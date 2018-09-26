Новый дизайн на странице сигнала - страница 3
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В старой версии было прошедшее время с последней операции, в этой его убрали. Может стоит вернуть?.
Довольно удобная вещь при просмотре своих сигналов. Сразу видно как работает эксперт и нет нужды открывать терминал...
P.S. Паутина конечно смотрится неплохо, но на ее месте может и ввести некоторый данные которые убрали. Все равно шестигранник повторяет все что есть во вкладке статистики.
Как вариант прописать ее появление около мышки. Или если не помещается вверху, то показывать внизу.
И еще такая мелочь когда уменьшается масштаб менее 100% подсказка начинает резаться.
P.S. Сейчас посмотрел и возникла мысль, а почему не разбить таблицей всплывающую подсказку. Будет приятней и удобней для глаза.
Мне со столбиками нравится. Визуально хорошо сравнивается рабочий депозит с которым ты работаешь (4-й столбик) и заработанный профит по отношении к депозиту (3-й столбик). Но много пустого места
Может все значки в верхний ряд поместить. А к паутине к цифрам всплывающие подсказки сделать, к чему эти цифры относятся.
Мне со столбиками нравится. Визуально хорошо сравнивается рабочий депозит с которым ты работаешь (4-й столбик) и заработанный профит по отношении к депозиту (3-й столбик). Но много пустого места
Может все значки в верхний ряд поместить. А к паутине к цифрам всплывающие подсказки сделать, к чему эти цифры относятся.
На мониторе с разрешением 1920х1080 так и есть:
При 1366х768 тоже должно поместиться:
А мониторы с разрешением 1280х1024 и более древние уже очень редко встречаются.