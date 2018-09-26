Новый дизайн на странице сигнала - страница 5
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А про свап и комиссию не забыли?
Они не при чем.
Не могу найти где теперь отображается срок жизни счета в неделях...
Похоже только здесь:
Ну и ладно.
А вот прыгающий будильник раздражает, придётся видимо антибаннеры и блокировщики и на mql5.com натравливать.
Они не при чем.
Это если смотреть свои сигналы, или те на какие подписаны. Если смотреть платные сигналы на какие не подписаны, то свап и комиссия показаны не будут. Вот из-за этого может возникать разное отображение.
Каждый день по-новому! Простой перестановкой составляющих с места на место не решить вопрос. (вы, друзья, как не садитесь...)
Сильно захламленно получается. Страница сигнала - это его реклама. Она должна быть простой по форме и привлекательной по содержанию. Сейчас как будто бы плохой интернет, недогрузилась страничка или что-то на сервере полетело - вот как все это выглядит. Основное теряется. Следует убрать дублирующие показатели. Разделить визуально или засунуть под спойлер (или как это называется?) всю дополнительную информацию. Ну типа если что-то интересует , кликнул и всплыла нужная инфа.
Сюда приходят за прибылью. Так дайте им эту прибыль. Выведите это на экран , сделайте главным элементом. Все остальное (детальную статистику) структурируйте во вкладках либо в спойлерах.
Жирнющими, краснющими буквами напишите предупреждение и отправьте смотреть детальную статистику счета.
P.S. Сейчас складывается впечатление, что вся ставка делается на этот симпатишный шестиугольник. Не дело это)
а теперь смотрим какие сделки соответствуют данному построению графика
Ну и до кучи эти-же сделки из терминала (иногда их порядок отличается с сайтом)