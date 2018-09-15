Исчез раздел "Сервисдеск" - страница 19
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Дальнейший шаг - банить неугодных. Лично меня за последний призыв к правде забанили.
А-а-а, прочитал тут наших уважаемых форумчан. Мне вроде тоже впаяли 10 лет расстрела. Но Волчанского плюшками не запугать!
А-а-а, прочитал тут наших уважаемых форумчан. Мне вроде тоже впаяли 10 лет расстрела. Но Волчанского плюшками не запугать!
применяйте подход ООП -> множественно наследуйтесь и размножайтесь, затем через указатель валите в другой окоп-модуль через шаблонный метод шаблонного класса, тогда в баномете не хватит банов на вас )))
Дальнейший шаг - банить неугодных. Лично меня за последний призыв к правде забанили.
Твой призыв был не удалять ветки с политикой, флудом и явным неуважением к некоторым пользователям сообщества. Дело не в "неугодности", а в банальном неоднократном нарушении тобой правил реурса.
Правду свою озвучивай в соцсетях. А здесь, пожалуйста, приноси пользу техническому сообществу, либо просто не нарушай правил.
Дальнейший шаг - банить неугодных. Лично меня за последний призыв к правде забанили.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Исчез раздел "Сервисдеск"
MetaQuotes Software Corp., 2018.08.09 15:28
Создавайте отдельные темы с полновесным описанием, пожалуйста. Не надо все добавлять в одну тему.
В первую очередь привлекайте других участников форума для разбора ситуации.
Старайтесь максимально полно описать проблему, приложить журналы, скриншоты, примеры кода и тд. Главное, чтобы не было игры в пинг-понг, когда только на 5-10 шаге вопросов/ответов собирается достаточный объем материалов для разбора ситуации и воспроизведения.
У любой технической проблемы должен быть ответ на вопрос "можно ли воспроизвести". Если ответа нет, значит велика вероятность неуспеха запроса.
К сожалению, мы больше не можем заниматься массовым и постоянно растущим объемом слабо квалифицированных запросов и откровенно обучающих вопросов.
Наши сотрудники - не учителя по трейдингу или программированию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Исчез раздел "Сервисдеск"
Renat Fatkhullin, 2018.08.15 13:56
Вот как раз из-за количества людей, которые вдруг посчитали, что это сотрудники нашей компании должны тратить свое время на вопросы про все-все, мы и закрыли публичный сервисдеск. Сервисдеск превратился в сплошное безумие в мировом масштабе. Не забывайте, что у нас обслуживается весь мир, а не только русскоязычная часть.
На этом сайте огромный объем информации, доступный для поиска. Мы свою работу сделали, причем на 7 языках. Теперь дело каждого - потратить свое время на поиск ответов по своим вопросам.
Технические вопросы должны решаться на публичном форуме, чтобы каждое решение имело эффект плеча. Работа с техническими вопросами с плечом 1:1 в закрытом сервисдеске экономически невыгодно любой компании, у которой есть эффект масштаба (100-1000 клиентов - это не масштаб).
Сейчас мы кардинально меняем процессы обслуживания на сайте и автоматизируем все, что можно.
К сожалению, на время затормозилась часть старых процессов, обеспечиваемых ранее вручную.
Что автоматизируем и переделываем:
Критикам:
Администрации- замените скриншоты в разделе сервисдеск, дабы у неопытных пользователей не возникало путаницы. На скринах в сервисдеске пример запроса не имеющего отношения к финансовым вопросам.
Добрый день!
Странно как-то сделано....так и не поняла как это должно работать: под каждый вопрос создавать новую тему (если да, как ее создавать) или задавать вопрос через "новый комментарий" (если да, в каком разделе форума)
Итак, по существу:
Мне необходимо перенести рабочий терминал на новый ПК, в связи с этим возникло 2 вопроса:
Добрый день!
Странно как-то сделано....так и не поняла как это должно работать: под каждый вопрос создавать новую тему (если да, как ее создавать) или задавать вопрос через "новый комментарий" (если да, в каком разделе форума)
Итак, по существу:
Мне необходимо перенести рабочий терминал на новый ПК, в связи с этим возникло 2 вопроса:
Скажите, Вы такие вопросы задавали в СД? где должны решаться максимум это вопросы по ошибкам и сервису в целом?
постараюсь ответить на Ваши вопросы:
1. новая тема создается кнопкой Новая тема
1. Брокер предоставляет доступ к счету. А терминалы бесплатны.
2. Да. Для этого сохраните профиль в Вашем старом терминале и загрузите его в новом терминале