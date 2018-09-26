Новый дизайн на странице сигнала - страница 3

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В старой версии было прошедшее время с последней операции, в этой его убрали. Может стоит вернуть?.
Довольно удобная вещь при просмотре своих сигналов. Сразу видно как работает эксперт и нет нужды открывать терминал...

P.S. Паутина конечно смотрится неплохо, но на ее месте может и ввести некоторый данные которые убрали. Все равно шестигранник повторяет все что есть во вкладке статистики.

 
За 2-3 итерации пофиксим недочеты.
 


Если убрать рекламный блок сверху, то всплывающая подсказка начинает лезть за пределы страницы. Если баланс находиться выше других, как видно на снимке.
Как вариант прописать ее появление около мышки. Или если не помещается вверху, то показывать внизу.
И еще такая мелочь когда уменьшается масштаб менее 100% подсказка начинает резаться.

P.S. Сейчас посмотрел и возникла мысль, а почему не разбить таблицей всплывающую подсказку. Будет приятней и удобней для глаза.
 
Админы, Верните как было пожалуйста!
 
Админы, Верните как было пожалуйста!
 
Админы, Верните как было пожалуйста!
 
Не надо возвращать, мне новый дизайн нравится.
 
Админы, Верните как было пожалуйста!
 

Мне со столбиками нравится. Визуально хорошо сравнивается рабочий депозит с которым ты работаешь (4-й столбик) и заработанный профит по отношении к депозиту (3-й столбик). Но много пустого места


Может все значки в верхний ряд поместить. А к паутине к цифрам всплывающие подсказки сделать, к чему эти цифры относятся.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Мне со столбиками нравится. Визуально хорошо сравнивается рабочий депозит с которым ты работаешь (4-й столбик) и заработанный профит по отношении к депозиту (3-й столбик). Но много пустого места


Может все значки в верхний ряд поместить. А к паутине к цифрам всплывающие подсказки сделать, к чему эти цифры относятся.


На мониторе с разрешением 1920х1080 так и есть:


При 1366х768 тоже должно поместиться:


А мониторы с разрешением 1280х1024 и более древние уже очень редко встречаются.

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