Новый дизайн на странице сигнала - страница 4

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Sergey Basov:

На мониторе с разрешением 1920х1080 так и есть:


При 1366х768 тоже должно поместиться:


А мониторы с разрешением 1280х1024 и более древние уже очень редко встречаются.

Понятно.

Купил в 2007 LG 19" 5:4, никак не сломается ).

Придется все-таки покупать широкоформатный.

[Удален]  

Как-то это вообще непонятно.. а если сюда ещё банеры рекламные добавить, то вообще.


 
Aleksandr Volotko:

Как-то это вообще непонятно.. а если сюда ещё банеры рекламные добавить, то вообще.


Со временем привыкнете и поймёте.

"Ко всему-то подлец-человек привыкает! " (с) Ф.М.Достоевский

[Удален]  
Alexandr Saprykin:

Со временем привыкнете и поймёте.

"Ко всему-то подлец-человек привыкает! " (с) Ф.М.Достоевский

Слишком уж Вы оптимистичны. Как такое можно понять - непонятно. Смирится придётся, да.

 
Aleksandr Volotko:

Как-то это вообще непонятно.. а если сюда ещё банеры рекламные добавить, то вообще.

На широком экране, вроде и нормально

Хотя конечно кнопочка "Старый дизайн" не помешала-бы.

 
Я не нашел время, в неделях, прошедшее с начала жизни счета. Или, плохо искал?
 
Плавающая прибыль не совпадает с текущей в разделе "Открытые позиции".
[Удален]  
Konstantin Nikitin:

На широком экране, вроде и нормально
Хотя конечно кнопочка "Старый дизайн" не помешала-бы.

Да я вырезал всё к чертям, теперь у меня тоже нормально всё смотрится. И перед глазами нужная информация.

 
fxsaber:
Плавающая прибыль не совпадает с текущей в разделе "Открытые позиции".

А про свап и комиссию не забыли?

Aleksandr Volotko:

Да я вырезал всё к чертям, теперь у меня тоже нормально всё смотрится. И перед глазами нужная информация.

Тоже об этом думаю, но подожду может все-же сделаю кнопочку. А нет тогда придется писать userscript и самому собирать блок и убивать текущий.
 
А как посмотреть уровень тп и сл ?
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