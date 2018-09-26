Новый дизайн на странице сигнала - страница 4
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На мониторе с разрешением 1920х1080 так и есть:
При 1366х768 тоже должно поместиться:
А мониторы с разрешением 1280х1024 и более древние уже очень редко встречаются.
Понятно.
Купил в 2007 LG 19" 5:4, никак не сломается ).
Придется все-таки покупать широкоформатный.
Как-то это вообще непонятно.. а если сюда ещё банеры рекламные добавить, то вообще.
Как-то это вообще непонятно.. а если сюда ещё банеры рекламные добавить, то вообще.
Со временем привыкнете и поймёте.
"Ко всему-то подлец-человек привыкает! " (с) Ф.М.Достоевский
Со временем привыкнете и поймёте.
"Ко всему-то подлец-человек привыкает! " (с) Ф.М.Достоевский
Слишком уж Вы оптимистичны. Как такое можно понять - непонятно. Смирится придётся, да.
Как-то это вообще непонятно.. а если сюда ещё банеры рекламные добавить, то вообще.
На широком экране, вроде и нормально
Хотя конечно кнопочка "Старый дизайн" не помешала-бы.
На широком экране, вроде и нормально
Хотя конечно кнопочка "Старый дизайн" не помешала-бы.
Да я вырезал всё к чертям, теперь у меня тоже нормально всё смотрится. И перед глазами нужная информация.
Плавающая прибыль не совпадает с текущей в разделе "Открытые позиции".
А про свап и комиссию не забыли?
Да я вырезал всё к чертям, теперь у меня тоже нормально всё смотрится. И перед глазами нужная информация.