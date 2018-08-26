Максисальная длина названия символа на FOREX

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Если можно, пример названия.
 
prostotrader:
Если можно, пример названия.

вот такой есть


 
Vitaly Muzichenko:

вот такой есть


Если можно, то напишите (плохо видно)

 
prostotrader:

Если можно, то напишите (плохо видно)

.AUDCHFnosp

 
Vitaly Muzichenko:

.AUDCHFnosp

Т.е бывают инструменты, которые начинаются с "."?

А во всех ли инструментах в названии символа 6 букв (н-р EURUSD)?

 
prostotrader:

Т.е бывают инструменты, которые начинаются с "."?

А во всех ли инструментах в названии символа 6 букв (н-р EURUSD)?

Каждая валюта имеет свой трехзначный код, где первые две буквы означают страну, а последняя третья буква – название самой валюты (dollar — D, franc — F, pound — P).

Регламентируется такой порядок трехзначного обозначения валют специальным стандартом ISO 4217. Международная организация по стандартизации в 1978 году рекомендовала всем странам использовать трехбуквенные и трехзначные коды валют.

 
Fast528:

Каждая валюта имеет свой трехзначный код, где первые две буквы означают страну, а последняя третья буква – название самой валюты (dollar — D, franc — F, pound — P).

Регламентируется такой порядок трехзначного обозначения валют специальным стандартом ISO 4217. Международная организация по стандартизации в 1978 году рекомендовала всем странам использовать трехбуквенные и трехзначные коды валют.

Спасибо.

Но я, практически, совсем не знаю о ФОРЕКС, но пишу подключаемый файл для ФОРТС и ФОРЕКС,

мне нужно точно знать:

1. Всегда ли пара состоит (включает) из 6 символов?

2. Сколько символов может быть перед обозначением пары? И какие?

 
prostotrader:

Спасибо.

Но я, практически, совсем не знаю о ФОРЕКС, но пишу подключаемый файл для ФОРТС и ФОРЕКС,

мне нежно точно знать:

1. Всегда ли пара состоит из 6 символов?

2. Сколько символов может быть перед обозначением пары? И какие?

в написании может быть приставка ecn к 6 символам пары..

открой разные демо у альпари там увидишь EURUSD_i символ

 
Fast528:

в написании может быть приставка ecn к 6 символам пары..

открой разные демо у альпари там увидишь EURUSD_i символ

Печально

Точка, а теперь ешё ecn

Могут ли быть другие приставки?

string GetForexName(const string a_str)
{
  //??????? Из любого названия пары функция должна возвращать ТОЛЬКО саму пару (н-р EURUSD)
  return("");
}

У меня есть органичение - 6 символов

 
prostotrader:

Печально

Точка, а теперь ешё ecn

Могут ли быть другие приставки?

EURUSD.m

 похоже на усмотрение ДЦ

у меня в инпуте прописаны для 10 пар к каждой свои условия стопа, индикатора и т.д. значения, т.е. пользователь может в строке символа в свойствах задать свои названия символов и сохранить сет для работы

 
Fast528:

точно не знаю, похоже на усмотрение ДЦ

у меня в инпуте прописаны для 10 пар к каждой свои условия стопа, индикатора и т.д. значения, т.е. пользователь может в строке символа в свойствах задать свои названия символов и сохранить сет для работы

Спасибо, но мне нужно получить только "голое" название пары (6 символов).

Может быть у кого-то есть готовое решение?

Добавлено

Просто не понятно как анализировать символ, если у него перед самой парой может быть что угодно :(

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