означают страну, а последняя третья буква – название самой валюты (dollar — D, franc — F, pound — P).
Регламентируется такой порядок трехзначного обозначения валют специальным стандартом ISO 4217. Международная организация по стандартизации в 1978 году рекомендовала всем странам использовать трехбуквенные и трехзначные коды валют.
Спасибо.
Но я, практически, совсем не знаю о ФОРЕКС, но пишу подключаемый файл для ФОРТС и ФОРЕКС,
мне нужно точно знать:
1. Всегда ли пара состоит (включает) из 6 символов?
2. Сколько символов может быть перед обозначением пары? И какие?
Спасибо.
Но я, практически, совсем не знаю о ФОРЕКС, но пишу подключаемый файл для ФОРТС и ФОРЕКС,
мне нежно точно знать:
1. Всегда ли пара состоит из 6 символов?
2. Сколько символов может быть перед обозначением пары? И какие?
в написании может быть приставка ecn к 6 символам пары..
открой разные демо у альпари там увидишь EURUSD_i символ
в написании может быть приставка ecn к 6 символам пары..
открой разные демо у альпари там увидишь EURUSD_i символ
Печально
Точка, а теперь ешё ecn
Могут ли быть другие приставки?
string GetForexName(const string a_str) { //??????? Из любого названия пары функция должна возвращать ТОЛЬКО саму пару (н-р EURUSD) return(""); }
У меня есть органичение - 6 символов
Печально
Точка, а теперь ешё ecn
Могут ли быть другие приставки?
у меня в инпуте прописаны для 10 пар к каждой свои условия стопа, индикатора и т.д. значения, т.е. пользователь может в строке символа в свойствах задать свои названия символов и сохранить сет для работы
точно не знаю, похоже на усмотрение ДЦ
у меня в инпуте прописаны для 10 пар к каждой свои условия стопа, индикатора и т.д. значения, т.е. пользователь может в строке символа в свойствах задать свои названия символов и сохранить сет для работы
Спасибо, но мне нужно получить только "голое" название пары (6 символов).
Может быть у кого-то есть готовое решение?
Добавлено
Просто не понятно как анализировать символ, если у него перед самой парой может быть что угодно :(
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