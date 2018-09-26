Новый дизайн на странице сигнала - страница 5

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Не могу найти где теперь отображается срок жизни счета в неделях...
 
Konstantin Nikitin:

А про свап и комиссию не забыли?

Они не при чем.

 
Все норм) живем дальше.
 
Sergey Kutsko:
Не могу найти где теперь отображается срок жизни счета в неделях...

Похоже только здесь:

Ну и ладно.

А вот прыгающий будильник раздражает, придётся видимо антибаннеры и блокировщики и на mql5.com натравливать.

 
fxsaber:

Они не при чем.

Это если смотреть свои сигналы, или те на какие подписаны. Если смотреть платные сигналы на какие не подписаны, то свап и комиссия показаны не будут. Вот из-за этого может возникать разное отображение.

 
Не где не видно текущую просадку в процентах. Вещь довольно удобная была. А сейчас осталась только на графике, что не совсем удобно. Как вариант можно добавить всплывающий блок на плавающую прибыль.
 
Страницы переделаем, неудачно получилось.
 
Дважды начальный депозит. Одну строку стоит убрать
 

Каждый день по-новому! Простой перестановкой составляющих с места на место  не решить вопрос. (вы, друзья, как не садитесь...)

Сильно захламленно получается. Страница сигнала - это его реклама. Она должна быть простой по форме и привлекательной по содержанию. Сейчас как будто бы плохой интернет, недогрузилась страничка или что-то на сервере полетело - вот как все это выглядит. Основное теряется. Следует убрать дублирующие показатели. Разделить визуально или засунуть под спойлер (или как это называется?) всю дополнительную информацию. Ну типа если что-то интересует , кликнул и всплыла нужная инфа.

Сюда приходят за прибылью. Так дайте им эту прибыль. Выведите это на экран , сделайте главным элементом. Все остальное (детальную статистику) структурируйте во вкладках либо в спойлерах.

Жирнющими, краснющими буквами напишите предупреждение и отправьте смотреть детальную статистику счета.


P.S. Сейчас складывается впечатление, что вся ставка делается на этот симпатишный шестиугольник. Не дело это)

 
Уже не первый раз замечаю не корректность отображение графика прибыли

а теперь смотрим какие сделки соответствуют данному построению графика

Ну и до кучи эти-же сделки из терминала (иногда их порядок отличается с сайтом)
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