Новый дизайн на странице сигнала - страница 2
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А что теперь стены нет? Лет 10 уже не был в контракте))
А мне нравится.
Но вот такие странности не очень:
Это они чтобы от пенсионной реформы отвлечь !
А по теме : При нажитии "копировать" выскакивает окно в котором недели считаются балансом, а количество трейдов неделями.
Это они чтобы от пенсионной реформы отвлечь !
А по теме : При нажитии "копировать" выскакивает окно в котором недели считаются балансом, а количество трейдов неделями.
Есть такое, сейчас так модно наверное ))
Ладно, будем помогать выявлять недоработки:
Есть такое, сейчас так модно наверное ))
Это чтоб не расслаблялись
В англ части такая же ветка открыта ..
Что первое бросилось в глаза.
Само собой не все заметил. Скорее всего кто-то найдет еще какие-то неудобства.
Старое было на много понятнее.
А мне нравится.
Но вот такие странности не очень:
Реальный демо счет)
Старое было на много понятнее.
Согласен. По этой причине не помешала бы кнопочка выбора оформления.
Согласен. По этой причине не помешала бы кнопочка выбора оформления.
Думаю, со временем привыкнем к нововведениям. Предлагаю добавить рейтинг сигнала на этой странице. Этот рейтинг есть на странице Мои сигналы, но, здесь, почему-то, не добавили.