Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 115

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Georgiy Merts:

Нет, зачем личку. Вся информация - народу.

Регкоды:

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Account: 2599118
Magic: 543050

RegCode: 3340471817

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Account: 2599118
Magic: 442420

RegCode: 2065403403

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Account: 2599118
Magic: 142042

RegCode: 2635829014

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Account: 2599118
Magic: 640150

RegCode: 68915037

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Account: 2599118
Magic: 642952

RegCode: 2182843955

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С тебя - бесплатный сигнал.

Спсб. Займусь...
 
Georgiy Merts:

Нет, зачем личку. Вся информация - народу.

Регкоды:

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 543050

RegCode: 3340471817

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 442420

RegCode: 2065403403

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 142042

RegCode: 2635829014

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 640150

RegCode: 68915037

-----------------------------------

Account: 2599118
Magic: 642952

RegCode: 2182843955

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С тебя - бесплатный сигнал.

642952 - не хочет. Остальные вроде нормально встали...

остальные - вроде гуд:



в общем такие сообщения - ТФ-мы не переключал после установки экспа:


 
Roman Shiredchenko:


642952 - не хочет. Остальные вроде нормально встали...

Ты на реале их запускаешь ? 

Там у меня стоит ограничение, что билд должен хотя бы немного поработать на демо.

Перезапусти. Уже должно заработать.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:


Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 
А вы анализировали связь количества параметров оптимизации и продолжительнось устойчивой работы тс?
 
Aleksey Sergan:
А вы анализировали связь количества параметров оптимизации и продолжительнось устойчивой работы тс?

Нет.

Во-первых, сложно определиться, что такое "параметр". Скажем, период ЕМА - это явно параметр. А таймфрейм ? А ограничение по времени ?

Во-вторых, и в самом деле, если слишком много параметров - то мы получим ТС, которая идеально работает на истории, и совершенно не работает в реале.

Поэтому, скорее всего, есть оптимальное значение числа параметров. Читал, что это число - 3.  А если быть точным, то 2.8... (основание натуральных логарифмов).  

 
Georgiy Merts:

Ты на реале их запускаешь ? 

Там у меня стоит ограничение, что билд должен хотя бы немного поработать на демо.

Перезапусти. Уже должно заработать.

Да. На микро. ОК.
 

Я делаю оценки примерно так.

Пусть число параметров два:

1.период ема от 10 до 100 с шагом 10;

2. булевый - использовать ограничение такоето или нет.

в этом случае число вариантов параметров  будет N = 10*10*2 = 200.

Чем больше число N, тем более вероятна подгонка.

Выполнили оптимизацию двух торговых систем с примерно одинаковыми числом сделок, у одной N = 200, у другой N = 1000. Вероятность подгонки больше, и следовательно, что она будет менее устойчива на форварде - у второй системы. 

Плюс еще нужно оценивать диапазоны параметров, при которых система на бэктесте дает положительные результаты.

Например, две системы с одинаковыми N. Одна на бэктесте дала в 50% положительный результат, другая в 30%, следовательно первая - более устойчива.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

20 лучших по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 

Эксперимент не удался. Получил сообщение от модератора Сигналов: 

2019.06.10 21:00

Состояние торговли: cигнал будет помещен в архив по причине продолжительного отсутствия торговой активности
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