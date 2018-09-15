Исчез раздел "Сервисдеск" - страница 19

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Alexey Volchanskiy:

Дальнейший шаг - банить неугодных. Лично меня за последний призыв к правде забанили. 

А-а-а, прочитал тут наших уважаемых форумчан. Мне вроде тоже впаяли 10 лет расстрела. Но Волчанского плюшками не запугать! 

 
Alexey Volchanskiy:

А-а-а, прочитал тут наших уважаемых форумчан. Мне вроде тоже впаяли 10 лет расстрела. Но Волчанского плюшками не запугать! 

применяйте подход ООП -> множественно наследуйтесь и размножайтесь, затем через указатель валите в другой окоп-модуль через шаблонный метод шаблонного класса, тогда в баномете не хватит банов на вас )))

 
Alexey Volchanskiy:

Дальнейший шаг - банить неугодных. Лично меня за последний призыв к правде забанили. 

Твой призыв был не удалять ветки с политикой, флудом и явным неуважением к некоторым пользователям сообщества. Дело не в "неугодности", а в банальном неоднократном нарушении тобой правил реурса.

Правду свою озвучивай в соцсетях. А здесь, пожалуйста, приноси пользу техническому сообществу, либо просто не нарушай правил.

 
и так!, я еще пока не придумал
 
Alexey Volchanskiy:

Дальнейший шаг - банить неугодных. Лично меня за последний призыв к правде забанили. 

Какой правде?
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исчез раздел "Сервисдеск"

MetaQuotes Software Corp., 2018.08.09 15:28

Создавайте отдельные темы с полновесным описанием, пожалуйста. Не надо все добавлять в одну тему.

В первую очередь привлекайте других участников форума для разбора ситуации.

Старайтесь максимально полно описать проблему, приложить журналы, скриншоты, примеры кода и тд. Главное, чтобы не было игры в пинг-понг, когда только на 5-10 шаге вопросов/ответов собирается достаточный объем материалов для разбора ситуации и воспроизведения.

У любой технической проблемы должен быть ответ на вопрос "можно ли воспроизвести". Если ответа нет, значит велика вероятность неуспеха запроса.


К сожалению, мы больше не можем заниматься массовым и постоянно растущим объемом слабо квалифицированных запросов и откровенно обучающих вопросов.

Наши сотрудники - не учителя по трейдингу или программированию.


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исчез раздел "Сервисдеск"

Renat Fatkhullin, 2018.08.15 13:56

Вот как раз из-за количества людей, которые вдруг посчитали, что это сотрудники нашей компании должны тратить свое время на вопросы про все-все, мы и закрыли публичный сервисдеск. Сервисдеск превратился в сплошное безумие в мировом масштабе. Не забывайте, что у нас обслуживается весь мир, а не только русскоязычная часть.

На этом сайте огромный объем информации, доступный для поиска. Мы свою работу сделали, причем на 7 языках. Теперь дело каждого - потратить свое время на поиск ответов по своим вопросам.

Технические вопросы должны решаться на публичном форуме, чтобы каждое решение имело эффект плеча. Работа с техническими вопросами с плечом 1:1 в закрытом сервисдеске экономически невыгодно любой компании, у которой есть эффект масштаба (100-1000 клиентов - это не масштаб).


Сейчас мы кардинально меняем процессы обслуживания на сайте и автоматизируем все, что можно.

К сожалению, на время затормозилась часть старых процессов, обеспечиваемых ранее вручную.


Что автоматизируем и переделываем:

  1. Регистрацию продавцов
  2. Публикацию продуктов, включая апдейты. Уже разрешили автоматические обновления.
  3. Публикации в кодобейзе
  4. Арбитраж во фрилансе
  5. Улучшаем процессы по всему фронту и делаем их понятнее


Критикам:

  • чтобы понять реальность, надо уметь вставать на позицию каждой стороны(2-3 стороны как минимум), а не цементироваться на своей личной позиции
  • режимы "мне должны", "кто-то другой должен что-то там сделать", "это должно работать так" обычно ошибочны, если посмотреть на действительность сверху
  • всегда надо учитывать экономику процессов и эффект масштаба
  • раздача благ бесплатно не может продолжаться вечно. в IT сфере создан пир бесплатности, что привело к ошибке восприятия целого поколения "в сфере ХХХ все должно быть бесплатно"
  • слушайте объяснения - они правильные, разумные и обоснованные
  • у нас на руках статистика и большой опыт - мы знаем что делаем
  • у нас все хорошо, спасибо

 

Администрации- замените скриншоты в разделе сервисдеск, дабы у неопытных пользователей не возникало путаницы. На скринах в сервисдеске пример запроса не имеющего отношения к финансовым вопросам.

Сервисдеск

 

Добрый день!

Странно как-то сделано....так и не поняла как это должно работать: под каждый вопрос создавать новую тему (если да, как ее создавать) или задавать вопрос через "новый комментарий" (если да, в каком разделе форума) 

Итак, по существу:

Мне необходимо перенести рабочий терминал на новый ПК, в связи с этим возникло 2 вопроса:


1) как правильно перенести ключи,т.к. брокер предоставляет только один терминал в безвозмездное пользование.
2) возможно ли перенести метки сделанные на графиках в терминале мт5 на старом пк в новый пк (не в ручную:))
 
klavenok_1803:

Добрый день!

Странно как-то сделано....так и не поняла как это должно работать: под каждый вопрос создавать новую тему (если да, как ее создавать) или задавать вопрос через "новый комментарий" (если да, в каком разделе форума) 

Итак, по существу:

Мне необходимо перенести рабочий терминал на новый ПК, в связи с этим возникло 2 вопроса:


1) как правильно перенести ключи,т.к. брокер предоставляет только один терминал в безвозмездное пользование.
2) возможно ли перенести метки сделанные на графиках в терминале мт5 на старом пк в новый пк (не в ручную:))


Скажите, Вы такие вопросы задавали в СД? где должны решаться максимум это вопросы по ошибкам и сервису в целом? 


постараюсь ответить на Ваши вопросы:


1. новая тема создается кнопкой Новая тема


1. Брокер предоставляет доступ к счету. А терминалы бесплатны. 

2. Да. Для этого сохраните профиль в Вашем старом терминале и загрузите его в новом терминале


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