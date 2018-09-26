Новый дизайн на странице сигнала - страница 2

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Anton Sidorchuk:

А что теперь стены нет? Лет 10 уже не был в контракте))

)
 

А мне нравится.

Но вот такие странности не очень:


 

Это они чтобы от пенсионной реформы отвлечь !

А по теме : При нажитии "копировать" выскакивает окно в котором недели считаются балансом, а количество трейдов неделями.

 
Anton Sidorchuk:

Это они чтобы от пенсионной реформы отвлечь !

А по теме : При нажитии "копировать" выскакивает окно в котором недели считаются балансом, а количество трейдов неделями.

Есть такое, сейчас так модно наверное ))

Ладно, будем помогать выявлять недоработки:


 
Sergey Basov:

Есть такое, сейчас так модно наверное ))

Это чтоб не расслаблялись

 
Я думаю, что все профиксят (всё что надо профиксить).
В англ части такая же ветка открыта ..
 
Konstantin Nikitin:

Что первое бросилось в глаза.

  1. Попробовал найти текущие средства, так этого и нашел. Единственный вариант от баланса отнять/прибавить плавающую прибыль. Может стоит добавить это в сплывающий блок
  2. Не совсем удобно с другими сигналами этого автора. С боку они были поудобней. Чем как сейчас пока не промотаешь страницу вниз не посмотришь.
Само собой не все заметил. Скорее всего кто-то найдет еще какие-то неудобства.

Старое было на много понятнее. 

 
Sergey Basov:

А мне нравится.

Но вот такие странности не очень:


Реальный демо счет

 
Ramiz Mavludov:

Старое было на много понятнее. 

Согласен. По этой причине не помешала бы кнопочка выбора оформления.

 
Konstantin Nikitin:

Согласен. По этой причине не помешала бы кнопочка выбора оформления.

Думаю, со временем привыкнем к нововведениям. Предлагаю добавить рейтинг сигнала на этой странице. Этот рейтинг есть на странице Мои сигналы, но, здесь, почему-то, не добавили.

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