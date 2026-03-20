Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 115
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Регкоды:
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Account: 2599118
Magic: 543050
RegCode: 3340471817
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Account: 2599118
Magic: 442420
RegCode: 2065403403
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Account: 2599118
Magic: 142042
RegCode: 2635829014
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Account: 2599118
Magic: 640150
RegCode: 68915037
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Account: 2599118
Magic: 642952
RegCode: 2182843955
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С тебя - бесплатный сигнал.
Нет, зачем личку. Вся информация - народу.
Регкоды:
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Account: 2599118
Magic: 543050
RegCode: 3340471817
-----------------------------------
Account: 2599118
Magic: 442420
RegCode: 2065403403
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Account: 2599118
Magic: 142042
RegCode: 2635829014
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Account: 2599118
Magic: 640150
RegCode: 68915037
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Account: 2599118
Magic: 642952
RegCode: 2182843955
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С тебя - бесплатный сигнал.
642952 - не хочет. Остальные вроде нормально встали...
остальные - вроде гуд:
в общем такие сообщения - ТФ-мы не переключал после установки экспа:
642952 - не хочет. Остальные вроде нормально встали...
Ты на реале их запускаешь ?
Там у меня стоит ограничение, что билд должен хотя бы немного поработать на демо.
Перезапусти. Уже должно заработать.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
А вы анализировали связь количества параметров оптимизации и продолжительнось устойчивой работы тс?
Нет.
Во-первых, сложно определиться, что такое "параметр". Скажем, период ЕМА - это явно параметр. А таймфрейм ? А ограничение по времени ?
Во-вторых, и в самом деле, если слишком много параметров - то мы получим ТС, которая идеально работает на истории, и совершенно не работает в реале.
Поэтому, скорее всего, есть оптимальное значение числа параметров. Читал, что это число - 3. А если быть точным, то 2.8... (основание натуральных логарифмов).
Ты на реале их запускаешь ?
Там у меня стоит ограничение, что билд должен хотя бы немного поработать на демо.
Перезапусти. Уже должно заработать.
Я делаю оценки примерно так.
Пусть число параметров два:
1.период ема от 10 до 100 с шагом 10;
2. булевый - использовать ограничение такоето или нет.
в этом случае число вариантов параметров будет N = 10*10*2 = 200.
Чем больше число N, тем более вероятна подгонка.
Выполнили оптимизацию двух торговых систем с примерно одинаковыми числом сделок, у одной N = 200, у другой N = 1000. Вероятность подгонки больше, и следовательно, что она будет менее устойчива на форварде - у второй системы.
Плюс еще нужно оценивать диапазоны параметров, при которых система на бэктесте дает положительные результаты.
Например, две системы с одинаковыми N. Одна на бэктесте дала в 50% положительный результат, другая в 30%, следовательно первая - более устойчива.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
20 лучших по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Эксперимент не удался. Получил сообщение от модератора Сигналов:
2019.06.10 21:00